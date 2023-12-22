領展可持續未來館 推出全新社會共融主題+工作坊

領展可持續未來館聚焦社會共融課題下的三個範疇，包括「多元文化」、「健康情緒」與「樂齡人生」，讓親子及有長輩的人士，透過多元化展覽內容、沉浸式視覺體驗、生動有趣的互動遊戲、免費工作坊及講座等活動，了解社會上不同群體的故事，細味社會上不同的人和事，並學習欣賞每個人的不同之處。
重視共融文化
多元、平等及包容，是聯合國17個可持續發展目標中的重要元素，以消除貧窮、減少不平等，並建立更和平及繁榮的社會。領展認為，可持續發展不僅是關注環境的問題，也包括社會和經濟的可持續性。共融是當中極其重要的一環。共融代表尊重和包容不同的人群，讓人人都享有平等的機會和權利參與社會上各種活動，這是可持續發展的重要一環。因此他們希望在社區中推動共融及更包容的文化，社會各界可共建更可持續的未來。
「學」與「教」
未來館的全新主題對於親子而言，可以培養子女管理情緒技巧，輕鬆面對成長挑戰，加強親子間的溝通。同時讓家長理解到小朋友也有情緒，並讓他們可以在這裏邊放電邊學習，訓練家長與小朋友的情緒健康，使親子們都能學習處理好自己的情緒，再有能力關心別人，令大家的生活更融和開心。
另外，這裡亦能使有長輩的人士，可了解到長者是否有初老徵兆？並且會體驗一系列樂齡科技和多學些樂齡知識，讓他們能夠幫助家中長者及自己一起輕鬆樂觀人生。讓雙親好好變老，為他們打造安老家居，讓大家活得更輕鬆。
多元文化
健康情緒
樂齡人生
免費工作坊
未來館亦與十多家非政府組織、社會企業及大專院校合作，就相關主題舉辦超過100場工作坊，適合一家大小參與，費用全免。
聖誕節親子小手工編織
在佳節中大人與孩子一起運用不同色彩的繩子材料及配件，製作聖誕小手工，過程有趣之餘，也可以在充滿歡樂的假日裡，享受親子時光，創造美好回憶。
日期：2023年12月24日
時間：4:30 PM - 5:30 PM
對象：親子（小童年齡介乎6-12歲）
每節時間：60分鐘
名額：15
報名參加聖誕節親子小手工編織
手語活動教室
遇到聾人或聽障人士，想主動溝通，卻又不懂得如何應對。這個工作坊正好介紹一些日常生活上用的基本手語；分享與聾人或聽張人士的溝通技巧。
日期：2023年12月25日
時間：4:00 PM - 5:40 PM
對象：任何年齡
每節時間：100分鐘
名額：25
趣味點字學習班
視障導師會帶領參加者學習英文點子的原理和組成，深入淺出，內容有趣，讓你更好地了解是像朋友的需要。你更可製作獨一無二的點子書簽給自己或朋友送上節日小禮物。
日期：2023年12月26日
時間：4:30 PM - 5:30 PM
對象：4歲或以上
每節時間：60分鐘
名額：25
香料香薰包工作坊
參加這將了解世界各地不同的香料，包括其起源、及文化，並在現場觸摸和感受角色香料的香味，以各種天然香草，之行調配及製作獨一無二的香薰包或驅蚊包。
日期：2024年1月21日
時間：4:30 PM - 5:30 PM
對象：任何年齡
每節時間：60分鐘
名額：20
「文化四圍走」解謎遊戲工作坊
透過精美的實體書冊和烏冬遊戲程式解謎遊戲，參加者可以學習多元文化及社會包容的價值，有趣程度超乎你的想像！
日期：2024年1月7日
時間：4:30 PM - 5:30 PM
對象：10歲或以上
每節時間：60分鐘
名額：25
領展可持續未來館
地址：橫頭磡聯合道198號樂富廣場A區3樓3187
開放時間：11:00–19:30