風水禁忌｜租屋買樓前留意！ 5個房屋佈局風水禁忌 入屋宜見廳、廁所忌中心

香港地小人多，所以有著不同間隔的樓盤，但房屋佈局在風水上卻會影響居住者的健康，所以無論是租屋或買樓前都要特別留意。以下為大家整理了 5個房屋佈局的風水禁忌，睇樓的時候便可以當作參考，盡量避免選擇影響運勢的房屋。

佈局風水禁忌｜入屋宜見廳 新興建的樓盤越來越多奇形怪狀的房屋佈局，但最好的佈局還是將室內最靠近大門的位置作為大廳，這樣在風水玄學上有利於吸納從大門進入的運氣，否則家勢便會越來越衰弱。如果需要經過一條走廊才到客廳，那麼走廊一定要長期燈火通明，以防阻礙運氣進入客廳。

佈局風水禁忌｜客廳格局宜方正 鑽石廳、星形廳等在香港常見，但其實客廳的格局應該保持方正，奇形怪狀或起角的客廳容易吸引煞氣，影響全家運勢。如果客廳有突出的屋角，則建議擺設盆景或傢俬化解，L字型則可以用傢俬將其分成兩個方形區域當作兩個廳。

佈局風水禁忌｜房形忌缺角 香港不少樓盤都以有着奇怪的「則」，而房形三尖八角卻有著家人缺失之意，由於在風水上住宅八大方位對應不同家庭成員及身體部位，缺角會為家人帶來不利運勢，甚至影響健康，因此屋形以四平八穩爲佳。

佈局風水禁忌｜廁所忌中心 房屋的中心就像人類的心臟一樣，而廁所則是污穢之地，如果將廁所建設在家中的中心位置，污穢之氣就會到處蔓延，不但影響家人的運勢和健康，還會家勢變弱，所以廁所需要避免建設在家中整體的中心位置。