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2023-09-01 12:09:12

颱風蘇拉｜各大超市、零售商店開唔開？即睇百佳/惠康/屈臣氏/萬寧/一田營業安排

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颱風蘇拉｜各大超市、零售商店開唔開？即睇百佳/惠康/屈臣氏/萬寧/一田營業安排

颱風蘇拉｜各大超市、零售商店開唔開？即睇百佳/惠康/屈臣氏/萬寧/一田營業安排

超強颱風蘇拉今日吹襲香港，如果尋日買唔切餸同乾糧，不如趁黃昏前買定儲糧！以下為大家整合各大超市及零售商店安排，包括百佳、惠康、屈臣氏、萬寧、一田百貨、HKTV MallDon Don Donki等，俾大家喺打風前做好準備！

 

八號風球超市/零售商店安排｜百佳

大部分店舖將於今早(1/9)照常營業，但可能因惡劣天氣下店舖略會稍遲開門。

惡劣天氣期間送貨服務會暫停。店取易訂單將於8號颱風訊號懸掛期間暫停服務，預定送貨訂單會透過短訊通知新的送貨時間。

以下店舖今天(1/9)暫停營業，直至另行通知：

 🔺新界及離島區:

沙頭角邨 百佳

屯門帝濤灣浪琴軒 百佳

長洲東灣路分店百佳

馬灣 FUSION

赤鱲角國泰城EXPRESS

 🔺九龍區:

九龍灣展貿中心 百佳

土瓜灣昇御門FUSION

 🔺香港區:

薄扶林數碼港Mini FUSION

香港大學 百佳

金鐘統一中心FUSION

中環長江中心food le parc

 🔺澳門區:

濠尚商場 TASTE

金峰南岸百佳

分店詳情到以下網址查閱：https://www.pns.hk/zh-hk/store-finder

颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝)
八號風球超市/零售商店安排｜百佳

八號風球超市/零售商店安排｜百佳

八號風球超市/零售商店安排｜惠康

大部分分店會繼續為大家服務，直至正常關門時間。 但以下惠康分店會於八號颱風信號懸掛期間暫停服務。

*以下惠康分店將暫停服務：

中環金利大廈

般含道嘉威花園

山頂和福道

舂磡角

薄扶林美景臺

畢架山

葵涌華景山莊

青衣長青邨

大埔嘉豐花園

沙田水泉澳邨地下

大譚紅山半島

長洲新興街

坪洲

銀礦灣

西貢大廈

火炭

上水新豐路130

觀塘電訊一代廣場

查閱分店地址及營業時間: https://www.wellcome.com.hk/zh-hant/our-store

八號風球超市/零售商店安排｜惠康

八號風球超市/零售商店安排｜惠康

八號風球超市/零售商店安排｜惠康

八號風球超市/零售商店安排｜惠康

八號風球超市/零售商店安排｜屈臣氏

屈臣氏今日分店會維持有限度服務，送貨服務需要暫停，受影響的運單將安排在13日內送到，送貨前有專人聯絡確認送貨時間。另外，屈臣氏在打風日子推出網店優惠，今日1/9購物滿$250輸入優惠碼[TY8OFF] 即享92折。

照常營業之分店地址：bit.ly/3P1ioqU

購物網址：bit.ly/45NnUUB

八號風球超市/零售商店安排｜屈臣氏

八號風球超市/零售商店安排｜屈臣氏

八號風球超市/零售商店安排｜萬寧

萬寧各分店在8號風球懸掛時，暫停營業，但不包括機場分店。

詳情：https://www.facebook.com/manningshongkong

八號風球超市/零售商店安排｜萬寧

八號風球超市/零售商店安排｜萬寧

八號風球超市/零售商店安排｜一田百貨

一田百貨全線超市於8號風球期間，將會按正常營業時間開店；全線百貨店百貨部門、KONBINI及特別展場會停止服務。如稍後改掛更高風球，將停止服務。

詳情：https://www.facebook.com/yatahk

八號風球超市/零售商店安排｜一田百貨

八號風球超市/零售商店安排｜一田百貨

八號風球超市/零售商店安排｜HKTV Mall

HKTVmall超級市場照常營業，但營業時間有所調整，詳情：sforce.co/3gdWptu

HKTV Mall今日(1/9)所有訂單派送暫停，最新安排將於8號風球除下後儘快通知。

O2O門市及自取服務：暫停服務

街市即日餸：暫停服務

客戶服務：提供有限度服務，有關等候時間可能會較長

八號風球超市/零售商店安排｜HKTV Mall

八號風球超市/零售商店安排｜HKTV Mall

八號風球超市/零售商店安排｜Aeon超級市場

AEONAEON STYLEAEON SUPERMARKET內之超市將維持有限度服務，詳情：https://www.aeonstores.com.hk/shop_info

若改掛九號或以上颱風訊號各店舖將暫停營運。

受颱風影響，AEON(非超市部)AEON STYLE 旺角 POP-UP StoreLiving Plaza獨立店會於8號烈風訊號懸掛期間暫時關閉，所有送貨服務及查詢服務暫停。

詳情：https://www.facebook.com/aeon.hk

八號風球超市/零售商店安排｜Aeon超級市場

八號風球超市/零售商店安排｜Aeon超級市場

八號風球超市/零售商店安排｜DON DON DONKI

在8號颱風訊號下，全線DON DON DONKI分店照常營業。當掛9號或以上颱風訊號，全線DON DON DONKI分店將於天文台公佈懸掛9號時間的1.5小時前暫停營業，如天文台公佈將於晚上6時懸掛9號颱風訊號，店舖將於下午4時30分暫停營業。當回復8號或以下颱風訊號後，會視乎情況盡快作出營業安排。

八號風球超市/零售商店安排｜DON DON DONKI

八號風球超市/零售商店安排｜DON DON DONKI

八號風球超市/零售商店安排｜崇光百貨

由於8號風球生效，崇光銅鑼灣店暫停營業。

八號風球超市/零售商店安排｜MUJI

由於8號風球現正懸掛，無印良品全線香港店舖將會暫停營業。

八號風球超市/零售商店安排｜崇光百貨 八號風球超市/零售商店安排｜MUJI
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