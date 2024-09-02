領展商場消費儲獎章 玩密室主題遊戲 參加幸運大抽獎 頭獎獨得人氣電動車

暑假雖已完結，但天氣仍然炎熱，想要緩和溫室氣候，便要支持環保，領展現正與著名密室逃脫創意團隊LOST合作，於旗下49個商場推出一連串解謎加消費抽獎活動，讓領展Link Up會員參加，完成挑戰及儲滿獎章，除可到樂富廣場或啟田商場參加「海底人魚王國」及「神秘古堡」密室遊戲外，更可憑電子獎章參加大抽獎，有機會贏取包括電動車在內的豐富獎品，讓你加入支持環保的電動車主行列。 領展Link Up會員由即日至9月30日，於領展旗下49個指定商場消費，在任何一天以電子消費滿150元或以上，便可憑商戶發出的正本機印發票換領電子獎章，相關獎章會於活動完結後自動轉換成「深海寶藏記」抽獎機會，有機會贏取全新人氣電動車smart #1 Pro+，以及其他超過200份豐富獎品。在活動期間，領展亦於10個指定商場設特別解謎挑戰任務，參加者成功拆解謎題可額外獲得一個電子獎章及特別提示。而根據每周的特別提示成功解開終極謎題，更可獲額外3個電子獎章。

累積消費儲電子獎章 獲更多獎賞 參加者每累積滿5個電子獎章，便可換領一張20元指定商戶現金券，可於超過70間零售商店及食肆使用。而儲滿18個電子獎章，則可換領密室遊戲的電子門票一張，憑票可前往樂富廣場參加連結真實天氣的「海底人魚王國」，又或到啟田商場參加「神秘古堡」密室遊戲，化身海盜船長及考古學家一同尋找失落的寶藏。在遊戲過程中，參加者需運用各種元素來尋找線索並觸發機關，同時還要與時間競賽，發揮邏輯思考、整合能力和想像力，與隊友互相合作，共同鬥智鬥勇，完成挑戰任務。 樂富廣場的「海底人魚王國」密室遊戲，其海洋世界場景會根據真實天氣而變化，在晴天時參加者會見到明亮清澈的海底世界；陰天時則會轉為微光環境，如潛入了深邃莫測的海底，在雨天時則會呈現神秘的海底景象，各海盜船長們需要解開各種謎題以尋找埋藏的寶藏。至於啟田商場的「神秘古堡」則帶各位考古學者走入無人居住的古堡中，憑古堡內的騎士服裝和雕塑等元素，去找出謎題的答案。



幸運大抽獎 送出獎品超過200份 於活動完結後舉行的「深海寶藏記」大抽獎，將送出超過200份獎品，其中頭獎可獨得人氣電動車smart #1 Pro＋，二獎為最新型號的 iPhone Pro手機128GB，三獎為海港酒家海寶宴一席（12位用），還有其他豐富獎品包括三菱18公升抽濕機、iPad 10.9吋Wi-Fi 64GB及飛利浦RO純淨飲水機等。