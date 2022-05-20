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2022-05-20 16:00:00

飲茶護膚｜AMOREPACIFIC 限定體驗館 嘆限定冷泡「雨前茶」

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飲茶護膚｜AMOREPACIFIC 限定體驗館 嘆限定冷泡「雨前茶」

飲茶護膚｜AMOREPACIFIC 限定體驗館 嘆限定冷泡「雨前茶」

足夠水分是護膚的最基本法則，但原來飲茶都一樣可以護膚。以「雨前茶」聞名的AMOREPACIFIC，由即日起至29日，在尖沙咀海港城海運大廈入口大堂，舉行Ampoule Beyond Serum限定體驗館，將女士們即場體驗珍貴AbsoluTea的高倍抗氧效能，現場更有限定冷泡「雨前茶」可以品嘗。

AMOREPACIFIC擁有安瓶專家美譽，所謂安瓶是高濃度精華，保濕、緊緻及抗氧的效用當然比精華更高。品牌王牌的煥采活膚高效安瓶，將EGCG綠茶粉末與專利成分AbsoluTea混合，後者的抗氧效能比維他命C高，激活膠原蛋白再生，改善肌膚彈性、撫平細紋及均勻膚色。

煥采活膚高效安瓶

品嚐珍罕冷泡「雨前茶」 

會場內更特設尊享限定冷泡「雨前茶」，「雨前茶」萃取自品牌於濟洲自家茶園的頂級品種——粧源3號，只使用僅於早春穀雨前15天以人手採摘的第一片嫩葉。茶藝師以1:60的最佳濃度比例進行冷泡慢滴萃取，讓茶葉釋出獨特的甘甜，茶味鮮濃味醇，口感順滑。另外，限定店內更可寫上心意卡給閨蜜，只需留下朋友的聯絡方式及地址，AMOREPACIFIC將會為您送上心意。

 

當然少不了打卡位。 現場可以品嘗到限定冷泡「雨前茶」。

現場尊享禮遇

凡成功預約並親臨Ampoule Beyond Serum限定體驗館，可獲贈場地獨家禮遇：

1. 冷泡「雨前茶」乙杯

2. $100 現金禮卷(適用於購物滿$1,000或以上，每次購物只可以使用一張現金禮卷)

3. TIME RESPONSE護膚體驗裝2

限定體驗館限定購物優惠👇🏻 👇🏻 👇🏻

Best Seller套裝$1,680 (價值$2,420) •100%綠茶精華原液70ml •亮肌潔顏霜 30ml •煥采活膚高效安瓶 (0.6g+7ml) •煥采活膚面膜 3片 煥采活膚高效安瓶套裝 $3,800 (價值$4,660) •煥采活膚高效安瓶 (0.6g+7ml)*4 •煥采活膚嫩顏面膜8ml •煥采活膚面膜 3片 100%山茶花原液安瓶套裝$1,300 (價值$2,085) •100%山茶花原液安瓶 30ml •亮肌潔顏霜 30ml •100%綠茶精華原液15ml •竹露水潤面霜8ml •瑩亮活肌高效精華液3ml •煥采活膚面膜 1片
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