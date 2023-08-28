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2023-08-28 10:00:00

風癩｜一文分清急性/慢性風癩！5種不同風癩類型+ 6招預防方法 痕癢須忍手！

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風癩｜一文分清急性/慢性風癩！5種不同風癩類型+ 6招預防方法 痕癢須忍手！

風癩｜一文分清急性/慢性風癩！5種不同風癩類型+ 6招預防方法 痕癢須忍手！

不少人都會突然出現風癩(蕁麻疹)問題，但除了因天氣或環境改變引致外，其實還有多種風癩類型，以下就為大家整理了5種不同風癩類型的特徵，以及6招風癩的預防方法，切記痕癢亦須忍手！

風癩類型｜慢性風癩 

如果經常反覆無常地出現風癩，而且紅腫地方時多時少，那麼便屬於慢性風癩，問題通常會持續數月至數年之久。

風癩類型｜急性風癩

急性風癩通常都會突然出現，而且特別痕癢，皮膚上會出現大小不一的紅腫，比起慢性風癩，急性風癩的痕癢感和腫脹度都比較強烈。

慢性風癩會經常復發，而且復發時間和嚴重程度不定。 急性風癩的痕癢及腫脹感一般較慢性風癩嚴重。 小朋友出現風癩的時候有機會伴隨發燒等症狀，通常是由於免疫力不足而引起。

風癩類型｜寒冷性風癩 

寒冷性風癩通常會在遇到冷風、凍水或冰凍的物件時在接觸的部位出現，一般會在換季時特別明顯。

風癩類型｜接觸性風癩

接觸性風癩屬於過敏性的生理反應，通常來自食物或環境所引起，建議檢查過敏源來避免。

風癩類型｜人工性風癩 

當皮膚被鈍器或過後有機會出現條狀的紅腫情況，因而產生人工性風癩 ，而抓癢過後會令紅腫問題變得更加。

天氣寒冷時有機會出現寒冷性風癩。 不慎接觸過敏源後有機會出現接觸性風癩。 接觸性風癩屬於急性風癩的一種，因此情況亦會特別嚴重。

預防方法｜尋找過敏源

如果想有效預防風癩，建議最好檢查過敏源，食物、藥物、動植物等到有機會引起過敏，可以進行過敏源測試或食物不耐受檢測，當找出過敏源後，儘量遠離過敏源即可。

預防方法｜養成健康飲食習慣

保持腸道健康可以增強身體免疫力，從而阻止風癩反覆出現，而最有效的方法便是養成健康的飲食習慣，日常以進食清淡及容易消化的飲食為主，同時應少吃油炸及刺激性食物，以保持腸道健康。如果尚有消化不良或便秘等狀況，更可以進食益生菌來增強腸道健康。

不少人都會因食物過敏而引起風癩，建議最好檢查自己的過敏源，從源頭杜絕風癩情況。 寵物亦有機會引起過敏情況。 日常飲食應以清淡、簡約為主，以維持腸臟健康來增強免疫力。

預防方法｜維持舒適居住環境

皮膚上出現風癩有機會與居住環境有關，塵蟎、毛髮等到有機會引起過敏，因此建議保持家居整潔，定期進行清潔來維持舒適的居住環境。而床單、被套等寢具亦需要經常清洗及建議使用純棉或絲質，以減少出現接觸性風癩的問題。

預防方法｜養成良好生活習慣

風癩的出現與免疫力不足有關，因此需要養成良好生活習慣，讓身體有足夠的抵抗力來抵抗風癩出現，不但需要保持充足的睡眠，還要進行適當運動，但切記要注意勞逸結合，不要讓身體太過疲勞而造成反效果。

需要保持房間整潔來杜絕過敏。 寢具亦需要定期清潔及除蟎。 需要有充分的休息及睡眠，不要讓自己太過勞累。

預防方法｜禁止抓癢

風癩容易引起痕癢問題，但抓癢有機會令皮膚破損，從而令痕癢問題更加嚴重，越抓越癢。為了防止風癩變得嚴重及引起皮膚感染，建議即使痕癢亦須忍手，如果真的無法忍耐，就用手指關節位置進行抓癢，以防指甲太過尖銳令皮膚破損。

預防方法｜保持健康心態 

慢性風癩與情緒及心理有關，因此需要避免出現焦慮、緊張、暴躁等負面情緒，盡量保持穩定及愉快的心情，心平氣和才可以防止慢性風癩發作或加重。

風癩只會越抓越癢，因此即使痕癢亦須忍手。 保持心情愉快對預防風癩特別有幫助。 通過運動減壓亦屬不錯的選擇。
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