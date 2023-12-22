領展可持續未來館 推出全新社會共融主題+工作坊

領展可持續未來館聚焦社會共融課題下的三個範疇，包括「多元文化」、「健康情緒」與「樂齡人生」，讓親子及有長輩的人士，透過多元化展覽內容、沉浸式視覺體驗、生動有趣的互動遊戲、免費工作坊及講座等活動，了解社會上不同群體的故事，細味社會上不同的人和事，並學習欣賞每個人的不同之處。

重視共融文化

多元、平等及包容，是聯合國17個可持續發展目標中的重要元素，以消除貧窮、減少不平等，並建立更和平及繁榮的社會。領展認為，可持續發展不僅是關注環境的問題，也包括社會和經濟的可持續性。共融是當中極其重要的一環。共融代表尊重和包容不同的人群，讓人人都享有平等的機會和權利參與社會上各種活動，這是可持續發展的重要一環。因此他們希望在社區中推動共融及更包容的文化，社會各界可共建更可持續的未來。

「學」與「教」

未來館的全新主題對於親子而言，可以培養子女管理情緒技巧，輕鬆面對成長挑戰，加強親子間的溝通。同時讓家長理解到小朋友也有情緒，並讓他們可以在這裏邊放電邊學習，訓練家長與小朋友的情緒健康，使親子們都能學習處理好自己的情緒，再有能力關心別人，令大家的生活更融和開心。

另外，這裡亦能使有長輩的人士，可了解到長者是否有初老徵兆？並且會體驗一系列樂齡科技和多學些樂齡知識，讓他們能夠幫助家中長者及自己一起輕鬆樂觀人生。讓雙親好好變老，為他們打造安老家居，讓大家活得更輕鬆。