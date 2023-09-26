風水禁忌｜床頭對門／鏡？ 5個睡房風水禁忌 裝修規劃前留意！

睡房屬於休息睡覺的地方，因此無論在風水玄學的角度，或是站在居住者的角度，均屬於特別重要的區域。除了需要安靜的環境，睡房還有多種風水禁忌，以下就為大家整理了5個睡房的風水禁忌，裝修規劃前需要特別留意。

風水禁忌｜床頭忌橫樑壓頂 「橫樑壓頂」帶有運氣被壓的意思，除了影響運勢外，亦會對健康造成影響，而牀頭呈橫樑壓頂，對頭部健康更會帶來不良的影響，容易出現頭暈、頭痛、失眠等情況，因此建議最好避免將床頭安置在橫樑之下。

風水禁忌｜床忌近窗／對門 如果將睡房的床直接對門的話，容易因門外之人一覽無遺，令睡房的主人失去安全感，不但容易發惡夢，更有可能造成失眠或產生幻覺。同時，床頭若設置在窗戶下方，亦會容易因看不見頭上的窗戶而缺乏安全感，造成精神緊張，甚至影響身體健康，所以在放床時需要特別留意。

風水禁忌｜床頭忌近廁所 廁所帶有污穢、骯髒之意，如果太靠近床頭的話，不但影響個人運勢，甚至影響健康運，令房間的主人容易生病。即使不相信風水，廁所的下水管及馬桶的氣流亦較不穩定，水流或沖水的聲音容易影響腦電波，影響睡眠質素，因而影響身體健康，所以最好還是不要將床頭設置於近廁所的位置。

風水禁忌｜床不能照鏡 鏡子屬於家中風水經常接觸到的禁忌，如果床頭正對鏡子，不但容易影響家庭或夫妻感情，還會影響居住者的健康，容易出現頭痛、失眠等情況。而且站在非風水角度，床頭對鏡容易因鏡中反映之物而令睡房主人不安，甚至有機會產生幻覺，從而影響睡眠質素，因此建議將鏡子移開或長期用布簾遮蓋，以防因鏡子感到不安。