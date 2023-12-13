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生活
2023-12-13 08:00:00

飲食優惠｜HeSheEat、幸圓Kõen手機APP募集會員 迎新禮物總值超過$500/會員號碼「2」獎賞活動

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飲食優惠｜HeSheEat、幸圓Kõen手機APP募集會員 迎新禮物總值超過$500/會員號碼「2」獎賞活動

飲食優惠｜HeSheEat、幸圓Kõen手機APP募集會員 迎新禮物總值超過$500/會員號碼「2」獎賞活動

人氣食店HeSheEat早前在旺角開設新店後，最近與旗下品牌幸圓Kõen攜手推出全新「HeSheEat」手機 Appdownload即送夏日水果紅茶，只要下載登記成為永久會員，每次不論堂食或外賣消費後，均可立時儲積分，累積足夠積分，即可以消費積分換領食物、飲品、甜點或現金券。首次登記更有超豐富的迎新禮物、生日現金券和會員獎賞，寵幸每個新會員的你。

HeSheEat、幸圓Kõen手機APP募集會員 HeSheEat、幸圓Kõen手機APP募集會員

download送夏日水果紅茶  雙倍迎新積分生日現金券

由即日起至1220日前下載 HeSheEat手機會員App，除首次登記即送你基本迎新積分200分外，同時亦獲贈雙倍迎新積分合共400分。下載「HeSheEat」手機 App後，HeSheEat即送價值$40的夏日水果紅茶一杯，只要到任何一間 HeSheEat店均可享用；與此同時，每間 HeSheEat店也送出不同的甜點作迎新獎品：銅鑼灣店送價值$62的草莓芭菲一客、荃灣店送價值$66的杏仁榛子朱古力牛角包窩夫一客，以及旺角店送價值$68的宇治抹茶北海道5.0牛乳軟雪糕芭菲一客。

荃灣店迎新甜點 旺角店迎新甜點 夏日水果紅茶 銅鑼灣店迎新甜點

而幸圓Kõen則送出兩款價值$58的人氣Homemade Lemonade特飲一杯和唐揚炸雞小食一客，還送出一張價值$20的現金券(堂食消費滿$200可使用)。成功登記成為永久會員後，HeSheEat和幸 Kõen也會各自送出一張價值$100的生日現金券，只需堂食消費滿$300便可使用。

幸圓 - Fried Chicken唐揚炸雞 幸圓 Homemade Lemonade

會員積分制 600分即可免費換領特色飲品

成為永久會員後，每次堂食或外賣消費時，每$1均可賺取1分，當積分累積至600分，即可免費換領 HeSheEat凍紫薯鮮奶一杯。喜歡 HeSheEat人氣凍香蕉朱古力咖啡的話，也可憑消費積分免費換領。HeSheEat更提供多個不同積分會員賞獎，憑不同積分可免費換領不同小食或其他甜品，800分可換領薯條配黑松露蛋黃醬一份或單骨雞翼配水牛城醬一份，1000分可換領檸檬忌廉班戟卷一客或原味焗厚鬆餅一客，最高的1400分則可換領贏盡口碑的甜點：肉桂蘋果拿破崙一客。

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薯條配黑松露蛋黃醬 肉桂蘋果拿破崙 香蕉朱古力咖啡 凍紫薯鮮奶 原味焗厚鬆餅 單骨雞翼配水牛城醬 檸檬忌廉班戟卷

幸圓 Kõen甜點和特飲賣相吸引，只要積分滿1000分，便可免費換領 Mango ParadiseSecret Angel特飲一杯，滿2000分有超人氣甜點士多啤梨芝士奶蓋牛角包窩夫或肉桂蘋果牛角包窩夫一客任君選擇。想吃點咸食的話，可以2500分免費換領燒牛肉沙律作餐前開胃菜、積分3000分可換宇治金時刨冰一客、3500分則可換藍青口配香草牛油清酒汁一客，無論咸點或甜點都能以積分免費換領。另外也可以500積分換價值$20現金券一張，或以3500分換價值$100現金券一張，適合慳錢月光族。

肉桂蘋果牛角包窩夫 燒牛肉沙律 藍青口配香草牛油清酒汁 Mango Paradise Secret Angel 士多啤梨芝士奶蓋牛角包窩夫 幸圓宇治金時刨冰

幸圓2周年祭 會員號碼「2」獎賞活動

踏入12月適逢也是 幸圓 Kõen 2周年致慶，品牌特推會員號碼「2」獎賞活動，「2」數量愈多，獎賞愈重量。由即日至202412日，延伸「HeSheEat」手機App會員大募集活動，凡會員號碼最少有兩個「2」，即可免費獲贈宇治抹茶牛角包窩夫一客，3個「2」字，免費贈送朱古力芭菲一杯，擁有最多4個「2」，可獲贈新口味伯爵茶咖啡刨冰一客。

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幸圓宇治抹茶牛角包窩夫 幸圓朱古力芭菲 幸圓伯爵咖啡刨冰

HeSheEat

旺角新店

地址: 奶路臣街17The Forest 地下G6號舖電話: 2328 6933

銅鑼灣店

地址: 銅鑼灣銅鑼灣地帶2201號舖電話: 2868 2277

荃灣店

地址: 荃灣綠楊坊地下G15號舖電話: 2793 1688

 

幸圓Kõen

地址: 鰂魚涌英皇道10011樓電話: 2838 0823

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