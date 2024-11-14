颱風萬宜｜椒鹽炸雞翼、芥末炸雞粒等4款氣炸鍋雞肉做法 將急凍食品大變身！

不少人都因颱風萬宜打風或在家工作WORK FROM HOME，留在家中用膳食飯，因此亦囤積了不少急凍食品，而急凍雞肉產品更是香港人喜愛囤積的食品之一。以下就教大家製作4款氣炸鍋雞肉食譜，讓急凍食品大變身，就算打風被困在家也可以吃到不同風味的雞肉料理！

氣炸鍋 食譜｜急凍雞髀：日式照燒無骨雞髀肉 不少人都喜歡吃日式料理中的照燒雞扒，其實利用氣炸鍋同樣可以做到相同效果，比起用一般的雞扒，無骨雞髀肉更加嫩滑多汁，口感更佳，用來配飯食用一流！ 日式照燒無骨雞髀肉材料：無骨雞髀 4隻／料酒 3湯匙

生抽 1.5 湯匙／蠔油 1 湯匙、老抽 1湯匙／辣椒粉 1 湯匙、蜂蜜 半湯匙／椒鹽 半湯匙／黑椒 半湯匙 日式照燒無骨雞髀肉做法 1.無骨雞髀預先解凍後清洗乾淨，然後浸出血水備用。

2.將雞髀放進大碗中，加入所有調味料後均勻塗抹，放進雪櫃醃3個小時。

3.醃製後取出雞髀，在表面刷兩層油。

4.放入氣炸鍋以180度焗10分鐘後翻面，加熱至200度，再焗約7-10分鐘即可。 肉醬意粉食譜｜簡易懶人版肉醬意粉 10分鐘攪掂零難度！(有片)

氣炸鍋 食譜｜急凍雞翼：港式蜜椒番薯雞翼 說到香港人家中常有的冰鮮食品庫存，便不得不提冰鮮雞翼，除了製作簡單的豉油雞翼、瑞士雞翼外，其實利用氣炸鍋可以製作出變奏版的大排檔美食，以雞翼取代牛柳粒，製成同樣甜辣可口的蜜椒番薯雞翼，做法亦十分簡單，無論大人或小朋友都一定喜歡！ 港式蜜椒番薯雞翼材料：雞翼 10隻／番薯 2個

雞蛋 2隻／澱粉 1湯匙、料酒 2湯匙／胡椒粉 適量

生抽 2湯匙／蠔油 1湯匙、老抽 適量／蒜蓉 2湯匙、蜜糖 1湯匙／黑椒 適量／蜜糖 適量(番薯用) 港式蜜椒番薯雞翼做法 1.雞翼解凍後洗乾淨，加入料酒、蒜蓉、生抽、蠔油、胡椒粉、蜜糖、黑椒和老抽後均勻塗抹，然後放進雪櫃醃兩個小時。

2.番薯以適中的厚度切片。

3.將兩隻雞蛋打入碗中，再加入澱粉攪拌均勻，然後放入番薯片，裹滿雞蛋液後取出。

4.在氣炸鍋中先放入番薯薯片，以200度焗8分鐘。

5.時間到後在番薯片上掃上蜂蜜，然後翻面再掃一次。

6.直接鋪上雞翼，以180度焗20-25分鐘，中途需打開確認狀況，多翻面至雞翼熟透即可。 焗爐食譜｜焗西班牙春雞伴辣肉腸忌廉汁 煮法超簡單1小時內搞掂！(有片) 早餐食譜｜花生醬夾心香蕉多士、流心太陽蛋三文治等5款懶人早餐食譜教學

氣炸鍋 食譜｜急凍雞翼：港式椒鹽炸雞翼 如果想在家中吃到炸雞的香脆口感，又想少油的話，利用氣炸鍋同樣可以做到！雞翼選用冰鮮雞翼即可，只需要再解凍後醃製得宜，便可以製作出外脆內滑的椒鹽炸雞翼。若果家中的氣炸鍋夠大，更可以增加份量，一次過製作更多雞翼。 港式椒鹽炸雞翼材料：雞翼 6隻／料酒 2湯匙

生抽 1湯匙／蠔油 1 湯匙、油 1湯匙／辣椒粉 1 湯匙、孜然粉 半湯匙／椒鹽 半湯匙

雞蛋 2隻／澱粉 適量／麵包糠 適量 港式椒鹽炸雞翼做法 1.雞翼解凍後洗乾淨，在表面切三劃，加入料酒、生抽、蠔油、辣椒粉、孜然粉、椒鹽和油後均勻塗抹，放進雪櫃醃3-4小時。

2.醃好雞翼後依次裹上澱粉、蛋液和麵包糠。

3.放入氣炸鍋，以200度焗20-25分鐘，每5分鐘翻面一次至雞翼熟透即可。 自煮食譜｜蜜糖香煎豬扒 5步做出家常菜 豬扒啖啖肉 香甜又惹味！(附教學片) 簡易食譜│韓式炆牛仔骨 加埋水晶梨更香甜的家常小菜(有片)

氣炸鍋 食譜｜急凍雞胸：韓式蜜糖芥末炸雞粒 下午茶時間想吃一些簡單小食的話，不妨利用氣炸鍋製作惹味可口的蜜糖芥末炸雞粒，預先一晚解涷，再在午餐前醃製，下午茶時間製作就剛剛好。而加入蜜糖芥末醬的炸雞粒外脆內滑，十足韓國炸雞的口感，絕對會讓人吃上癮，一點也不像冰鮮食品！ 韓式蜜糖芥末炸雞粒材料：雞胸 2塊／薑片 少許

料酒 2湯匙／蜜糖 半湯匙、生抽 2湯匙／蠔油 1 湯匙、老抽 1湯匙／辣椒粉 1 湯匙

孜然粉 半湯匙／椒鹽 適量、黑椒 適量／蜜糖芥末醬 適量 韓式蜜糖芥末炸雞粒做法 1.兩塊雞胸肉解凍後洗乾淨切粒，加入薑片、料酒、生抽、蠔油、辣椒粉、孜然粉、蜜糖、黑胡椒和椒鹽後均勻塗抹，放進雪櫃醃3-4小時。

2.醃好雞肉後依次裹上澱粉、蛋液和麵包糠。

3.放入氣炸鍋以190度焗20-25分鐘，中途需打開確認狀況，翻面2-3次至熟透後取出。

4.倒上蜜糖芥末醬即可。 吉野家食譜｜照燒雞肉飯、滑蛋豬扒丼飯等5款日式丼飯教學 適合帶飯 咖哩食譜︱北海道湯咖喱 當地人家傳戶曉的人氣美食(有片)