風癩｜新冠生風癩？！拆解風癩成因+護理方法 止痕要戒口！

有些人會在感冒、發燒期間伴隨出風癩的症狀，甚至在確診新冠肺炎後出現風癩，而通常都是與免疫力低有關。以後就為大家拆解7個風癩的成因，並附上護理方法，想有效改善問題最緊要戒口！

風癩成因｜生理原因 由於風癩的成因與免疫力相關，以身體大部份免疫系統都源於腸胃，當腸胃、身體代謝或內分泌出現問題時，便會讓病毒乘虛而入，造成風癩，因此不少人在患上新冠肺炎期間都有風癩問題出現。 風癩成因｜精神問題 風癩的出現與心理狀況亦有關，如果長期處於精神緊張、焦慮、憤怒等負面心情的狀態，有機會因壓力而導致風癩。

風癩成因｜食物過敏 攝取過敏的食物有機會引起風癩出現，當中以魚蝦蟹等海鮮或蛋類較為容易造成食物敏感，亦有機會由調味料所引起，建議最好進行食物不耐受檢測來了解自己的食物過敏源。 風癩成因｜藥物刺激 不少藥物都會因免疫機制而導致風癩，例如阿士匹靈、維他命B1等都會令身體內的細胞釋放組織胺，從而引起風癩出現。

風癩成因｜受感染 細菌、真菌、病毒、寄生蟲感染等都有機會引起急性風癩，情況通常會比較嚴重。 風癩成因｜動／植物過敏 如果有過敏病史或動植物相關的過敏源，當接觸到蚊叮蟲咬、花粉、動物毛髮、皮屑等，便有可能引起風癩。 風癩成因｜物理影響 天氣冷熱、日光、摩擦等物理原因都有機會引起風癩，而寒冷性風癩在轉季時便特別明顯。

護理方法｜清洗患處 如果想舒緩痕癢，建議仔細地用清水清潔風癩患處，並且用乾淨的毛巾擦乾水份，讓身體保持潔淨，有效加快風癩痊愈。 護理方法｜搽藥膏 痕癢情況不止的話，最好尋求醫生協助並領取藥膏，只需每日早晚利用棉花棒取適量藥膏塗抹在患處便有效止痕。