颱風蘇拉｜各大超市、零售商店開唔開？即睇百佳/惠康/屈臣氏/萬寧/一田營業安排

超強颱風蘇拉今日吹襲香港，如果尋日買唔切餸同乾糧，不如趁黃昏前買定儲糧！以下為大家整合各大超市及零售商店安排，包括百佳、惠康、屈臣氏、萬寧、一田百貨、HKTV Mall及Don Don Donki等，俾大家喺打風前做好準備！
八號風球超市/零售商店安排｜百佳
大部分店舖將於今早(1/9)照常營業，但可能因惡劣天氣下店舖略會稍遲開門。
惡劣天氣期間送貨服務會暫停。店取易訂單將於8號颱風訊號懸掛期間暫停服務，預定送貨訂單會透過短訊通知新的送貨時間。
以下店舖今天(1/9)暫停營業，直至另行通知：
🔺新界及離島區:
沙頭角邨 百佳
屯門帝濤灣浪琴軒 百佳
長洲東灣路分店百佳
馬灣 FUSION
赤鱲角國泰城EXPRESS
🔺九龍區:
九龍灣展貿中心 百佳
土瓜灣昇御門FUSION
🔺香港區:
薄扶林數碼港Mini FUSION
香港大學 百佳
金鐘統一中心FUSION
中環長江中心food le parc
🔺澳門區:
濠尚商場 TASTE
金峰南岸百佳
分店詳情到以下網址查閱：https://www.pns.hk/zh-hk/store-finder
八號風球超市/零售商店安排｜惠康
大部分分店會繼續為大家服務，直至正常關門時間。 但以下惠康分店會於八號颱風信號懸掛期間暫停服務。
*以下惠康分店將暫停服務：
• 中環金利大廈
• 般含道嘉威花園
• 山頂和福道
• 舂磡角
• 薄扶林美景臺
• 畢架山
• 葵涌華景山莊
• 青衣長青邨
• 大埔嘉豐花園
• 沙田水泉澳邨地下
• 大譚紅山半島
• 長洲新興街
• 坪洲
• 銀礦灣
• 西貢大廈
• 火炭
• 上水新豐路130號
• 觀塘電訊一代廣場
查閱分店地址及營業時間: https://www.wellcome.com.hk/zh-hant/our-store
八號風球超市/零售商店安排｜屈臣氏
屈臣氏今日分店會維持有限度服務，送貨服務需要暫停，受影響的運單將安排在1至3日內送到，送貨前有專人聯絡確認送貨時間。另外，屈臣氏在打風日子推出網店優惠，今日1/9購物滿$250輸入優惠碼[TY8OFF] 即享92折。
照常營業之分店地址：bit.ly/3P1ioqU
購物網址：bit.ly/45NnUUB
八號風球超市/零售商店安排｜萬寧
萬寧各分店在8號風球懸掛時，暫停營業，但不包括機場分店。
八號風球超市/零售商店安排｜一田百貨
一田百貨全線超市於8號風球期間，將會按正常營業時間開店；全線百貨店百貨部門、KONBINI及特別展場會停止服務。如稍後改掛更高風球，將停止服務。
八號風球超市/零售商店安排｜HKTV Mall
HKTVmall超級市場照常營業，但營業時間有所調整，詳情：sforce.co/3gdWptu
HKTV Mall今日(1/9)所有訂單派送暫停，最新安排將於8號風球除下後儘快通知。
O2O門市及自取服務：暫停服務
街市即日餸：暫停服務
客戶服務：提供有限度服務，有關等候時間可能會較長
八號風球超市/零售商店安排｜Aeon超級市場
AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET內之超市將維持有限度服務，詳情：https://www.aeonstores.com.hk/shop_info
若改掛九號或以上颱風訊號各店舖將暫停營運。
受颱風影響，AEON(非超市部)、AEON STYLE 旺角 POP-UP Store及Living Plaza獨立店會於8號烈風訊號懸掛期間暫時關閉，所有送貨服務及查詢服務暫停。
八號風球超市/零售商店安排｜DON DON DONKI
在8號颱風訊號下，全線DON DON DONKI分店照常營業。當掛9號或以上颱風訊號，全線DON DON DONKI分店將於天文台公佈懸掛9號時間的1.5小時前暫停營業，如天文台公佈將於晚上6時懸掛9號颱風訊號，店舖將於下午4時30分暫停營業。當回復8號或以下颱風訊號後，會視乎情況盡快作出營業安排。
八號風球超市/零售商店安排｜崇光百貨
由於8號風球生效，崇光銅鑼灣店暫停營業。
八號風球超市/零售商店安排｜MUJI
由於8號風球現正懸掛，無印良品全線香港店舖將會暫停營業。