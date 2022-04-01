食Kiki麵 加$68換購「金花清感顆粒」

台灣人氣餐飲品牌「KiKi麵店（KiKi茶）」團隊特別搜羅了兩萬盒「金花清感顆粒」（香港行貨），並由即日起於旗下位於香港中環國際金融中心及尖沙咀K11 MUSEA的「KiKi麵店（KiKi茶）」及品牌官方微信小程式上推出全新購物優惠，與大家全「麵」抗疫。
「金花清感顆粒」早前於中國國家衛健委公佈的《新型冠狀病毒肺炎診療方案》中被推薦為抗疫中藥之一，品牌特意搜羅了兩萬盒香港行貨的「金花清感顆粒」以成本價回饋食客，讓大眾可以按個人體質及需要購入備用。顧客現凡於「KiKi麵店（KiKi茶）」作任何消費，即可以$68換購「金花清感顆粒（6包裝）」乙盒（不設單購），為食客在此抗疫路上加油打氣。
食Kiki麵 $68換購「金花清感顆粒」│全新春日滋味套餐
另外，店方新推「春日滋味套餐」($158)，由3月份至5月31日期間供應，備有兩款前菜及主食可自由配搭。前菜選擇有地道台灣夜市美食「滷雞胗」，特別選用來自美國的火雞胗，並以秘製醬汁滷製而成；另有帶港式風味的「涼拌燻蹄」，味道酸香帶絲絲辣勁，絕對是春季必吃的開胃菜之一。
主菜方面，有肉食之選「子薑牛肉拌麵」，以台式薑母茶為靈感設計，為傳統牛肉麵注入子薑獨有的甜酸風味，清爽開胃；海鮮代表則有「鮑汁海參拌麵」，精選入口自澳洲的純天然野生禿參，皮薄肉爽，與品牌自家調製的濃厚甘甜的鮑汁堪稱絕配。兩款菜單均包括期間限定供應的大熱茶飲「青蘋果茉莉綠茶」(原價$38)，以台灣高山茉莉花茶為基調，搭配招牌愛玉及新鮮青蘋果片，清香回甘。