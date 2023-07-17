颱風泰利｜8號風球應否Work From Home？「風假」已成歷史？勞工處指引咁講

颱風泰利來襲，天文台凌晨發出8號風球，過去每次打風，打工仔都有「風假」，但自從疫情來襲，不少公司都設立了Work From Home(在家工作)的系統，到底在黑色暴雨警告、八號風球，甚至是十號風球的情況下，公司可否要求員工在家工作呢？
今日有網民以「我同事當左打風真係放假 wfh都唔肯」為題展開討論：「啱啱同佢講 可以wfh做 佢同我講打風喎 今日放假 以前有得放打風假係因為驚你返公司有危險 經過左疫情 wfh咪可以照做 點解打風就唔得」，該帖子亦即時引來網民熱議，即時有人問「電費水費寬頻有冇得claim」，關心到底Work From Home的開資由誰負責。
「咁我而家屋企冇上網係咪公司出公網
冇notebook係咪出部公司電腦
係就快 冇咗個朝頭早了」
「之前翻過有間美資公司onboard就派laptop iPhone加5G sim卡
working hour 外俾人call仲有得計時間儲CL
但係颱風假都做嘢會唔會奴性大咗啲」
亦有人無奈表示：「打風Wfh做嘢，無問題 但每次打風，屋企電力都好唔穩定 天花又漏水 唔係唔想做呀，好多因打風問題要處理呀」。另有網民點出勞工保險問題：「其實想知如果打風wfh屋企突然出事 勞保包唔包」
「如果wfh都做到，咁點解要返公司?」
「你平日如果都有wfh 咁打風照做就合理嘅
如果平日無就真係要收收皮先」
有網民批評樓主「唔捱得」，應該要返公司工作：「樓主00後？ 出面風平浪靜你竟然話wfh？係我個年代10號都踩單車番公司啦 你呢啲00後真係唔涯得」。
▼睇下網民點講：▼
法例上並沒有「風假」
不過，根據勞工處的《颱風及暴雨情況工作守則》，勞工處沒有確實列明在黑色暴雨警告、八號或以上颱風警告生效時，僱主不可以安排員工上班。只提及僱主不可減少僱員在《僱傭條例》下有權享有的年假、法定假日或休息日，以補償因發出八號或更高熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨和其他惡劣天氣警告或「極端情況」公布而損失的工作時間。《颱風及暴雨警告下工作守則》制訂不同惡劣天氣下的上下班安排，但勞工署亦只是提供參考形式，提醒僱主「應考慮」守則內內容，意味「風假」非必然。
▼8號風球時要求員工WFH是否合法？▼
《颱風及暴雨情況工作守則》：個人安全為先
勞工處《颱風及暴雨情況工作守則》指出，應該以員工的安全和從居住地點往返工作地點的可行性作首要考慮，訂明在惡劣天氣或超強颱風後的「極端情況」下，僱員上班、下班、復工及在家工作的安排。只要求絕對必需的人員在惡劣天氣或「極端情況」下返回工作地點上班，盡量將在惡劣天氣情況下於工作地點當值的必要人員人數減至最少，並預早通知有關僱員。
在守則以個人安全為先的原則下，如留在家中並不影響安全，颱風下在家工作並沒有違反守則。
八號風球下要求員工在家工作(WFH)是否合法？
勞工處建議僱主在颱風期間，應彈性根據僱員實際情況，作出情理兼備及彈性的處理，例如讓個別有需要的員工優先下班、按員工居住地點分批復工，或容許返回工作崗位有困難的僱員在家工作，意味僱主安排員工在颱風期間家工作，屬合理要求。
勞工處亦建議僱應預早衡量在八號風球或黑色暴雨警告信號生效時，因應公司的運作模式或職位的工作性質，「極端情況」期間或之後，應否可以讓員工在家工作。如僱主從未制定Work from home（在家工作）的有效模式，可參考以下的準則作安排僱員的工作：
．諮詢員工和考慮個別僱員的需要，以及在執行時與僱員保持溝通
．於在家工作期間，僱主如何與僱員聯繫及作出督導
．僱員家中是否備有處理職務所需的設備
．僱員的工作是否需要處理敏感或機密資料及文件，以及相關的處理程序及保安措施
．審視執行在家工作的安排及配套設施
．保履行在《僱傭條例》、《職業安全及健康條例》、《僱員補償條例》及《最低工資條例》下的法定責任及遵守相關的規定。