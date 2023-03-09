飲食冷知識｜日本海膽品牌/季節/價格一覽 達人教揀海膽貼士 原來9成產自俄羅斯

日本海膽是人間美食，由二、三百元至過千元都有，不過日本海膽食得多，你又知不知道怎樣揀日本海膽？原來日本海膽都有拍賣會？日本海膽排法都有不同？這次請來專進口直送日本高級海鮮的高橋水產負責人Larry，跟我們分享一下日本海膽不為人知的迷思吧！ 1. 日本海膽價格可賣過萬元一板 初入門最平可揀呢款 「其實在日本漁市場，每天都有上萬板的日本海膽拍賣會，最名貴的日本海膽會一板一板賣，有一些較便宜的，可能一次過賣十板不等。」除了漁市場的休息日，基本上Larry都會每天與日本買手聯絡，替香港顧客買下心儀日本海膽，Larry就曾經替客人拍賣過最高級的1番日本海膽，價錢過萬元一板。 不過Larry表示，不同海膽有不同味道跟口感，未必越貴越好，亦是個人口味的選擇，無謂為了打卡而購買一板貴價日本海膽，反而CP值才是最重要。對於初入門的日本海膽愛好者，Larry個人推介$1000以下的高橋無添加海膽。如果預算較高，$1000以上$1500以下的話，他認為秋山水產水準穩定，CP值高；$2000左右就可以試大極上跟美極上。

青森縣 新根紫海膽 $1050（拍賣當日價錢，非固定售價，只供參考） 紫海膽外形和北紫海膽十分相似，顏色為橙色偏黃，味道比北紫海膽清淡，甘甜度適中，時令季節為晚春至夏末。

2. 日本海膽五大品牌：羽立、東沢、橘、まるひろ、村上商店 「日本的生產商會把海產賣給指定批發商，再由批發商於市場中拍賣。」他說，日本海膽5大品牌，包括：羽立水產、東沢水產、橘水產、まるひろ跟カネ作村上商店。 3. 日本海膽評級排名 番號越前價錢越貴 這些海產批發商就會在拍賣會前，會替自家日本海膽進行評級排名，即番號。對日本海膽而言，基本考察指標是色、形和乾爽度，以顏色均一，形狀完整美觀，乾爽而無融化感為佳，番號越前的日本海膽，價錢越貴。

4. 日本海膽季節當造期：最貴最靚原來是白海膽 食日本海膽亦有季節之分，在不同季節就有不同日本海膽的當造期。好像紫海膽時令季節為晚春至夏末，而港人愛吃的馬糞海膽時令季節為夏末秋初，大家可以按不同季節享受不同的日本海膽。「日本海膽分很多種，最貴跟最靚的定必是白海膽，亦名北紫海膽。」白海膽最大特色就是生殖腺粒大而長，味道清雅，口感極佳。最近他亦花數千元拍賣下村上的2番白海膽。 5. 不同品牌日本海膽等級有不同標準 價格高低仲要睇季節等因素 有人說日本海膽就像日本水果一樣分為優、特級、極級等等，但Larry卻搖頭表示並非如此，「有機會有品牌會這樣分，但並非必然，也不一定沒等級的日本海膽，比起有等級的差。」另外即使不同賣家售賣同一個牌子的日本海膽，但一個賣10番，另一個賣20番，賣家的購入價已經相差極大，賣出價自然不同，水準亦有機會有落差；而且季節不同、交通問題或者收成一般等一系列原因，價錢亦會受到影響。加上每個品牌的日本海膽，每板重量也有不同，這亦應加入價格考慮當中。

6. 日本海膽9成產自俄羅斯？北海道海膽並非產自北海道 很多人以為海膽就是日本產最佳，但其實有9成日本海膽竟然是來自俄羅斯？「在俄羅斯跟日本中間的海域中，不少日本人會在那兒設海膽養殖場，然後再拿到北海道加工，所以嚴格來說，有些賣家說自己的海膽產自北海道是不正確的。」Larry說。 7. 揀靚日本海膽可以睇塊布 出水代表不新鮮 現在要買日本海膽並非難事，但日本海膽板板都一樣，應該如何選擇？「首先要看一看，日本海膽上面的布會不會濕透變金黃色，海膽表面有溶的跡象，如果有的話，海膽就有機會已經不新鮮。」Larry說。「其次海膽對溫度很敏感，海膽存放的雪櫃不應長期開閂，這樣也會有影響海膽的質素。」 8. 日本海膽存放期短 最重要睇到期日 除了看海膽表面，日本海膽的包裝也記得別錯過，「因為拍賣會後海膽的存放期是5至7日，高質素的海膽都是盡量盡快寄到來香港，如果到期日只剩下3至4日，新鮮極有限。」Larry繼續說， 而賣家也應提供乾冰等給買家，以保證日本海膽在運送過程的溫度。