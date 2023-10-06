飲品食譜｜蘋果冰茶、朱古力咖啡、青桔仔檸檬綠茶等5款特色飲品教學 Home Cafe親手整！

不少公司都在疫情後接受在家工作（Work from home），所以在家的時間增加。而韓國特別流行Home Cafe(홈카페)，以後就教大家製作5款特色飲品，讓大家也可以在家享受咖啡店的樂趣！

特色飲品｜青桔仔檸檬綠茶 不少香港人壓力過大，引起食欲不振的問題，最適合喝一些開胃清爽的飲品來舒緩心情。而青桔仔檸檬綠茶不但味道酸甜、開胃解渴，青格仔和檸檬亦含有大量維他命C，有助增強抵抗力。 青桔仔檸檬綠茶材料：青桔仔 3個／話梅3粒

冰塊 1杯／糖漿 15mL

綠茶 150mL／檸檬 2片 青桔仔檸檬綠茶做法 1. 青桔仔擠汁後放入杯中，再放入話梅和檸檬。

2.倒入冰塊至滿杯。

3.倒入糖漿和綠茶即可。

特色飲品｜400次麥提莎朱古力咖啡 400次咖啡曾經在南韓掀起一股風潮，當時亦有不少港人跟風製作。而熱潮過後，亦出現不少變奏版的咖啡，加入麥提莎後，味道不但變得香甜，而且增加口感。 麥提莎朱古力咖啡材料（兩杯）：麥提莎 適量／冰塊 2杯

牛奶 400mL／可可粉 5g／白糖 2茶匙

速溶咖啡粉 2茶匙／Lotus餅乾 2塊 麥提莎朱古力咖啡做法 1.可可粉加入60mL滾水攪拌均勻沖開備用。

2.咖啡、水與白糖以1：1：1的比例打發成咖啡泡沫備用。

3.根據甜度在咖啡杯中放入適量的麥提莎。

4.在咖啡杯中加入適量冰塊。

5.倒入牛奶至8分滿（每杯200mL）。

6.倒入朱古力（每杯30mL）。

7.將打發好的咖啡泡沫鋪面，再放上餅乾和麥提莎裝飾即可。

特色飲品｜番薯拿鐵/鮮奶咖啡(고구마 라떼)】 南韓冬天時亦像香港一樣流行吃香甜的番薯，不只在街邊購買燴番薯，他們亦會在飲品中加入番薯，番薯拿鐵便是其中一款。番薯拿鐵latte簡單易製，只需將番薯和牛奶放入攪拌機即可，而且當中沒有加入任何咖啡，小朋友亦可放心飲用。 番薯拿鐵/鮮奶咖啡材料：番薯 1個／牛奶250mL／牛油8g 番薯拿鐵/鮮奶咖啡做法 1.將番薯蒸熟，分出80g番薯，與150mL熱牛奶和牛油一起放入攪拌器中攪打成番薯拿鐵。

2.杯中放入剩下的番薯，壓成泥狀裝飾杯中。

3.倒入番薯拿鐵。

4.將剩餘的牛奶打成奶泡，然後放入杯中即可。

特色飲品｜蘋果冰茶(애플 아이스티) 韓國人在咖啡店除了喝一般的咖啡外，還喜歡喝香甜的Iced Tea，口味一般以桃和檸檬為主。近年有不少咖啡店在冬天特別推出香甜的蘋果口味，味道比較真實之外，亦不會過甜，引來不少人仿效在家製作。 蘋果冰茶材料：紅茶葉 5g／橙 半個／蘋果 半個／冰塊 適量 蘋果冰茶做法 1.沖泡一杯紅茶至想要的濃度。

2.半個蘋果和半個橙切片。

3.容器中放入蘋果片和橙片，倒入沖好的紅茶。

4.封口放入雪櫃冷藏2小時。

5.杯中加滿冰塊，插入新鮮的蘋果片和橙片。

6.加滿冷藏好的蘋果冰茶即可。