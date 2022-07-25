頭髮和頭皮也要做好防曬！紫外線可導致頭髮折斷和脫髮

炎夏之中出門，大部份人早已為陽光曝曬做好準備，當然不少得塗上防曬產品。其實紫外線不止會令皮膚加速衰老、產生色斑和導致曬傷，頭髮同頭皮也會被紫外線傷害，導致枯黃折斷，甚至出現脫髮危機，絕對不容忽視。
UVA與UVB對頭髮和頭皮的傷害
紫外線的波長主要可分為UVA與UVB，其中95%是UVA，UVA的穿透力強，能深入真皮層，破壞膠原纖維及彈性纖維，產生皺紋與鬆弛。當然頭皮也避免不了UVA的傷害，被UVA破壞的頭皮細胞，導致養分難以傳送到毛髮根部，有機會產生脫髮問題。UVB雖然只佔紫外線的約5%，但也會導致肌膚表層曬紅曬傷，也會令頭髮變得乾燥粗硬，更嚴重會導致斷裂。
如何為頭髮和頭皮防曬？物理性防曬：帽子、防曬傘和髮型
我們曾介紹物理性防曬產品，對頭髮而言，以帽子和防曬傘遮檔陽光就是最直接的方法。選擇防曬傘時要挑選具有抗UV防曬傘，或選擇深色的傘子，千萬不要只為漂亮而使用淺色甚至透明的傘子。嫌撐傘太麻煩？我們的頭髮本身也是非常好的「防曬產品」，只要稍稍改變髮型，例如把頭髮束起，就能減少頭髮與陽光接觸的面積。另外，避免明顯分界的髮型也能防止頭皮曬傷。
頭髮防曬噴霧：記得定期補防曬
市面上也有頭髮而設的防曬噴霧，一般主要成份是氨基酸和水分，在頭髮表面形成暫時性的假毛磷片，阻擋紫外線的侵害。但和肌膚上使用的防曬產品相似，在長時間曝曬、油脂和汗水的沖洗後，防曬功效就會減弱。若進行長時間户外活動，記得要定期補回防曬產品
曬後修護：冷卻頭皮，避免剌激性產品
若果已經不幸曬傷頭皮，出現發紅脫皮該怎麼辦？首要的就是冷卻頭皮，用冷水沖頭皮是非常直接方便的方法。要注意的是水柱的水力不可太強，以緩慢不剌激的水力會比較適合。同時也要避免強力潔淨產品和療程，應採用弱酸性的溫和洗髮產品。若果持續刺痛，有發炎症狀，就要立即求醫了！