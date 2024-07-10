領展TKO Spot「法式運動狂想曲」釋放活力 法國人氣卡通Barbapapa現身為巴黎奧運打氣

今年夏天，法國巴黎成為全球焦點，四年一度的體壇盛事即將展開，領展旗下將軍澳TKO Spot 與法國駐港澳總領事館及法國五月攜手，合辦「法式運動狂想曲」活動，除會展出2024巴黎奧運場館的概念圖外，法國人氣卡通角色Barbapapa亦會於場內不同角落，與大家一起展示活力，一同為參加奧運的健兒打氣。
由7月11日至8月25日，TKO Spot將展示多張由法國駐港總領事館提供，首度於香港展出的2024巴黎奧運場館的概念圖相片，以及同樣由法國領事館提供，有關奧運歷史的珍貴展品，當中包括全球首次展出，由法國藝術家創作的「Champion.ne.s」，將於法國運動品牌DECATHLON旗艦店獨家展覽，讓大家可以近距離觀賞場館的獨特設計，率先感受這場國際體壇盛事的熾熱氣氛。
將軍競技場化身充氣樂園 小朋友不容錯過
同樣來自法國的人氣卡通角色Barbapapa亦會化身不同運動選手，於商場內不同角落出沒，讓大家可以打卡放上網。其中位於商場3樓的空中戶外運動場地「將軍競技場」，更會化身成3.5米高的Barbapapa主題充氣樂園。Link Up會員可憑指定消費金額以換領充氣樂園入場券，讓小朋友可挑戰樂園內的多個障礙關卡，包括於今年奧運新增的滑板及攀岩等項目。在DECATHLON店內亦有免費冰壺遊戲體驗，大家可以一展身手。
本周六（7月13日）去TKO Spot，更有機會欣賞到由法國五月策劃，著名法式銀樂隊「Le Groupe Electrogène」帶來的三場演出，將音樂、舞蹈和動作融為一體，讓大家一同感受巴黎的文化。屆時市民更可於商場內部分商戶享限時折扣優惠，大家一同為運動員打氣。此外，於「法式運動狂想曲」活動期間，Link Up會員於領展旗下指定商場及街市以電子消費每滿50元，即可獲電子印花一枚，儲滿指定印花可換領Barbapapa精美實用側肩袋及法式焗盤。
憑指定消費參加挑戰 換精美禮品
Barbapapa亦會現身樂富廣場及慈雲山中心，將於7月18日至8月11日在樂富廣場舉辦 Barbapapa「夏日動感派對」，在樂富廣場A區設「競速賽車」及「風帆大冒險」挑戰，Link Up 會員消費滿指定金額即可參加遊戲一次，完成賽事可換精美禮品。由7月11日至8月11日，Barbapapa亦會在慈雲山中心與創啟社會科技有限公司聯合舉辦「競速大挑戰」，Link Up會員可憑指定金額消費參加「無人機飛行挑戰賽」及「VR遙控車挑戰賽」，於限時內挑戰成功亦可獲精美禮品一份。