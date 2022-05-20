飲茶護膚｜AMOREPACIFIC 限定體驗館 嘆限定冷泡「雨前茶」

足夠水分是護膚的最基本法則，但原來飲茶都一樣可以護膚。以「雨前茶」聞名的AMOREPACIFIC，由即日起至29日，在尖沙咀海港城海運大廈入口大堂，舉行Ampoule Beyond Serum限定體驗館，將女士們即場體驗珍貴AbsoluTea的高倍抗氧效能，現場更有限定冷泡「雨前茶」可以品嘗。
AMOREPACIFIC擁有安瓶專家美譽，所謂安瓶是高濃度精華，保濕、緊緻及抗氧的效用當然比精華更高。品牌王牌的煥采活膚高效安瓶，將EGCG綠茶粉末與專利成分AbsoluTea混合，後者的抗氧效能比維他命C高，激活膠原蛋白再生，改善肌膚彈性、撫平細紋及均勻膚色。
品嚐珍罕冷泡「雨前茶」
會場內更特設尊享限定冷泡「雨前茶」，「雨前茶」萃取自品牌於濟洲自家茶園的頂級品種——粧源3號，只使用僅於早春穀雨前15天以人手採摘的第一片嫩葉。茶藝師以1:60的最佳濃度比例進行冷泡慢滴萃取，讓茶葉釋出獨特的甘甜，茶味鮮濃味醇，口感順滑。另外，限定店內更可寫上心意卡給閨蜜，只需留下朋友的聯絡方式及地址，AMOREPACIFIC將會為您送上心意。
現場尊享禮遇
凡成功預約並親臨Ampoule Beyond Serum限定體驗館，可獲贈場地獨家禮遇：
1. 冷泡「雨前茶」乙杯
2. $100 現金禮卷(適用於購物滿$1,000或以上，每次購物只可以使用一張現金禮卷)
3. TIME RESPONSE護膚體驗裝2份