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生活
2023-09-22 10:00:00

風水禁忌｜大門=全家守護神！ 5個家中大門風水禁忌 見爐頭損健康？

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風水禁忌｜大門=全家守護神！ 5個家中大門風水禁忌 見爐頭損健康？

風水禁忌｜大門=全家守護神！ 5個家中大門風水禁忌 見爐頭損健康？

家中的大門口代表著全家的守護神，不但可以帶運氣進家門，還可以阻擋煞氣進屋，因此關於大門的風水禁忌絕不可犯！以下就為大家盤點5個家中大門的風水禁忌，如果已經觸犯相關禁忌，建議最好進行修整或更改。

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大門風水禁忌｜大門內外忌堆放雜物

大門代表將運氣帶進家門的意思，因此大門內外都要保持寬敞整潔，千萬不要在門口堆積垃圾或雜物。如果將鞋櫃設在大門附近，便需要盡量避免設在通道處，以防妨礙好運進入家門。

大門風水禁忌｜大門忌對鏡

在風水玄學的角度，鏡子主要的作用是用來化煞，但同時存有化吉的意思，當鏡子正對着大門，便會帶來化吉的效果，不但令「吉」無法上門，家人們亦會因此而無法吸收祝福。所以在裝修的時候需要留意大門最好不要對着鏡子，若果已經裝上的話，建議使用布簾幫助遮擋。

大門有守護神的意思。 在大門前堆積雜物容易帶同髒亂的運氣回家。 如果需要放置鞋櫃，建議最好不要對正通道位置。

大門風水禁忌｜進門忌見爐頭

香港寸金尺土，大部份房屋的結構並非整齊的方形，鑽石形、三尖八角形等房形都會出現，而房屋格局更會將廚房設置在大門口附近的區域，進門時便有機會直接看到爐頭，影響全家人的運勢。在風水玄學上，爐頭與健康有關，進門見爐頭有身體上火之意，因而影響家人的健康，而且還會導致財運不佳，因此建議最好長期關上廚房門，阻隔爐頭直衝大門。

玄關位置較長的話，需要留意大門會否正對鏡子。 鏡子或反光物都會對運勢有影響。 最好以布簾遮蓋鏡子或側放鏡子。

大門風水禁忌｜大門忌正對電梯門 

香港的高樓大廈較多，而大部份都配有電梯方便上落，如果可以自由選擇的話，選屋時最好不要選擇電梯門正對大門的房屋，電梯屬陰氣較重之物，電梯一開一合會將陰氣不斷送進家中，令居住人容易犯血光之災，更會影響整體運勢，所以最好避免選擇。若然已經居住在正對電梯門的家中或無法自由選擇的話，可以在大門口擺放寓意好的盆栽，以助緩解陰氣。

進門如果見到爐頭會影響家人健康。 開放式廚房需要特別留意爐頭位置，即使是電磁爐亦有影響。 非開放式廚房則建議常關廚房門。

大門風水禁忌｜忌穿堂煞

在風水中，家中大門正對後門或是大門正對房中窗戶，讓房屋最外圍的兩道氣口彼此互對，並且中間沒有任何東西阻隔的格局便是「穿堂煞」。這種格局會令剛進入屋裏的氣流隨即而出，形成不聚氣、不聚財的問題。而且穿堂煞還會造成令家中氣場流動變得不穩定，容易有意外發生，整體而言會影響運勢，因此最好設法在中間加上門簾或傢俬阻隔，以阻「穿堂煞」的格局出現。

*民俗傳說僅供參考，切勿過度迷信。

電梯屬陰氣較重之物。 大門若正對電梯門容易帶來血光之災。 電梯的聲音亦容易影響精神健康。
如果大門與外圍的窗戶直通的話，便有「穿堂煞」之意。 建議可在中間多加一道門阻隔。 居住獨棟單位的話，則需留意前後門會否有「穿堂煞」的現象出現。
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