飲食地圖｜入長洲食足五餐！江之島feel日系甜品店食Pancake＋雞蛋料理小店＋關注組推介沙嗲牛肉通粉

城市節奏急速，週末坐一程船遠離繁囂確實不錯。今次精選長洲五間人氣餐廳，為各位讀者訂製一幅長洲美食地圖，一次過入長洲食足五餐，保證大飽口福！ 雞蛋料理主題小店－是蛋 近年長洲新開了不少特色小店，「是蛋」是其中一間，主打雞蛋料理，餐牌上多種菜式均用上雞蛋製作，包括土製炸蛋、溫泉蛋薯蓉、松露炒蛋薯餅等等。店舖裝修簡約，白色的門面感覺悠閒，在店內用餐時看著外面不時有單車駛過，份外有小島風情。食物方面最推介真．卡邦尼意粉，按正宗煮法，不加忌廉，醬汁用雞蛋製作，更加濃郁掛麵，意粉富有彈性，整體水準不錯。



是蛋

地址：長洲北社街49號前座地舖

日系甜品店食 疏乎厘班戟 －茶山 如果你是日本迷，一定要試試日系甜品店「茶山」，店舖內外都設有坐位，日式的裝修布置，加上精美的甜品，讓人有置身日本江之島的感覺，每逢週末店舖都坐無虛席，人氣十足。疏乎厘班戟、芭菲、窩夫等等都是招牌產品，配搭不同的時令水果和果醬，賣相一流，味道亦有板有眼。心水是香印葡萄芭菲，內有香印提子、雪糕、忌廉、蛋糕、穀物粟米片等，層層相間，美味倍增，令人十分滿足。如果胃部還有空間，士多啤梨疏乎厘班戟也不容錯過，份量大，質感輕盈，充滿蛋香，配以自家製的香甜忌廉，味道不比坊間日本過江龍差，值得一試。 茶山

地址：長洲新興街45號地舖

超人氣乳酪飲品－長洲角酪 長洲海風飄飄，在陽光之下散步時不妨到「長洲角酪」買杯即製乳酪飲品解暑吧！「長洲角酪」開業數年，一直人氣高企，是長洲的熱門打卡店，主打用新鮮水果和自家製乳酪製作的乳酪飲品。乳酪飲品有七款選擇，客人能按喜好揀選甜度，最適合追求健康飲食的客人。人氣之選是芒芒角酪，用新鮮芒果加入乳酪攪拌製成，入口酸香甜美，難怪受歡迎！另外還有招牌角酪卷，蛋糕製作時以蝶豆花自然染色，粉藍色的外表夠晒可愛夢幻！



長洲角酪

地址：長洲新興街78號地舖

關注組推介沙嗲牛肉通粉－ 陳通記 這間露天茶檔沙嗲牛肉fans來到長洲一定要試試！「陳通記」是長洲的老字號，位於海傍街熟食中心內，多年來深受街坊歡迎，加上沙嗲牛肉關注組的網民推介，是長洲最地道的店舖之一。沙嗲牛肉通粉是名物，基本上每枱必點，沙嗲湯底極之香濃，有花生碎，令味道更有層次，惹味而不辣，非常香口。而鹹牛肉蛋料都很足料，方包烘得酥脆，雞蛋炒得嫩滑，配以鹹香牛肉，風味滿分！



陳通記

地址：長洲海傍街熟食中心13號舖