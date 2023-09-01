颱風蘇拉｜醫護人員風球下Call的士晨早返工 3.2公里路程加驚人小費司機反勸唔好接！

超強颱風蘇拉襲港，由昨日起已有不少討論指今次的風勢將十分猛烈，各大超市的食物亦被搶購一空，仿佛全港市民都已經做好打足3日風的準備。不過，並非所有人都能夠在風球下留在家中，只因有不少行業的人仍然需要緊守崗位，當中就包括醫護人員。在8號風球懸掛前，有的士司機就在Call車APP上看到一個由醫護人員所落的Order，並寫明自己在風球下仍然需要返工，故希望司機能夠在9月1號早上6點半準時到，更主動提出加驚人小費，惟大批司機卻紛紛勸說「唔好接」！

颱風蘇拉｜ 8號風球現正懸掛 醫護人員照常返工只好提早Call的士 超強颱風蘇拉襲港，雖然大部分市民都停工停課，留到家中「Work from home」或享受颱風假，但仍然有不少行業的人士需要照常上班緊守崗位。一位的士司機就在社交平台上發文，指自己在Call車APP內看到一張由醫護人員的訂單，估計是知道9月1號早上會掛8號風球而預早落單Call車。訂單上寫明自己是「預約」，要求在「9月1號上午6時30分」，更強調「請準時」、「醫護人員返工」。

颱風蘇拉｜ 全程僅3.2公里路程 卻自己提出加驚人小費 因為是有限時間的預約及遇上颱風天，這位醫護人員為了能夠順利Call車返工，更不惜主動提出加驚人小費，寫明「小費$100」。其實他所Call車的起點為馬鞍山「大水坑停車場」，終點則是沙田「廣源邨廣楊樓」，全程其實僅得3.2公里，正常的車資大概為$48-53元，所以$100的小費其實已是車資的一倍，出手闊綽！