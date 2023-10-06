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生活
2023-10-06 15:20:00

飲品食譜｜蘋果冰茶、朱古力咖啡、青桔仔檸檬綠茶等5款特色飲品教學 Home Cafe親手整！

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飲品食譜｜蘋果冰茶、朱古力咖啡、青桔仔檸檬綠茶等5款特色飲品教學 Home Cafe親手整！

飲品食譜｜蘋果冰茶、朱古力咖啡、青桔仔檸檬綠茶等5款特色飲品教學 Home Cafe親手整！

不少公司都在疫情後接受在家工作（Work from home），所以在家的時間增加。而韓國特別流行Home Cafe(홈카페)，以後就教大家製作5款特色飲品，讓大家也可以在家享受咖啡店的樂趣！

特色飲品｜青桔仔檸檬綠茶

不少香港人壓力過大，引起食欲不振的問題，最適合喝一些開胃清爽的飲品來舒緩心情。而青桔仔檸檬綠茶不但味道酸甜、開胃解渴，青格仔和檸檬亦含有大量維他命C，有助增強抵抗力。

青桔仔檸檬綠茶材料：青桔仔 3個／話梅3粒
冰塊 1杯／糖漿 15mL
綠茶 150mL／檸檬 2片

青桔仔檸檬綠茶做法

1. 青桔仔擠汁後放入杯中，再放入話梅和檸檬。
2.倒入冰塊至滿杯。
3.倒入糖漿和綠茶即可。

製作方法很簡單，在工作稍作休息的時候亦可製作。 檸檬、青桔仔和話梅味道酸甜，清爽開胃。 青桔仔含有豐富的維他命C。 休息時來一杯剛好！ Home Cafe(홈카페)在韓國特別流行，不少人都會連同餐點一起製作。

特色飲品｜400次麥提莎朱古力咖啡

400次咖啡曾經在南韓掀起一股風潮，當時亦有不少港人跟風製作。而熱潮過後，亦出現不少變奏版的咖啡，加入麥提莎後，味道不但變得香甜，而且增加口感。

麥提莎朱古力咖啡材料（兩杯）：麥提莎 適量／冰塊 2杯
牛奶 400mL／可可粉 5g／白糖 2茶匙
速溶咖啡粉 2茶匙／Lotus餅乾 2塊

麥提莎朱古力咖啡做法

1.可可粉加入60mL滾水攪拌均勻沖開備用。
2.咖啡、水與白糖以1：1：1的比例打發成咖啡泡沫備用。
3.根據甜度在咖啡杯中放入適量的麥提莎。
4.在咖啡杯中加入適量冰塊。
5.倒入牛奶至8分滿（每杯200mL）。
6.倒入朱古力（每杯30mL）。
7.將打發好的咖啡泡沫鋪面，再放上餅乾和麥提莎裝飾即可。

朱古力的甜味可以中和咖啡的苦味。 咖啡、水和糖的比例為1:1:1。 怕太甜可以改用黑朱古力口味的麥提莎。 需要不停用打蛋器攪拌。 打發至濃稠狀態即可。

特色飲品｜番薯拿鐵/鮮奶咖啡(고구마 라떼)】

南韓冬天時亦像香港一樣流行吃香甜的番薯，不只在街邊購買燴番薯，他們亦會在飲品中加入番薯，番薯拿鐵便是其中一款。番薯拿鐵latte簡單易製，只需將番薯和牛奶放入攪拌機即可，而且當中沒有加入任何咖啡，小朋友亦可放心飲用。

番薯拿鐵/鮮奶咖啡材料：番薯  1個／牛奶250mL／牛油8g

番薯拿鐵/鮮奶咖啡做法

1.將番薯蒸熟，分出80g番薯，與150mL熱牛奶和牛油一起放入攪拌器中攪打成番薯拿鐵。
2.杯中放入剩下的番薯，壓成泥狀裝飾杯中。
3.倒入番薯拿鐵。
4.將剩餘的牛奶打成奶泡，然後放入杯中即可。

充滿秋冬氣息。 秋冬季特別適合吃番薯。 在韓國Starbucks有售！

特色飲品｜蘋果冰茶(애플 아이스티)

韓國人在咖啡店除了喝一般的咖啡外，還喜歡喝香甜的Iced Tea，口味一般以桃和檸檬為主。近年有不少咖啡店在冬天特別推出香甜的蘋果口味，味道比較真實之外，亦不會過甜，引來不少人仿效在家製作。

蘋果冰茶材料：紅茶葉 5g／橙 半個／蘋果 半個／冰塊 適量

蘋果冰茶做法

1.沖泡一杯紅茶至想要的濃度。
2.半個蘋果和半個橙切片。
3.容器中放入蘋果片和橙片，倒入沖好的紅茶。
4.封口放入雪櫃冷藏2小時。
5.杯中加滿冰塊，插入新鮮的蘋果片和橙片。
6.加滿冷藏好的蘋果冰茶即可。

在家中可以好好裝飾一番。 韓國有咖啡店在冬天特別推出蘋果冰茶。 亦可以蘋果味茶包沖泡，省卻冷藏時間。

特色飲品｜奶蓋朱古力椰奶

不少人都開始在家工作或上課，而專注力降低的時候最適合攝取糖分補充精神，奶蓋朱古力椰奶味道香甜，而且不含咖啡，大人小朋友也可放心飲用。但如果大人想同時攝取咖啡因的話，可以在沖泡朱古力的時候加入咖啡粉，或直接以咖啡粉代替可可粉，味道同樣出色。

奶蓋朱古力椰奶材料：椰奶 300mL／可可粉 20g
淡忌廉80g／白糖 適量
朱古力 1塊／冰塊 適量

奶蓋朱古力椰奶做法

1.可可粉加入少量滾水攪拌均勻沖開備用 
2.淡忌廉中加入少量砂糖，打發至濃稠後備用 
3.杯中加滿冰塊，依次倒入椰奶、朱古力。
4.最後鋪上打發好的奶蓋，灑上適量可可粉和放入朱古力裝飾即可。

用來補充糖分一流！ 大人亦可加入咖啡粉。 在家中與特色飲品一起享受閒暇吧！
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