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2023-08-18 14:00:00

飲食優惠｜魚事者進駐銅鑼灣希慎優惠 $3燒賣/送Tote bag/派甜筒暉聯乘雪糕

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飲食優惠｜魚事者進駐銅鑼灣希慎優惠 $3燒賣/送Tote bag/派甜筒暉聯乘雪糕

飲食優惠｜魚事者進駐銅鑼灣希慎優惠 $3燒賣/送Tote bag/派甜筒暉聯乘雪糕

主打魚品輕食的「魚事者」，早前榮獲《香港澳門米芝蓮指南2023》必比登推介食肆的殊榮。今年餐廳開業3周年，並進駐銅鑼灣希慎廣場，推出全新創作菜式，包括首次推出「我要自由點」配燒賣底、全新Fishotto魚米粒粒系列等，更推出一系列優惠，包括$3燒賣！

魚事者進駐希慎廣場 魚事者進駐希慎廣場

全新Fishotto系列 魚米粒粒變奏意大利飯

首創的「Fishotto魚米粒粒」，將魚品製作成與米飯相似的大小，取代意大利米但同時保留意大利燴飯的風味，帶來獨特口感。新出的「Fishotto魚米粒粒」系列，除了原有的「松露汁Fishotto」外，還新增「青咖喱Fishotto配豬頸肉」和「墨汁Fishotto配煎帶子蘆筍」，3款不同口味於銅鑼灣希慎店全日供應。

Fishotto 魚米粒粒．扮意大利飯 Fishotto 魚米粒粒．扮意大利飯

為燒賣平反 配料變主角

為感謝一眾燒賣愛好者的支持，魚事者除在「我要自由點」中備有芫荽魚麵底、烏冬底及菜底等選擇外，更首次加入燒賣底，讓食客可以將燒賣作為主食，可配搭二餸、三餸、四餸甚至更多，如芫荽山、黃金魚餅、鴨血、卜卜蜆、肥牛、豬頸肉及炸魚皮等等，讓食客自由點選，為燒賣注入更多的變奏。

我要自由點可選燒賣底

我要自由點可選燒賣底

聯乘本地品牌 推自家雪糕

魚事者重視與本地品牌的合作，在與少爺啤合作後，今次聯乘本地人氣雪糕店「甜筒暉TEEMTONEfai」，推出「魚事者Blue Vanilla Ice Cream」，以魚事者的品牌顏色為基調，包裝畫上可愛的魚面人，帶來透心涼的驚喜。

新店及三周年優惠 連環三彈大放送

為了慶祝新店開幕及魚事者開業3周年，銅鑼灣希慎店特別推出了多重優惠和回饋活動，以感謝顧客一直的支持。

$3購買5粒原味燒賣

$3購買5粒原味燒賣

第一彈：即日至913日，以超優惠價 $3購買5粒原味燒賣（每人每日限購一份，每日售完即止）

第二彈：即日起凡消費滿$100並追蹤魚事者的Instagram帳號 @fisholichk，即可獲贈自家設計特別版魚面人Tote bag乙個（限量1,000個，派完即止）

特別版魚面人Tote bag

特別版魚面人Tote bag

魚事者X TEEMTONEfai Blue Vanilla 雪糕

魚事者X TEEMTONEfai Blue Vanilla 雪糕

第三彈：91日至3日，每日下午3時開始，免費派發魚事者X TEEMTONEfai Blue Vanilla 雪糕。只要追蹤Instagram帳號 @fisholichk@teemtonefai，即有機會免費獲得雪糕乙杯（價值$38/杯，每日限量100杯，派完即止）

魚事者（銅鑼灣希慎店）

地址：銅鑼灣希慎廣場11/F 美食廣場1102

電話：6383 2683

營業時間：星期一至日上午11:30至晚上9:00

魚事者（銅鑼灣希慎店）

魚事者（銅鑼灣希慎店）

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