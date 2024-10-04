有本地「最美景色割烹餐廳」之稱的和緣割烹，迎接螃蟹最肥美的季節，日籍總廚西岡正樹精心挑選最當造的日本海鮮，搭配香港人鍾情的大閘蟹，創作時令割烹秋祭菜單。趁國慶月更帶來雙重優惠:午市及晚市所有菜單「四人同行，一人免費」優惠延長至10月31日；惠顧任何晚市套餐，只需$1升級加購原價$180的和牛手卷一客。以上兩項優惠更可同時使用。

午市割烹享免費優惠



置身於270 海天一色的高空餐廳，享受美景環抱下的割烹體驗，午市菜單由$480起，便能享用「四人同行，一人免費」的優惠，計起人均只需約$400，實在超值！五道菜秋季午餐有鵝肝茶碗蒸、季節天婦羅三點、A4和牛壽喜燒、時令壽司兩款及小卷一款、味噌湯、甜番薯最中餅。

和緣割烹秋祭菜單更豐富，可彈性選擇八道至十道菜（每位$1480起），包括頭盤牡丹蝦海膽伴柿及柚子啫喱、龍蝦大葉天婦羅配海膽汁、象拔蚌帆立貝海老土瓶蒸、時令刺身、魚翅揚物、溫泉蛋黑松露薄燒和牛、銀聖三文魚土鍋飯等。當中大閘蟹伴黑醋啫喱，由廚師每日手拆原隻江蘇大閘蟹，將蟹肉及蟹黃拌勻，蓋上以日本黑醋調製的啫喱，再灑上日本薑汁，以正宗割烹手藝演繹上海大閘蟹精粹，每一口都能享受甘香的蟹精華！

