飲食優惠｜恒地會Black黑卡優惠 8折食國金軒/翠亨邨大閘蟹套餐限定買一送一

恒基兆業地產集團旗下的會員計劃「恒地會」，自今個月起全面升級「Black黑卡」會員優惠，從餐飲佳餚到購物消費提供全方位優惠及禮遇，同時乘勢推出期間限定翠亨邨大閘蟹套餐買一送一優惠。
集團住宅物業的業主或租戶只需於網上完成簡單登記手續，即可成為「Black黑卡」會員。至於一般客戶，恒地會亦設有「中銀恒地會 Visa Signature卡及Visa 白金卡」，同樣享有其他精彩優惠，包括恒地旗下指定商場額外免費泊車1小時等。
Black黑卡會員升級優惠
集團旗下頂級食府10月起為恒地會「Black黑卡」會員提供嶄新優惠。其中有名人食堂之稱的中環國金軒，逢星期一至四晚市堂食可享85折優惠，星期五至日晚市亦可享9折待遇；米芝蓮推介餐廳國金軒 The Mira則享8折優惠；粵菜名店翠亨邨逢星期一至四惠顧晚市堂食可享8折優惠，星期五至日則有9折；演繹出獨特飲食哲學的唐述為「Black黑卡」會員提供最高85折優惠；預訂洋紫荊維港遊海上自助晚餐低至6折。
期間限定翠亨邨大閘蟹套餐優惠
除了全年優惠，美麗華集團旗下粵菜食府翠亨邨，今年載譽歸來推出「珍味大閘蟹套餐」，菜式包括甘香豐腴的江蘇大閘蟹及一系列以蟹粉入饌的手工菜式，如生拆蟹粉文絲豆腐羹、蟹粉扒豆胚、蟹粉帶子炒飯等，恒地會「Black黑卡」會員預訂「翠亨邨大閘蟹燒乳鴿套餐」，可尊享買一送一優惠。名額有限，先到先得。
大閘蟹燒乳鴿套餐，包括兩隻四両主角清蒸大閘蟹，高質來貨蟹肉鮮蟹膏香，美味的蟹粉扒豆胚及蟹粉帶子炒飯，蟹粉令菜式色香味層次 以黃金級別大大提升，加上翠亨邨的招牌脆皮燒乳鴿，新舊食客必定回味十足！