熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 彩虹邨重建 天氣 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-22 14:29:55

領展可持續未來館 推出全新社會共融主題+工作坊

分享：
領展可持續未來館 推出全新社會共融主題+工作坊

領展可持續未來館 推出全新社會共融主題+工作坊

領展可持續未來館聚焦社會共融課題下的三個範疇，包括「多元文化」、「健康情緒」與「樂齡人生」，讓親子及有長輩的人士，透過多元化展覽內容、沉浸式視覺體驗、生動有趣的互動遊戲、免費工作坊及講座等活動，了解社會上不同群體的故事，細味社會上不同的人和事，並學習欣賞每個人的不同之處

重視共融文化

多元、平等及包容，是聯合國17個可持續發展目標中的重要元素，以消除貧窮、減少不平等，並建立更和平及繁榮的社會。領展認為，可持續發展不僅是關注環境的問題，也包括社會和經濟的可持續性。共融是當中極其重要的一環。共融代表尊重和包容不同的人群，讓人人都享有平等的機會和權利參與社會上各種活動，這是可持續發展的重要一環。因此他們希望在社區中推動共融及更包容的文化，社會各界可共建更可持續的未來。

「學」與「教」

未來館的全新主題對於親子而言，可以培養子女管理情緒技巧，輕鬆面對成長挑戰，加強親子間的溝通。同時讓家長理解到小朋友也有情緒，並讓他們可以在這裏邊放電邊學習，訓練家長與小朋友的情緒健康，使親子們都能學習處理好自己的情緒，再有能力關心別人，令大家的生活更融和開心。

另外，這裡亦能使有長輩的人士，可了解到長者是否有初老徵兆？並且會體驗一系列樂齡科技和多學些樂齡知識，讓他們能夠幫助家中長者及自己一起輕鬆樂觀人生。讓雙親好好變老，為他們打造安老家居，讓大家活得更輕鬆。

多元文化

沉浸在270度的繽紛空間內，神奇彩色粒子會為每位參觀人士塑出獨一無二的人型投影，而當參觀人士和身邊朋友盡情互動時，神奇彩色粒子則會變出更色彩繽紛的光影奇遇。 香港有很多來自不同種族、文化、年齡和性別的人士，館內會透過他們不同背景人士分享其個人真實故事。 在「大同海世界」遊戲內，參觀人士可化身一尾自身獨家設計的小魚兒，在大海中暢泳，並可結識象徵12種不同族群的魚兒，同時認識和學習他們的獨特文化。 這個裝置會看到有九個不同國籍的「人」，去跟大家分享怎樣與來自不同種族的人士去打招呼和文化禮儀。

健康情緒

Ad Block
互動遊戲「奔走吧！安多酚！」參加者只要跟着畫面的主角在限時內做運動，便可即時提升快樂水平，同時學會保持健康情緒的五大元素。 參觀人士即場就自己當天的情緒投票，讓他們更了解自己的情緒，認識如何與自己相處。 這裡有小劇場想跟大家說，有一些聾啞人士需要用不同的「語言」去交流，並教大家用手語去與人打招呼，與人表達自己的情緒。 這個裝置就是給大家去聽一下其他人的一些壓力和情緒及不開心的原因，讓人再想一下，如果你的有朋友說這些話時，你應該怎樣安慰對方。

樂齡人生

未來館設有「Peter伯和May姐樂齡之家」，讓大家體驗一對銀齡夫婦，如何將樂齡科技的一系列智能裝置，融入衣、食、住、行當中，並減輕照顧者壓力。 未來館設有「Peter伯和May姐樂齡之家」，讓大家體驗一對銀齡夫婦，如何將樂齡科技的一系列智能裝置，融入衣、食、住、行當中，並減輕照顧者壓力。

免費工作坊

未來館亦與十多家非政府組織、社會企業及大專院校合作，就相關主題舉辦超過100場工作坊，適合一家大小參與，費用全免。

Ad Block

聖誕節親子小手工編織

在佳節中大人與孩子一起運用不同色彩的繩子材料及配件，製作聖誕小手工，過程有趣之餘，也可以在充滿歡樂的假日裡，享受親子時光，創造美好回憶。

日期：20231224

時間：4:30 PM - 5:30 PM

對象：親子（小童年齡介乎6-12歲）

每節時間：60分鐘

名額：15

報名參加聖誕節親子小手工編織

聖誕節親子小手工編織

聖誕節親子小手工編織

手語活動教室

遇到聾人或聽障人士，想主動溝通，卻又不懂得如何應對。這個工作坊正好介紹一些日常生活上用的基本手語；分享與聾人或聽張人士的溝通技巧。

日期：20231225

時間：4:00 PM - 5:40 PM

對象：任何年齡

每節時間：100分鐘

名額：25

報名參加手語活動教室

Ad Block
手語活動教室

手語活動教室

趣味點字學習班

視障導師會帶領參加者學習英文點子的原理和組成，深入淺出，內容有趣，讓你更好地了解是像朋友的需要。你更可製作獨一無二的點子書簽給自己或朋友送上節日小禮物。

日期：20231226

時間：4:30 PM - 5:30 PM

對象：4歲或以上

每節時間：60分鐘

名額：25

報名參加趣味點字學習班

趣味點字學習班

趣味點字學習班

香料香薰包工作坊

參加這將了解世界各地不同的香料，包括其起源、及文化，並在現場觸摸和感受角色香料的香味，以各種天然香草，之行調配及製作獨一無二的香薰包或驅蚊包。

日期：2024121

時間：4:30 PM - 5:30 PM

對象：任何年齡

每節時間：60分鐘

名額：20

報名參加香料香薰包工作坊

香料香薰包工作坊

香料香薰包工作坊

「文化四圍走」解謎遊戲工作坊

透過精美的實體書冊和烏冬遊戲程式解謎遊戲，參加者可以學習多元文化及社會包容的價值，有趣程度超乎你的想像！

日期：202417

時間：4:30 PM - 5:30 PM

對象：10歲或以上

每節時間：60分鐘

名額：25

報名參加「文化四圍走」解謎遊戲工作坊

「文化四圍走」解謎遊戲工作坊

「文化四圍走」解謎遊戲工作坊

領展可持續未來館

地址：橫頭磡聯合道198號樂富廣場A33187

開放時間：11:00–19:30

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受