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生活
2022-05-17 11:00:00

頭髮自救指南

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一把亮澤健康的秀髮，可為個人增添一份氣質感。因此，護髮跟護膚一樣都需要細心呵護，既要選用合適又優質的洗髮用品，更要定期進行深層修護。(林俊源攝)

一把亮澤健康的秀髮，可為個人增添一份氣質感。因此，護髮跟護膚一樣都需要細心呵護，既要選用合適又優質的洗髮用品，更要定期進行深層修護。(林俊源攝)

一把亮澤健康的秀髮，可為個人增添一份氣質感，而隨著漂染頭髮大熱，不少女生都會將頭髮染成各種色彩，效果的確有型時尚，但經常吹燙及使用含各種化學成分的染髮劑，或多或少會為頭髮帶來傷害。想頭髮造型時尚得來又健康，就要好好保養頭髮，除了做好日常清潔外，更要定期進行深層修護，給予髮絲養份，才能讓頭髮保持健康平衡、自然再生。

頭髮自救｜在家做頭髮護理 有效兼慳錢

要保養及急救秀髮，不一定要出門去salon做護理，平日在家一樣可以進行深層修護療程，只要懂得挑選優質又適合自己髮質的護理產品，過程簡單又方便，價錢更比在salon做護理便宜得多，一舉多得。

頭髮自救｜忌用二合一洗髮品

不少人使用洗髮用品，都有「用開就一直用同一支」的習慣，其實頭髮跟肌膚一樣，都需要按季節變更而選用合適的洗護產品：在乾燥季節選用性質滋潤的洗護產品，而在悶熱潮濕的夏天，就要轉用質地清爽的洗髮品。LEONOR GREYL資深培訓導師Christy Chu表示：「我們每次洗頭後都會將頭髮最外面的一層鱗狀表層打開，如不幫它收合，會令頭髮的水分流失，髮質愈洗愈乾燥，故每次洗髮後必須使用護髮素修護及滋潤頭髮，幫助鎖緊水分。」Christy又稱，不少人會貪方便選用二合一洗髮用品，「不建議使用，因為二合一洗髮水的鎖水及修護效能相對較低，勝在省時及較方便而已。」

頭髮自救｜泛油較多 可用平衡油脂噴霧

此外，如能每星期進行一次深層修護，對頭髮健康會有更理想效果。如果是油性頭皮髮質，Christy建議四季都可使用性質清爽的洗髮用品，但護膚素則宜使用滋潤型，「如果在夏天時仍然覺得頭油較多，建議使用平衡油脂噴霧，噴在油脂分泌較多的部位，以減輕頭油問題。」

頭髮自救｜簡單步驟 改善髮質

想急救頭髮毛躁或改善髮質，不妨跟著以下幾個簡單的日常護理步驟，就能幫助秀髮回復柔順亮麗，彈性又有光澤！

Step 1：洗髮前，在髮梢至髮尾位置塗上LEONOR GREYL皇牌精華護髮油，等待10分鐘後便可用洗髮露清洗；作用是幫助修復受損髮絲，幫助溶解頭髮上的化學物質，同時強韌髮絲，減少折斷情況。(林俊源攝) Step 2：取約5至10毫升份量的LEONOR GREYL海藻豐盈洗髮露，於掌心加水乳化，然後塗在頭皮上打圈按摩3至5分鐘，重複加水揉搓直至泡沬增多，最後沖水洗淨。(林俊源攝) Step 3：洗髮後將LEONOR GREYL潤澤護色護髮素塗在髮梢至髮尾位置，並靜待2至5分鐘後沖洗乾淨，有效修護受損髮絲，保持亮澤髮色。(林俊源攝) Step 4 : 吹髮前/後，取約1至2泵份量的ACCA KAPPA白苔修復護髮液於掌心，然後塗於髮梢至髮尾位置，滋潤及預防髮絲開叉。(林俊源攝) Step 5：最後將ACCA KAPPA白苔秀髮香氛噴於髮絲上，清新淡雅的白苔香味牢牢地散落在秀髮上，兼具保護秀髮及對抗氧化的功效。(林俊源攝)

頭髮自救｜梳出健康髮絲

除了日常護理程序外，想促進頭髮健康生長，不妨在晚上進行以下修護程序，透過優質的梳子用品，有助日復日梳出健康豐盈髮質。

Step 1：先用ACCA KAPPA尼龍環形山毛櫸木舒柔按摩髮刷，以按壓及輕拍等手法按摩整個頭皮，刺激頭皮血液循環，有助促進頭髮健康生長，同時紓緩頭皮緊張，提升睡眠質素。(林俊源攝) Step 2：梳順秀髮前，先塗上LEONOR GREYL柔絲修護精華，解開糾結髮絲，預防毛燥。(林俊源攝) Step 3：以ACCA KAPPA豬鬃單絲尼龍紅木髮刷梳順髮絲，撫平毛燥，讓髮絲回復柔順貼服及有光澤。(林俊源攝)

頭髮自救｜推介優質護髮產品

ACCA KAPPA白苔秀髮香氛 $350｜藴含植物性角蛋白、綠茶及紅葡萄精華，為秀髮帶來清新淡雅的白苔香氣，同時幫助修復及保護受損髮絲，質感輕盈不油膩。 ACCA KAPPA白苔修復護髮液 $260｜結合印加果油及亞麻籽油，不含防腐劑及基因改造物，幫助強效修護髮絲及預防開叉，讓秀髮保回復彈性和光澤。 LEONOR GREYL海藻豐盈洗髮露 $360｜針對長而幼弱、扁塌秀髮，蘊含92%天然配方，幫助強化髮絲，增加豐盈效果，用後髮絲輕盈，不會為秀髮增加負擔，油性頭皮亦適用。 LEONOR GREYL潤澤護色護髮素 $580｜不含化學防腐劑，屬純素配方及含94%天然配方，有助修護染髮後的受損髮絲，保持髮色亮澤及解開纏結秀髮，同時幫助對抗衰老，保護秀髮免受紫外線傷害，特別適合受損及染色後之髮質使用。 LEONOR GREYL皇牌精華護髮油 $380｜適合任何髮質使用，97%天然配方成分，能深層滋養及修護受損秀髮，解開纏結髮絲，並軟化已塗上之造型產品及淨化髮絲上的化學物，帶來全面保護及修護。 LEONOR GREYL柔絲修護精華 $330｜針對幼弱及乾旱秀髮的造型修護精華，有助解結及補充水分，增加頭髮光澤及預防毛燥飛散，用後質感輕盈不黏膩。 VIVAIODAYS小童身體及頭髮護理套裝 $238｜小童及成人均適用，套裝包括有機肥皂草洗髮沐浴露（不澀眼配方）及有機山茶花免洗柔順護髮乳，性質溫和、質感輕盈，有助全面潔淨及修護小朋友的幼嫩髮絲。 VIVAIODAYS有機肥皂草洗髮沐浴露（不澀眼配方）$125｜性質極温和的有機洗髮及沐浴露，能有效潔淨肌膚及順滑髮絲，一支兩用，天然又方便。 VIVAIODAYS有機山茶花免洗柔順護髮乳 $150｜採用無矽配方，蘊含日本有機山茶花籽油及有機海甘藍籽油等成分，是質感輕盈不黏膩的柔順護髮乳，有助輕鬆解開纏結髮絲及整理秀髮。 ACCA KAPPA豬鬃單絲尼龍紅木髮刷 $340｜屬於皇牌產品豬鬃毛紅木髮刷系列，採用天然純豬鬃毛，可梳走頭髮間的塵垢，更可促進髮根血液循環，減少靜電毛躁，令頭髮更加柔順亮澤。 ACCA KAPPA尼龍環形山毛櫸木舒柔按摩髮刷 $330｜能輕柔按摩頭皮，促進循環，減少頭髮脫落，並有助拯救扁塌髮型問題，重拾自然蓬鬆。

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地址：銅鑼灣時代廣場地下連卡佛
查詢電話：5509 7826

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地址：沙田新城市廣場第14472
查詢電話：2668 0603

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