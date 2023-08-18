飲食優惠｜魚事者進駐銅鑼灣希慎優惠 $3燒賣/送Tote bag/派甜筒暉聯乘雪糕

主打魚品輕食的「魚事者」，早前榮獲《香港澳門米芝蓮指南2023》必比登推介食肆的殊榮。今年餐廳開業3周年，並進駐銅鑼灣希慎廣場，推出全新創作菜式，包括首次推出「我要自由點」配燒賣底、全新Fishotto魚米粒粒系列等，更推出一系列優惠，包括$3燒賣！
全新Fishotto系列 魚米粒粒變奏意大利飯
首創的「Fishotto魚米粒粒」，將魚品製作成與米飯相似的大小，取代意大利米但同時保留意大利燴飯的風味，帶來獨特口感。新出的「Fishotto魚米粒粒」系列，除了原有的「松露汁Fishotto」外，還新增「青咖喱Fishotto配豬頸肉」和「墨汁Fishotto配煎帶子蘆筍」，3款不同口味於銅鑼灣希慎店全日供應。
為燒賣平反 配料變主角
為感謝一眾燒賣愛好者的支持，魚事者除在「我要自由點」中備有芫荽魚麵底、烏冬底及菜底等選擇外，更首次加入燒賣底，讓食客可以將燒賣作為主食，可配搭二餸、三餸、四餸甚至更多，如芫荽山、黃金魚餅、鴨血、卜卜蜆、肥牛、豬頸肉及炸魚皮等等，讓食客自由點選，為燒賣注入更多的變奏。
聯乘本地品牌 推自家雪糕
魚事者重視與本地品牌的合作，在與少爺啤合作後，今次聯乘本地人氣雪糕店「甜筒暉TEEMTONEfai」，推出「魚事者Blue Vanilla Ice Cream」，以魚事者的品牌顏色為基調，包裝畫上可愛的魚面人，帶來透心涼的驚喜。
新店及三周年優惠 連環三彈大放送
為了慶祝新店開幕及魚事者開業3周年，銅鑼灣希慎店特別推出了多重優惠和回饋活動，以感謝顧客一直的支持。