飲茶護膚｜AMOREPACIFIC 限定體驗館 嘆限定冷泡「雨前茶」

足夠水分是護膚的最基本法則，但原來飲茶都一樣可以護膚。以「雨前茶」聞名的AMOREPACIFIC，由即日起至29日，在尖沙咀海港城海運大廈入口大堂，舉行Ampoule Beyond Serum限定體驗館，將女士們即場體驗珍貴AbsoluTea的高倍抗氧效能，現場更有限定冷泡「雨前茶」可以品嘗。

AMOREPACIFIC擁有安瓶專家美譽，所謂安瓶是高濃度精華，保濕、緊緻及抗氧的效用當然比精華更高。品牌王牌的煥采活膚高效安瓶，將EGCG綠茶粉末與專利成分AbsoluTea混合，後者的抗氧效能比維他命C高，激活膠原蛋白再生，改善肌膚彈性、撫平細紋及均勻膚色。