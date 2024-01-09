中環美食｜中環期間限定意大利快閃餐廳 $59起品嚐意國滋味 限定三個月！

中環一向匯聚多國美食，最近就有一間期間限定的快閃餐廳「The Italian Pop-Up」新開幕，由意大利的行政總廚 Davide Bruna主理，主打別具一格的意大利美饌，當中包括意式多士配生牛肉及日式高湯、意式香蒜牛油薯仔扭奇麵配青口及大蜆、香煎紅鯛魚配烤茴香及柑橘酸汁，價錢最平$59起就有交易，每款都充滿驚喜！

中環「The Italian Pop-Up」限定三個月 行政總廚 Davide Bruna曾於多家米芝蓮星級及屢獲殊榮的餐廳掌廚，多年的餐飲經驗令他創作的菜式充滿以獨特的食材配搭及調味，口味風格只此一家。而期間限定的The Italian Pop-Up @ Schnitzel & Schnaps HK 精選菜式融匯傳統與創新口味，令食客可以全新角度品嚐到意國滋味，如意式多士配生牛肉及日式高湯 ($59/件)，菜式充滿創意，靈感來自意大利日常輕食吞拿魚牛肉薄片多士，以法索纳生牛肉及日式高湯巧妙變奏的鰹魚蛋黃醬為主調，配上香脆多士，味道鮮嫩。