食飯都可以減磅？註冊營養師力薦御結減肥餐單 YouTuber實測7日極速減5磅！

打破迷思，減肥都食得飯？當大家以為減磅要戒澱粉，原來日本正流行「御結」（普遍稱飯糰）減肥大法，標榜食飯都減到肥，還要真的可行！最近就有註冊營養師設計出以華御結口味眾多的御結為主角的減肥餐單，強調一日三餐只要吸取正常熱量便可輕鬆減肥，絕對是上班一 族必試的懶人減肥法。更有YouTuber實測御結減肥餐單7日成功極速減5磅，無痛減肥效果驚人！其中，減重背後的魔法師竟然就是御結中的抗性澱粉？到底抗性澱粉有多神奇？即管看看「飽住瘦」的大熱御結減肥法如何實現！

日本流行御結減肥大法 抗性澱粉助燃脂減重

近年不少人認為白飯屬精緻澱粉，既高升糖指數又容易令人發胖，因此提倡戒澱粉或減澱粉 來減重。但米飯作為和食中的主角，要日本人減少吃米飯實在不容易，因此御結減肥法就正好 同時滿足食慾，又可輕鬆達致減磅效果。當中的減肥關鍵在於御結中所含有的抗性澱粉。當米 飯在煮熟後重新放涼，當中已經糊化 (gelatinization) 的直鏈澱粉會漸漸變回生澱粉的結構， 形成比白飯和糙米飯更高的抗性澱粉。抗性澱粉作為難以被人體酵素消化的碳水化合物，與 水溶性膳食纖維相似，可以減低一天熱量攝取接近10%，而御結更含有5%抗性澱粉，比零澱 粉的情況下燃燒的脂肪多出高達23%，有助燃脂減重，輕鬆達至減重的效果。由於抗性澱粉 不會在小腸中消化，亦是腸道微生態中益生菌的食物來源，除可增加飽腹感，管理食慾，更可控制血糖，幫助排清宿便，展現御結減肥法的神奇魔力！