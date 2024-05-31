風球馬力斯｜打風落雨應對自救攻略　一文解決家居清潔/風濕腳痛/人身安全問題

打風落雨應對自救攻略 一文解決家居清潔/風濕腳痛/人身安全問題

天文台指，馬力斯會在今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港正漸轉吹偏南風，預料稍後風力將稍為增強，重申會在下午4時40改發三號強風信號。 打風落雨的天氣一向最為擾民，輕至收衫有異味，重至水浸、碎玻璃都是時有耳聞。為了每位讀者都能夠學會完美應對極端天氣，本文將會集合各方面的自救攻略以備不時之需，只需收藏一篇文章，以後面對惡劣天氣都不用再手足無措了！

家居清潔 落雨、打風時，上學或上班時容易令衣服鞋子浸濕，不管的話更會引致發霉發臭，因此以下就為大家盤點下雨天快速乾衣技巧、室內晾衣防臭方法及鞋子速乾妙招，不但有助解決發霉發臭的問題，還可以讓下雨天晾衣難乾的問題亦迎刃而解。

健康｜風濕腳痛 不少關節病或曾受傷的患者，都覺得自己是天文台，因為每逢翻風落雨或打風時，膝頭等關節便會抽痛或痠痛不適。雖然暫時未有研究找出兩者的關係，但就可能與兩大原因有關。

人身安全 天文台打風注意事項及防風措施｜1號風球 當天文台發出一號戒備信號時，市民應該採取一些基本的防風措施，特別是當計劃外出時，必須意識到熱帶氣旋可能會影響行程。此外，市民還需注意離岸海域可能會出現強風和湧浪的情況。為了及時獲取有關熱帶氣旋的最新消息，應該密切關注電台、電視，或者瀏覽天文台的網頁和流動應用程式。這些資訊都可以讓市民提前做好準備，以應對打風。 天文台打風注意事項及防風措施｜3號風球 當天文台發出三號強風信號時，市民需要更加謹慎，並採取更多的措施來防範打風。首先，市民應該將室外容易被風吹倒的物品綁緊或搬入室內。這些物品可能包括花盆、傘架、單車等。同時，市民應該將室外的懸空裝置和臨時搭建物綁緊或安置在地面上。這些物品在強風中可能會變得極度不穩定，甚至可能會對人造成傷害。 此外，市民還需要清除渠道上的樹葉和垃圾，以免阻塞排水系統或導致水患。對於低窪地區的居民來說，提前做好防範水浸的準備尤為重要。此外，市民應該遠離岸邊，停止一切水上活動。如果是乘坐小型船隻，應該立即尋找靠近的避風地點。在這種情況下，市民更應該密切關注天文台和媒體的消息，以獲取有關熱帶氣旋的進一步資訊。 天文台打風注意事項及防風措施｜8號風球 在八號烈風或暴風信號生效時，風暴的威脅程度已經升級。市民需要採取更加嚴謹的防風措施以確保安全。在狂風來臨之前，市民應該先做好一切防風措施，包括 將門窗緊鎖，如果有橫閂應該加上。在容易受風影響的大玻璃窗上貼上膠紙條，以減少損害

我們應該避免站在屋內當風的窗戶附近，預先選擇一個安全的位置，以防玻璃突然破裂時可以躲避

如果有光管招牌，擁有者應該截斷招牌的電源

我們應該將車輛停放在安全的地方，避免停放在樹下、廣告牌或高牆旁邊，以防這些物體在強風中倒塌造成損傷

低窪地區可能出現嚴重淹浸或海水倒灌，市民應盡量避免進入可能受影響的低窪地區及遠離危險地方

如情況許可，市民應盡早回家，避免逗留在街上，減少被困或受傷機會，安全至上