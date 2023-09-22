風水禁忌｜大門=全家守護神！ 5個家中大門風水禁忌 見爐頭損健康？

家中的大門口代表著全家的守護神，不但可以帶運氣進家門，還可以阻擋煞氣進屋，因此關於大門的風水禁忌絕不可犯！以下就為大家盤點5個家中大門的風水禁忌，如果已經觸犯相關禁忌，建議最好進行修整或更改。

大門風水禁忌｜大門內外忌堆放雜物 大門代表將運氣帶進家門的意思，因此大門內外都要保持寬敞整潔，千萬不要在門口堆積垃圾或雜物。如果將鞋櫃設在大門附近，便需要盡量避免設在通道處，以防妨礙好運進入家門。

大門風水禁忌｜大門忌對鏡 在風水玄學的角度，鏡子主要的作用是用來化煞，但同時存有化吉的意思，當鏡子正對着大門，便會帶來化吉的效果，不但令「吉」無法上門，家人們亦會因此而無法吸收祝福。所以在裝修的時候需要留意大門最好不要對着鏡子，若果已經裝上的話，建議使用布簾幫助遮擋。

大門風水禁忌｜進門忌見爐頭 香港寸金尺土，大部份房屋的結構並非整齊的方形，鑽石形、三尖八角形等房形都會出現，而房屋格局更會將廚房設置在大門口附近的區域，進門時便有機會直接看到爐頭，影響全家人的運勢。在風水玄學上，爐頭與健康有關，進門見爐頭有身體上火之意，因而影響家人的健康，而且還會導致財運不佳，因此建議最好長期關上廚房門，阻隔爐頭直衝大門。

大門風水禁忌｜大門忌正對電梯門 香港的高樓大廈較多，而大部份都配有電梯方便上落，如果可以自由選擇的話，選屋時最好不要選擇電梯門正對大門的房屋，電梯屬陰氣較重之物，電梯一開一合會將陰氣不斷送進家中，令居住人容易犯血光之災，更會影響整體運勢，所以最好避免選擇。若然已經居住在正對電梯門的家中或無法自由選擇的話，可以在大門口擺放寓意好的盆栽，以助緩解陰氣。