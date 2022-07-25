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2022-07-25 16:45:00

頭髮和頭皮也要做好防曬！紫外線可導致頭髮折斷和脫髮

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頭髮和頭皮也要做好防曬！紫外線可導致頭髮折斷和脫髮

頭髮和頭皮也要做好防曬！紫外線可導致頭髮折斷和脫髮

炎夏之中出門，大部份人早已為陽光曝曬做好準備，當然不少得塗上防曬產品。其實紫外線不止會令皮膚加速衰老、產生色斑和導致曬傷，頭髮同頭皮也會被紫外線傷害，導致枯黃折斷，甚至出現脫髮危機，絕對不容忽視。

UVAUVB對頭髮和頭皮的傷害

紫外線的波長主要可分為UVAUVB，其中95%UVAUVA的穿透力強，能深入真皮層，破壞膠原纖維及彈性纖維，產生皺紋與鬆弛。當然頭皮也避免不了UVA的傷害，被UVA破壞的頭皮細胞，導致養分難以傳送到毛髮根部，有機會產生脫髮問題。UVB雖然只佔紫外線的約5%，但也會導致肌膚表層曬紅曬傷，也會令頭髮變得乾燥粗硬，更嚴重會導致斷裂。

如何為頭髮和頭皮防曬？物理性防曬：帽子、防曬傘和髮型

我們曾介紹物理性防曬產品，對頭髮而言，以帽子和防曬傘遮檔陽光就是最直接的方法。選擇防曬傘時要挑選具有抗UV防曬傘，或選擇深色的傘子，千萬不要只為漂亮而使用淺色甚至透明的傘子。嫌撐傘太麻煩？我們的頭髮本身也是非常好的「防曬產品」，只要稍稍改變髮型，例如把頭髮束起，就能減少頭髮與陽光接觸的面積。另外，避免明顯分界的髮型也能防止頭皮曬傷。

 

英女皇出巡的透明傘，絕對不適合用作防曬！

英女皇出巡的透明傘，絕對不適合用作防曬！

頭髮防曬噴霧：記得定期補防曬

市面上也有頭髮而設的防曬噴霧，一般主要成份是氨基酸和水分，在頭髮表面形成暫時性的假毛磷片，阻擋紫外線的侵害。但和肌膚上使用的防曬產品相似，在長時間曝曬、油脂和汗水的沖洗後，防曬功效就會減弱。若進行長時間户外活動，記得要定期補回防曬產品

不少專業髮型產品品牌也推出頭髮防曬噴霧。

不少專業髮型產品品牌也推出頭髮防曬噴霧。

曬後修護：冷卻頭皮，避免剌激性產品

若果已經不幸曬傷頭皮，出現發紅脫皮該怎麼辦？首要的就是冷卻頭皮，用冷水沖頭皮是非常直接方便的方法。要注意的是水柱的水力不可太強，以緩慢不剌激的水力會比較適合。同時也要避免強力潔淨產品和療程，應採用弱酸性的溫和洗髮產品。若果持續刺痛，有發炎症狀，就要立即求醫了！

作者介紹：

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

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