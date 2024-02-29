上環美食｜大熱英式炸魚薯條店Fish & Chick登陸上環！炸魚套餐$88起 外賣自取買一送一！

大熱英式炸魚薯條店Fish & Chick近日正式登陸上環，繼堅尼地城及將軍澳後開設第三間分店，人氣高企！店舖主打傳統口味英式炸魚，除了搜羅各地優質食材，更選用由本地魚場養殖的新鮮魚類，支持本地漁業發展之餘，食客亦可品嚐最鮮味的魚鮮，因此出品大受歡迎，高峰期單日銷量超過400件，上環街坊有口福了！

上環Fish & Chick 外賣自取炸魚買一送一

店舖供應午市套餐，價錢最平$88起，包括頭盤、主菜、飲品，經濟實惠！頭盤可選煙三文魚沙律配蜜糖刁草汁或炸鮮蘑菇沙律，前者清新開胃，後者口感香脆，帶有陣陣菇菌香。主菜方面，必食傳統英式炸魚配薯條 - 藍鱈魚（紐西蘭），選用來自紐西蘭的藍鱈魚，肉質細嫩幼滑，魚味濃郁，特別以啤酒製作炸衣，令炸魚份外香脆可口且帶淡淡麥香，正宗英式傳統口味。如果想支持本地食材，則可試香煎即日鮮魚 - 鱸魚配薯蓉（香港），餐廳由本地魚場採購即日新鮮本地鱸魚，調味後連皮細火慢煎，配搭原個馬鈴薯自家製的香滑薯蓉，滋味又飽肚。此外還有烤雞半隻配粟米或薯蓉，選用三黃雞加上秘製醬汁製作法式烤雞，烤焗過後皮脆肉嫩多汁。

為令更多客人可品嚐美味炸魚，餐廳推出外賣自取買一送一優惠，由即日起於Fish & Chick任何分店外賣自取任何炸魚，即可享買一送一優惠！

各分店優惠時間：