飲食優惠｜恒地會Black黑卡優惠 8折食國金軒/翠亨邨大閘蟹套餐限定買一送一

恒基兆業地產集團旗下的會員計劃「恒地會」，自今個月起全面升級「Black黑卡」會員優惠，從餐飲佳餚到購物消費提供全方位優惠及禮遇，同時乘勢推出期間限定翠亨邨大閘蟹套餐買一送一優惠。

集團住宅物業的業主或租戶只需於網上完成簡單登記手續，即可成為「Black黑卡」會員。至於一般客戶，恒地會亦設有「中銀恒地會 Visa Signature卡及Visa 白金卡」，同樣享有其他精彩優惠，包括恒地旗下指定商場額外免費泊車1小時等。