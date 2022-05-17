一把亮澤健康的秀髮，可為個人增添一份氣質感。因此，護髮跟護膚一樣都需要細心呵護，既要選用合適又優質的洗髮用品，更要定期進行深層修護。(林俊源攝)

一把亮澤健康的秀髮，可為個人增添一份氣質感，而隨著漂染頭髮大熱，不少女生都會將頭髮染成各種色彩，效果的確有型時尚，但經常吹燙及使用含各種化學成分的染髮劑，或多或少會為頭髮帶來傷害。想頭髮造型時尚得來又健康，就要好好保養頭髮，除了做好日常清潔外，更要定期進行深層修護，給予髮絲養份，才能讓頭髮保持健康平衡、自然再生。

頭髮自救｜在家做頭髮護理 有效兼慳錢

要保養及急救秀髮，不一定要出門去salon做護理，平日在家一樣可以進行深層修護療程，只要懂得挑選優質又適合自己髮質的護理產品，過程簡單又方便，價錢更比在salon做護理便宜得多，一舉多得。

頭髮自救｜忌用二合一洗髮品

不少人使用洗髮用品，都有「用開就一直用同一支」的習慣，其實頭髮跟肌膚一樣，都需要按季節變更而選用合適的洗護產品：在乾燥季節選用性質滋潤的洗護產品，而在悶熱潮濕的夏天，就要轉用質地清爽的洗髮品。LEONOR GREYL資深培訓導師Christy Chu表示：「我們每次洗頭後都會將頭髮最外面的一層鱗狀表層打開，如不幫它收合，會令頭髮的水分流失，髮質愈洗愈乾燥，故每次洗髮後必須使用護髮素修護及滋潤頭髮，幫助鎖緊水分。」Christy又稱，不少人會貪方便選用二合一洗髮用品，「不建議使用，因為二合一洗髮水的鎖水及修護效能相對較低，勝在省時及較方便而已。」

頭髮自救｜泛油較多 可用平衡油脂噴霧

此外，如能每星期進行一次深層修護，對頭髮健康會有更理想效果。如果是油性頭皮髮質，Christy建議四季都可使用性質清爽的洗髮用品，但護膚素則宜使用滋潤型，「如果在夏天時仍然覺得頭油較多，建議使用平衡油脂噴霧，噴在油脂分泌較多的部位，以減輕頭油問題。」