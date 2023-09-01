颱風蘇拉｜麥當勞/KFC/美心/大家樂/大快活/譚仔 打風各大餐廳營業安排

颱風蘇拉｜打風各大餐廳營業安排 麥當勞/ KFC/美心/大家樂/大快活/譚仔

八號風球餐廳營業安排｜超強颱風蘇拉今日吹襲香港，打風期間可以食乜？若八號風球餐廳又開唔開？以下為大家整合各餐廳安排，包括麥當勞、KFC、大家樂、大快活、Pizza Hut、譚仔及譚仔三哥等，即使八號風球都照常營業，唔怕餓親，即睇打風各餐廳營業安排！

八號風球餐廳安排｜麥當勞

餐廳門市及外賣自取：

颱風8號訊號期間，大部分麥當勞餐廳正常營業。

僅九龍公園、山頂廣場、海洋公園及亞洲貨櫃物流中心分店將暫停營業。 部分分店和甜品站可能會因安全情況而暫停營業。

外送服務：外送服務「麥麥送」將於八號風球懸掛前兩小時暫停，解除八號風球訊號兩小時後恢復。

詳情：https://www.facebook.com/mcdonaldshongkong?brand_redir=101615286547831

餐廳最新營業時間：https://bit.ly/3EjzNWN