颱風桃芝｜天文台改發3號風球 落波2小時內要返工？勞工處新守則咁講

颱風桃芝｜天文台公布改發3號訊號，不少打工仔即時要趕出門口返工，但是否真的要在落波後2個小時回到公司？大家不妨參考勞工處在今年新修訂《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》。

颱風桃芝｜改發 3 號風球後何時要上班？「落波」 2 小時內要復工？ 根據勞工處新修訂《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，僱主和僱員應預早協商在8號風球、黑色暴雨警告信號取消或「極端情況」結束 後，在安全和交通情況許可下合理的復工或遙距工作安排（如適用），並在安全及交通情況許可下復工。 守則指，在8號風球、黑色暴雨警告信號取消或「極端情況」結束後，僱員可能因大量上班人士同時出門，以及惡劣天氣的影響，包括道路阻塞、公共交通服務受影響、水浸或山泥傾瀉等，而令上班受延誤，僱主應作彈性復工安排。即使事前有復工安排，亦要因應個別僱員情況，作情理兼備及彈性的處理，例如讓僱員分批復工、容許返回崗位有困難僱員遙距工作、有較寬裕的上班和復工時間。 停車場水浸車輛 保險業界拆解點先有得賠償？

因應 工作地點安全風險 、 交通情況 及 業務特性 作 調整 如工作地點因惡劣天氣受破壞而有潛在安全風險，如外牆、窗戶受損，僱主要立即進行安全檢查及採取合適安全措施，才可安排僱員返回工作地點。如工作地點有潛在危險，僱主應通知僱員暫時不要返回工作地點，直至確保安全。 除工作地點外，僱主亦應考慮僱員往返工作的路面及交通情況。如僱員在八號信號、黑色暴雨警告信號取消或「極端情況」結束後遇到實際困難，例如個別地區的道路或公共交通服務未能即時恢復，僱主應讓他們可暫時毋須復工或安排遙距工作（如適用）。 訂定有關復工安排時，應按業務運作和特性作調整，執行時僱主要考慮實際情況及彈性處理僱員個人的不同情況。 盡量在2小時內返回工作崗位 僅「示例」而非強制規定 在新修訂《守則》有一項「復工安排示例」，當中指例如在黑色暴雨警告信號 / 八號或更高信號 / 「極端情況」公布，上述警告或「極端情況」公布的指定時間在工作時間結束前3小時或以上取消或終止，僱員應盡量在2小時內返回工作崗位。但要注意此為「示例」而非強制規定，僅作僱主和僱主參考，雙方應協定及彈性處理因打風及暴雨後的返回工作崗位安排。 8號風球返工/打風旅程受阻 保險包唔包？ 香港保險業聯會咁樣講