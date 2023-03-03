頭皮抗衰老｜頭皮乾燥易過早老化Aveda最新抗衰老好物 為頭皮凍齡養生

頭皮如面部肌膚一樣，會隨歲月及生活環境各種因素而導致老化，令頭髮出現乾燥、脆弱、稀疏，缺乏光澤、容易斷裂，甚至掉髮等過早老化跡象。Aveda最近推出全新頭皮抗衰老系列(Scalp Solutions)，加入天然萃取的高效草本配方，幫助對抗頭皮過早老化，令秀髮煥發年輕光采，養出健康髮質。 頭皮是髮絲的「土壤」，想髮質健康，首要的是保持頭皮水分，因為乾燥的頭皮更易受到損傷，導致過早老化。抗衰老系列可增加頭皮水合作用，去除表面污染物堆積，使頭皮和頭髮恢復活力。

入睡時對抗頭皮初老 系列王牌的頭皮抗衰老煥活精華，可以在入睡時徹夜對抗頭皮過早老化，天然生物技術複合物有助強化頭皮保護屏障，幫助平衡頭皮微生態。精華也加入護膚品中常見的積雪草及穿心蓮，有助舒緩和保護頭皮免受氧化應激源影響。透明質酸則有效改善頭皮水分，使頭皮更柔軟。用後可增加頭皮的水分及柔軟度，頭皮保護屏障亦有改善。

Aveda 頭皮抗衰老煥活精華

日與夜的香氣感官享受 系列更貼心地設計兩種香氣，抗衰老洗髮水、護髮素及噴霧以明淨清爽的柑橘香調，揉合檸檬和香橙的明亮及淡雅橙花香氣，結合沁涼綠薄荷呈現平衡氣息，清爽且低調地煥醒精神。而頭皮抗衰老煥活精華則加入細緻的薰衣草、橙花和洋甘菊，平衡輕盈清新的柑橘香調，柔和而療癒的香氣非常適合夜間使用。 療癒頭皮護理儀式 頭皮抗衰老系列涵蓋多個產品，包括去角質、洗髮水、護髮素及噴霧等，全方位對抗頭皮初老跡象，及時為頭皮凍齡，而且適合任何頭髮和頭皮類型使用。

去角質｜頭皮抗衰老凝露 啟發自面部護理程序的凝膠去角質配方，不含矽及硫酸鹽清潔劑，在不破壞頭皮保護屏障下，即時去除多餘頭皮油脂。溫和而深層地去除頭皮角質，帶走頭皮表面雜質、產品殘留物、微塵及多餘油脂。

潔淨｜頭皮抗衰老洗髮水 洗髮水以萃取自植物的清潔劑溫和清潔頭髮和頭皮，帶走多餘油脂、雜質和污染物。配合頭皮抗衰老護髮素使用，更可大大加強頭皮保濕度。 修護｜頭皮抗衰老護髮素 頭皮抗衰老護髮素揉合巴巴蘇堅果油及辣木籽油複合物，有效平衡、滋潤頭皮同時柔軟頭髮。不含矽及硫酸鹽清潔劑。

保護｜頭皮抗衰老噴霧 無矽的噴霧輕盈清爽，提供全天候頭皮抗氧化保護，幫助控制油脂。蘊含適應原草藥、積雪草及穿心蓮等，保護頭皮免受氧化應激源的侵害，同時有效控制並減少油脂堆積，從而延長每次洗髮相隔時間。

頭皮抗衰老噴霧 $450/100ml

徹夜修復｜頭皮抗衰老煥活精華 睡前直接塗抹在濕或乾的頭皮上按摩，無需沖洗。精華含有乳酸菌發酵物和四氫嘧啶生物技術天然複合物，有助強化頭皮保護屏障，幫助平衡頭皮微生態。透明質酸則有效改善頭皮水分，令頭皮更柔軟。

按摩｜頭皮抗衰老按摩梳 想追求更提神喚醒頭皮效果，為頭皮養生，可配合頭皮抗衰老按摩梳使用。柔軟靈活的微刷毛，可溫和帶走頭皮上多餘雜質，透過按摩促進頭皮微循環。斜面手柄符合人體工程學，凹面梳齒面設計亦與頭型相得益彰。