食遊記｜食碗茶記港式豬扒麵

每地方總有豬扒粉麵，如雲南豬扒米線、上海排骨麵、越南香茅豬扒撈檬粉等。而對於香港人來說，一碗茶記豬扒麵便最溫暖人心。茶記麵食中最多人想起沙嗲牛肉麵及雪菜肉絲麵，前款醬濃馥郁，後款鹹香清澈；豬扒麵卻像配角靠邊站，其實若置身茶檔寒風中品嘗，那種滿足無法比擬。然一碗合格豬扒麵要符合三大要點，首湯滾熱，雖多為味粉湯，惟熱度使味道提升；次不論用大光麵、公仔麵或丁麵，麵質要爽口，煮得過腍便大打折扣；三豬扒厚切煎熟，炸而不煎實油膩，薄切則肉汁流失變乾硬。若煎至脆邊，骨位筋膜越吮越香，滋味十足。 文、攝：何駿傑

大坑茶檔麻油任落 為了解哪區有味美豬扒麵，在社交網站討論區四處搜尋，終找到港九4店。首間為大坑炳記，此非在灣仔、銅鑼灣、天后等群組找到，而在「尋找舊村情意結(大窩口新區各區)」內討論。討論中多說出茶檔位置，指豬扒麵為名物，故一探虛實。閒日早上10點多見約10人等位，排隊期間該煎炸香氣已引起食指大動，望鄰枱全叫豬扒麵，或加多一碟滷水雞翼。由落單計約7分鐘上枱。一夾起蒸氣騰騰，麵煮得頗爽，豬扒厚切成條狀，醬汁裹在扒上，黑椒味濃，不覺用鬆肉粉醃帶嚼勁，惜醬重掩煎焦。察枱放樽清仔麻油，落少許確添香氣。品嘗後前往深水埗蘇記茶檔，在群組「深水埗go go go」有帖子問是哪間，大部分留言說一睇就知。坐下等候時，感這比大坑多一份街坊味，因與搭枱食客閒聊時知即使已搬住別區，那份味道仍縈繞心間。聽到氣爐聲，看火光熊熊，每碗麵皆即煮，麵爽湯滾；豬扒煎至微焦少油，肉質頗鬆軟，輕吮骨位透胡椒辛，切塊狀惟薄身。

西營盤豬扒麵最合水準 不知何時灣仔太原街別名為玩具街。在「粥粉麵米線有彈有讚」群組指有間豬扒麵店隱在街內。尋10分鐘後終找到。小店名鳳城新鴻苑，分三舖，一舖主賣魚蛋粉，二舖煎扒煮麵水吧，三舖數枱堂食。此亦和前兩檔相同，食客皆叫豬扒麵。這湯滾熱味淡，麵煮得過軟，看豬扒實炸非煎，頗油膩，大件厚分量多，骨位剛熟，帶輕微薑、酒香，很有在家味道。最後一店在西營盤名永合成馳名煲仔飯，此原在上環蘇杭街，以麵包焗爐煮窩蛋牛肉煲仔飯聞名，在「大埔為食友」群組有帖子指該店洋蔥豬扒屬隱藏餐牌，果然全場食煲仔飯之際，獨家偏賞豬扒香。麵選坊間漸少用福麵，配數塊椰菜，湯熱麵微軟，厚切豬扒切成圓形，軟滑煎焦，洋蔥及蔥甜滲在肉內，一點也不感黐牙，油潤惹味；惟一碗要65元，價錢最貴。綜合4店各有可取之處，最合水準為第4店，確實齒頰留香，與眾不同。