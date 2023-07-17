颱風泰利｜8號風球應否Work From Home？「風假」已成歷史？勞工處指引咁講

颱風泰利來襲，天文台凌晨發出8號風球，過去每次打風，打工仔都有「風假」，但自從疫情來襲，不少公司都設立了Work From Home(在家工作)的系統，到底在黑色暴雨警告、八號風球，甚至是十號風球的情況下，公司可否要求員工在家工作呢？ 今日有網民以「我同事當左打風真係放假 wfh都唔肯」為題展開討論：「啱啱同佢講 可以wfh做 佢同我講打風喎 今日放假 以前有得放打風假係因為驚你返公司有危險 經過左疫情 wfh咪可以照做 點解打風就唔得」，該帖子亦即時引來網民熱議，即時有人問「電費水費寬頻有冇得claim」，關心到底Work From Home的開資由誰負責。

8號風球應否Work From Home？勞工處指引咁講

「咁我而家屋企冇上網係咪公司出公網 冇 notebook 係咪出部公司電腦 係就快 冇咗個朝頭早了」 「之前翻過有間美資公司 onboard 就派 laptop iPhone 加 5G sim 卡 working hour 外俾人 call 仲有得計時間儲 CL 但係颱風假都做嘢會唔會奴性大咗啲」 亦有人無奈表示：「打風Wfh做嘢，無問題 但每次打風，屋企電力都好唔穩定 天花又漏水 唔係唔想做呀，好多因打風問題要處理呀」。另有網民點出勞工保險問題：「其實想知如果打風wfh屋企突然出事 勞保包唔包」

8號風球應否Work From Home？勞工處指引咁講

「如果 wfh 都做到，咁點解要返公司 ? 」 「你平日如果都有 wfh 咁打風照做就合理嘅 如果平日無就真係要收收皮先」 有網民批評樓主「唔捱得」，應該要返公司工作：「樓主00後？ 出面風平浪靜你竟然話wfh？係我個年代10號都踩單車番公司啦 你呢啲00後真係唔涯得」。 ▼ 睇下網民點講： ▼

法例上並沒有「風假」 不過，根據勞工處的《颱風及暴雨情況工作守則》，勞工處沒有確實列明在黑色暴雨警告、八號或以上颱風警告生效時，僱主不可以安排員工上班。只提及僱主不可減少僱員在《僱傭條例》下有權享有的年假、法定假日或休息日，以補償因發出八號或更高熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨和其他惡劣天氣警告或「極端情況」公布而損失的工作時間。《颱風及暴雨警告下工作守則》制訂不同惡劣天氣下的上下班安排，但勞工署亦只是提供參考形式，提醒僱主「應考慮」守則內內容，意味「風假」非必然。

8號風球應否Work From Home？勞工處指引咁講

▼8號風球時要求員工WFH是否合法？▼

《颱風及暴雨情況工作守則》：個人安全為先 勞工處《颱風及暴雨情況工作守則》指出，應該以員工的安全和從居住地點往返工作地點的可行性作首要考慮，訂明在惡劣天氣或超強颱風後的「極端情況」下，僱員上班、下班、復工及在家工作的安排。只要求絕對必需的人員在惡劣天氣或「極端情況」下返回工作地點上班，盡量將在惡劣天氣情況下於工作地點當值的必要人員人數減至最少，並預早通知有關僱員。 在守則以個人安全為先的原則下，如留在家中並不影響安全，颱風下在家工作並沒有違反守則。

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