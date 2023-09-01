颱風蘇拉｜各大超市、零售商店開唔開？即睇百佳/惠康/屈臣氏/萬寧/一田營業安排

超強颱風蘇拉今日吹襲香港，如果尋日買唔切餸同乾糧，不如趁黃昏前買定儲糧！以下為大家整合各大超市及零售商店安排，包括百佳、惠康、屈臣氏、萬寧、一田百貨、HKTV Mall及Don Don Donki等，俾大家喺打風前做好準備！

八號風球超市 / 零售商店安排｜百佳

大部分店舖將於今早(1/9)照常營業，但可能因惡劣天氣下店舖略會稍遲開門。

惡劣天氣期間送貨服務會暫停。店取易訂單將於8號颱風訊號懸掛期間暫停服務，預定送貨訂單會透過短訊通知新的送貨時間。

以下店舖今天(1/9)暫停營業，直至另行通知：

🔺新界及離島區:

沙頭角邨 百佳

屯門帝濤灣浪琴軒 百佳

長洲東灣路分店百佳

馬灣 FUSION

赤鱲角國泰城EXPRESS

🔺九龍區:

九龍灣展貿中心 百佳

土瓜灣昇御門FUSION

🔺香港區:

薄扶林數碼港Mini FUSION

香港大學 百佳

金鐘統一中心FUSION

中環長江中心food le parc

🔺澳門區:

濠尚商場 TASTE

金峰南岸百佳

分店詳情到以下網址查閱：https://www.pns.hk/zh-hk/store-finder