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生活
2023-10-06 16:00:00

颱風小犬｜落雨雙腳遭殃？ 盤點6款常見鞋子污漬急救妙招 洗米水/啤酒都有用？！

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生活冷知識｜下雨天雙腳遭殃？ 盤點6款常見鞋子污漬急救妙招 洗米水/啤酒都有用？！

生活冷知識｜下雨天雙腳遭殃？ 盤點6款常見鞋子污漬急救妙招 洗米水/啤酒都有用？！

香港天文台在10月6日下午5時40分改發三號強風信號，颱風小犬周六及周日有機會吹襲香港，或改掛八號風球。而下雨天總會讓雙腳遭殃，弄污鞋子。以下就為大家盤點6款常見鞋子的污漬處理妙招，即使沾上污漬也不用擔心！

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污漬急救｜白鞋

在所有鞋款中，白鞋上的污漬特別顯眼，而且若剛好在下雨天穿上白鞋，弄乾以後看起來也會發黃，看起來髒兮兮。這時候只要把白醋、牙膏加水稀釋，或者用洗米水浸濕污漬，然後用刷子刷乾淨。而白色鞋帶的污漬則利用梳打粉加入洗衣液，再和溫水混合均合，將鞋底放入浸泡10分鐘後，正常搓洗污漬即可。

白鞋一旦弄髒就特別明顯。 行山、露營等戶外活動亦容易讓白鞋弄髒。 剛染上的污漬可先用抹布擦乾淨。

污漬急救｜帆布鞋

帆布鞋的污漬同樣令人困擾，由於其主體為帆布，若清潔不當有機會令污漬擴大，反而愈洗愈髒。而處理帆布鞋上的污漬時，可先用洗衣液刷乾淨，然後放入啤酒中浸泡5分鐘，再用紙巾包起放在陰涼處晾乾即可，清潔後的效果可令帆布鞋變得更白。

帆布鞋主體為帆布，清洗時要小心污漬擴散。 不幸倒瀉飲品，污漬更是難以清洗。 清洗過後的帆布鞋像新的一樣。
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污漬急救｜網面鞋

除了帆布鞋外，網面鞋亦較容易沾上污漬，而且清潔起上來比帆布鞋更困難，只用清水亦難以清潔乾淨。如果想加強清潔效果，可以將洗衣液和牙膏混合後沾在污漬位置，然後用刷子刷乾淨，再用清水洗淨，最後用紙巾包起放在陰涼處晾乾即可，以避免風乾後發黃。

網面鞋容易沾上鞋印。 下雨穿網面鞋時，污漬會深入纖維。 洗淨後需包上紙巾再吹乾。

污漬急救｜皮鞋

不少上班族都要穿著皮鞋上班，因此無可避免地會令皮鞋在下雨天時沾上污漬。一般而言，皮鞋上的污漬只需用濕毛巾便可擦乾淨，而在擦乾淨後，再用護手霜塗抹，便可出現比鞋油更好的亮面效果。若穿著的是磨砂皮鞋，則可在污漬弄乾後，用海綿輕輕擦掉表面灰塵，再把白醋和洗潔精混合，與清水一起刷洗後抹乾即可。

上班族無可避免地需在下雨天穿上皮鞋上班。 一般用布抹乾後就可回復原狀。 除了在家保養外，也可定期尋找專業人士「擦鞋」。

污漬急救｜拖鞋

有些人習慣在下雨天穿上拖鞋，以方便在雨後清洗及弄乾，但拖鞋長期被雨水浸泡的話，容易引起發黃和發黑的情況，這時候只需要將白醋、牙膏和梳打粉混合，將拖鞋放進浸泡30分鐘後取出抹乾即可。

拖鞋內側亦容易留下污漬。 白色拖鞋的污漬更明顯。 夏天不少人都喜歡穿拖鞋出門。
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污漬急救｜棉拖鞋

家中的棉拖鞋雖然不會因下雨而染上污漬，但在家中總會有弄污棉拖鞋的情況，例如飲品、醬汁、化妝品等都會讓棉拖鞋沾上污漬。清潔污漬的時候，可以將梳打粉、白醋、洗潔精和啤酒皮入清水調和，然後放入鞋子浸泡5分鐘，擦淨污漬後沖洗便可還原乾淨的棉拖鞋。

家用拖鞋容易沾上各種污漬。 白色棉拖鞋也會因灰塵而變髒。 清潔後便可回復原狀。
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