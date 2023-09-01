颱風蘇拉｜麥當勞/KFC/美心/大家樂/大快活/譚仔 打風各大餐廳營業安排

八號風球餐廳營業安排｜超強颱風蘇拉今日吹襲香港，打風期間可以食乜？若八號風球餐廳又開唔開？以下為大家整合各餐廳安排，包括麥當勞、KFC、大家樂、大快活、Pizza Hut、譚仔及譚仔三哥等，即使八號風球都照常營業，唔怕餓親，即睇打風各餐廳營業安排！
八號風球餐廳安排｜麥當勞
餐廳門市及外賣自取：
颱風8號訊號期間，大部分麥當勞餐廳正常營業。
僅九龍公園、山頂廣場、海洋公園及亞洲貨櫃物流中心分店將暫停營業。 部分分店和甜品站可能會因安全情況而暫停營業。
外送服務：外送服務「麥麥送」將於八號風球懸掛前兩小時暫停，解除八號風球訊號兩小時後恢復。
詳情：https://www.facebook.com/mcdonaldshongkong?brand_redir=101615286547831
餐廳最新營業時間：https://bit.ly/3EjzNWN
八號風球餐廳營業安排｜KFC
餐廳門市及外賣自取： KFC 大部分店舖在八號颱風信號期間照常營業，堂食、外賣自取同「快脆拎」就會繼續提供服務。小西灣藍灣廣場、中環有餘貿易中心、九龍灣國際展貿中心及赤柱廣場分店除外
外送服務： 受八號風球或以上颱風信號及黑色暴雨警告影響，KFC「快脆送」服務將全線暫停
八號風球餐廳安排｜美心MX
餐廳門市及外賣自取：
在八號颱風信號、紅雨及黑雨生效期間，大部分美心MX分店照常營業。美心MX「外賣自取」服務同樣如常提供。當九號颱風信號及十號颱風信號生效後，則會暫停營業。
美心MX同時提供「外賣自取」服務，落單後預好時間拎外賣快速返屋企，方便簡單又順暢。網上落單更可享受9折優惠。
於8號風球期間，分店營業時間調整如下：
美心MX：
暫停營業：落馬洲MX、大會堂MX
早上11:30起營業：中華總商會大廈MX、富衛金融中心MX
其它分店照常8:00 開始營業
can.teen：
早上9:00起營業：太子大廈、長江中心、世紀廣場
早上8:00 起營業：金鐘海富中心
照常6:00 起營業：機場
美心Food² ：
早上9:00 起營業：紅磡站Food²
其他分店照常8:00 開始營業
Deli-O:
早上11：30起營業：信德中心Deli-O
早上9:00 起營業：新葵興Deli-O
如九號風球或以上，除機場can.teen將會照常營業外，其它（包括MX、can.teen、Food² 、Deli-O）分店將會暫停營業。
而分店實際營業時間或會有所更改，與分店查詢 : https://www.maximsmx.com.hk/tc/branch
八號風球餐廳營業安排｜大家樂
餐廳門市及外賣自取：
八號風球期間，大部分大家樂分店將維持正常服務，但部份位處商業大廈或偏遠地區的分店將暫停營業。九號風球或以上所有分店將會暫停營業。要留意分店營業時間或會視乎風勢有所更改。
詳情：https://docs.google.com/document/d/1uwIIP83Pdyh7KekDxV5KzX47pw07kMQWnJ1J-DIPvM0/edit?fbclid=IwAR1smnbx0CncRehoZ34SVxbq-EiFUhq6ULkS-3IHdTh7aQBWzGVZ_w25P-0#heading=h.fed45kxbyigp
八號風球餐廳營業安排｜大快活
餐廳門市及外賣自取： 八號烈風或暴風信號懸掛期間，大部分分店照常營業，但由於惡劣天氣影響，為確保顧客及一眾同事安全，個別分店將會暫停營業。
暫停營業分店：
香港島
上環中保集團大廈
中環萬年大廈
金鐘美國銀行中心
遠東金融中心
灣仔灣景中心
銅鑼灣道建康大廈
銅鑼灣京都廣場
炮台山怡安中心
鰂魚涌英皇道
九龍
長沙灣廣場
九龍港鐵九龍站
尖沙咀亞士厘道
九龍灣MEGABOX L2
九龍灣國際展貿中心
觀塘創紀之城
中海日升中心
新界
東環商場
華都花園
連城廣場
火炭沙田商業中心
駿景廣場
屯門仁愛堂
八號風球餐廳營業安排｜Pizza Hut 必勝客
餐廳門市及外賣自取：
八號颱風信號下，Pizza Hut堂食照常營業，外賣自取可以經App落定單先。
九號及十號颱風信號下，Pizza Hut將暫停營業。
外送服務： 八號或以上颱風信號生效期間，Pizza Hut外送速遞服務將會暫停。
八號風球餐廳營業安排｜譚仔雲南米線
餐廳門市及外賣自取：八號風球或以上颱風信號生效期間，部份分店將暫停營業。如八號烈風及暴風信號持續，早餐供應時間將改為早上八時開始，食客可透過譚仔雲南米線Facebook官方專頁公布最新的分店營業安排。
照常營業之門店：
香港
香港仔利港中心‧香港仔華貴商場‧柴灣華泰大廈‧小西灣商場‧筲箕灣愛東‧鴨脷洲海怡半島‧石塘咀石塘坊‧北角樂嘉‧堅尼地城
九龍
長沙灣青山道‧油麻地彌敦道‧佐敦白加士街‧深水埗西九龍中心‧新蒲崗Mikiki‧觀塘翠屏‧觀塘康寧道‧油塘大本型‧藍田麗港城‧藍田啟田商場‧牛頭角下邨‧秀茂坪‧九龍灣淘大‧彩虹彩雲‧何文田廣場‧大角咀港灣豪庭‧大角咀海富商場‧美孚曼坊‧鑽石山鳳德‧樂富廣場‧九龍城廣場‧紅磡置富都會
新界
屯門海趣坊‧天水圍嘉湖‧天水圍天澤‧天水圍天盛‧元朗千色匯‧荃灣海之戀‧荃灣愉景新城‧葵興新葵興廣場‧葵芳葵豐大廈‧上水彩園邨‧上水新都廣場‧粉嶺囍逸‧粉嶺皇后山‧粉嶺名都‧沙田中心‧沙田偉華中心‧沙田廣源‧沙田禾輋‧馬鞍山頌安‧馬鞍山廣場‧大圍美林‧烏溪沙銀湖天峰‧大圍新翠‧大埔超級城‧大埔太和邨‧青衣長發‧東涌富東‧青衣翠怡‧將軍澳新都城‧將軍澳尚德‧將軍澳南豐廣場‧將軍澳廣場‧將軍澳彩明‧將軍澳日出康城‧將軍澳寶琳
八號風球餐廳營業安排｜譚仔三哥米線
餐廳門市及外賣自取：八號風球或以上颱風信號生效期間，部份分店將照常營業(以下分店除外)。懸掛9號風球或以上，全線分店將會暫停營業。
8號風球時以下分店暫停營業，改發3號風球後2小時內將恢復營業：
深水埗福榮街110號, 深水埗白田商場, 荔枝角D2 Place, 尖沙咀幸福中心, 佐敦道46號, 觀塘電訊一代廣場, 觀塘晨光大廈, 觀塘海濱匯, 黃大仙竹園, 新蒲崗康強街, 大角咀大全街, 樂富匯富坊, 紅磡馬頭圍圍道, 馬鞍山新港城, 大埔大明里, 大埔八號花園, 上水新成路, 元朗安寧路, 屯門珀御坊, 荃灣麗城薈, 葵涌九龍貿易中心, 大窩口商場, 中環威靈頓街, 灣仔道, 銅鑼灣香島大廈, 鰂魚涌海光街, 太古康怡花園, 小西灣富欣花園
八號風球餐廳營業安排｜太興
餐廳門市及外賣自取：在八號及九號風球下，太興大部分分店會照常營業。十號颱風生效後，所有分店將暫停營業及外賣自取服務。