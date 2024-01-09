中環美食｜中環期間限定意大利快閃餐廳 $59起品嚐意國滋味 限定三個月！

中環一向匯聚多國美食，最近就有一間期間限定的快閃餐廳「The Italian Pop-Up」新開幕，由意大利的行政總廚 Davide Bruna主理，主打別具一格的意大利美饌，當中包括意式多士配生牛肉及日式高湯、意式香蒜牛油薯仔扭奇麵配青口及大蜆、香煎紅鯛魚配烤茴香及柑橘酸汁，價錢最平$59起就有交易，每款都充滿驚喜！
中環「The Italian Pop-Up」限定三個月
行政總廚 Davide Bruna曾於多家米芝蓮星級及屢獲殊榮的餐廳掌廚，多年的餐飲經驗令他創作的菜式充滿以獨特的食材配搭及調味，口味風格只此一家。而期間限定的The Italian Pop-Up @ Schnitzel & Schnaps HK 精選菜式融匯傳統與創新口味，令食客可以全新角度品嚐到意國滋味，如意式多士配生牛肉及日式高湯 ($59/件)，菜式充滿創意，靈感來自意大利日常輕食吞拿魚牛肉薄片多士，以法索纳生牛肉及日式高湯巧妙變奏的鰹魚蛋黃醬為主調，配上香脆多士，味道鮮嫩。
而如果喜歡吃海鮮，意式生蝦、脆炸蝦頭伴柑橘油及馬鬱蘭 ($125/件)也值得一試，用上鮮味的西西里 馬扎拉-德爾瓦洛的紅蝦，誠意十足！蝦頭蘸粉油炸，炸得金黃，入口香脆，再以柑橘及橄欖油巧製香甜醬汁，加上與海鮮最匹配的意大利馬鬱蘭香草，層次豐富多樣。心水推介意式香蒜牛油薯仔扭奇麵配青口及大蜆 ($148)，靈感來自離主廚 Davide Bruna的家鄉約一小時車程的往阿爾卑斯山脈，附近食材物產豐富，菜式一改傳統番茄醬，以牛油、番茜及蒜頭醬汁略煮青口和大蜆，拌上手搓薯仔扭奇，味道香濃，亦盡顯主廚家鄉特色。
The Italian Pop-Up @ Schnitzel & Schnaps HK
地址：中環荷李活道 35-37 號泉威中心地舖
電話：2889 1199
營業時間：星期日至四，中午 12 時至晚上 11 時 30 分；星期五、六，中午 12 時至凌晨 12 時 30分；每日下午 3 時至 5 時休息