飲食優惠｜魚事者進駐銅鑼灣希慎優惠 $3燒賣/送Tote bag/派甜筒暉聯乘雪糕

主打魚品輕食的「魚事者」，早前榮獲《香港澳門米芝蓮指南2023》必比登推介食肆的殊榮。今年餐廳開業3周年，並進駐銅鑼灣希慎廣場，推出全新創作菜式，包括首次推出「我要自由點」配燒賣底、全新Fishotto魚米粒粒系列等，更推出一系列優惠，包括$3燒賣！

全新 Fishotto 系列 魚米粒粒變奏意大利飯 首創的「Fishotto魚米粒粒」，將魚品製作成與米飯相似的大小，取代意大利米但同時保留意大利燴飯的風味，帶來獨特口感。新出的「Fishotto魚米粒粒」系列，除了原有的「松露汁Fishotto」外，還新增「青咖喱Fishotto配豬頸肉」和「墨汁Fishotto配煎帶子蘆筍」，3款不同口味於銅鑼灣希慎店全日供應。

為燒賣平反 配料變主角 為感謝一眾燒賣愛好者的支持，魚事者除在「我要自由點」中備有芫荽魚麵底、烏冬底及菜底等選擇外，更首次加入燒賣底，讓食客可以將燒賣作為主食，可配搭二餸、三餸、四餸甚至更多，如芫荽山、黃金魚餅、鴨血、卜卜蜆、肥牛、豬頸肉及炸魚皮等等，讓食客自由點選，為燒賣注入更多的變奏。

我要自由點可選燒賣底

聯乘本地品牌 推自家雪糕 魚事者重視與本地品牌的合作，在與少爺啤合作後，今次聯乘本地人氣雪糕店「甜筒暉TEEMTONEfai」，推出「魚事者Blue Vanilla Ice Cream」，以魚事者的品牌顏色為基調，包裝畫上可愛的魚面人，帶來透心涼的驚喜。

新店及三周年優惠 連環三彈大放送 為了慶祝新店開幕及魚事者開業3周年，銅鑼灣希慎店特別推出了多重優惠和回饋活動，以感謝顧客一直的支持。

$3購買5粒原味燒賣 第一彈：即日至 9 月 13 日，以超優惠價 $3 購買 5 粒原味燒賣（每人每日限購一份，每日售完即止）

第二彈：即日起凡消費滿 $100 並追蹤魚事者的 Instagram 帳號 @fisholichk ，即可獲贈自家設計特別版魚面人 Tote bag 乙個（限量 1,000 個，派完即止） 特別版魚面人Tote bag

魚事者X TEEMTONEfai Blue Vanilla 雪糕 第三彈： 9 月 1 日至 3 日，每日下午 3 時開始，免費派發魚事者 X TEEMTONEfai Blue Vanilla 雪糕。只要追蹤 Instagram 帳號 @fisholichk 及 @teemtonefai ，即有機會免費獲得雪糕乙杯（價值 $38/ 杯，每日限量 100 杯，派完即止）