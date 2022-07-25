頭髮和頭皮也要做好防曬！紫外線可導致頭髮折斷和脫髮

炎夏之中出門，大部份人早已為陽光曝曬做好準備，當然不少得塗上防曬產品。其實紫外線不止會令皮膚加速衰老、產生色斑和導致曬傷，頭髮同頭皮也會被紫外線傷害，導致枯黃折斷，甚至出現脫髮危機，絕對不容忽視。

UVA 與 UVB 對頭髮和頭皮的傷害

紫外線的波長主要可分為UVA與UVB，其中95%是UVA，UVA的穿透力強，能深入真皮層，破壞膠原纖維及彈性纖維，產生皺紋與鬆弛。當然頭皮也避免不了UVA的傷害，被UVA破壞的頭皮細胞，導致養分難以傳送到毛髮根部，有機會產生脫髮問題。UVB雖然只佔紫外線的約5%，但也會導致肌膚表層曬紅曬傷，也會令頭髮變得乾燥粗硬，更嚴重會導致斷裂。