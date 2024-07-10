領展TKO Spot「法式運動狂想曲」釋放活力 法國人氣卡通Barbapapa現身為巴黎奧運打氣

今年夏天，法國巴黎成為全球焦點，四年一度的體壇盛事即將展開，領展旗下將軍澳TKO Spot 與法國駐港澳總領事館及法國五月攜手，合辦「法式運動狂想曲」活動，除會展出2024巴黎奧運場館的概念圖外，法國人氣卡通角色Barbapapa亦會於場內不同角落，與大家一起展示活力，一同為參加奧運的健兒打氣。

由7月11日至8月25日，TKO Spot將展示多張由法國駐港總領事館提供，首度於香港展出的2024巴黎奧運場館的概念圖相片，以及同樣由法國領事館提供，有關奧運歷史的珍貴展品，當中包括全球首次展出，由法國藝術家創作的「Champion.ne.s」，將於法國運動品牌DECATHLON旗艦店獨家展覽，讓大家可以近距離觀賞場館的獨特設計，率先感受這場國際體壇盛事的熾熱氣氛。