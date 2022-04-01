食Kiki麵 加$68換購「金花清感顆粒」

台灣人氣餐飲品牌「KiKi麵店（KiKi茶）」團隊特別搜羅了兩萬盒「金花清感顆粒」（香港行貨），並由即日起於旗下位於香港中環國際金融中心及尖沙咀K11 MUSEA的「KiKi麵店（KiKi茶）」及品牌官方微信小程式上推出全新購物優惠，與大家全「麵」抗疫。

「金花清感顆粒」早前於中國國家衛健委公佈的《新型冠狀病毒肺炎診療方案》中被推薦為抗疫中藥之一，品牌特意搜羅了兩萬盒香港行貨的「金花清感顆粒」以成本價回饋食客，讓大眾可以按個人體質及需要購入備用。顧客現凡於「KiKi麵店（KiKi茶）」作任何消費，即可以$68換購「金花清感顆粒（6包裝）」乙盒（不設單購），為食客在此抗疫路上加油打氣。