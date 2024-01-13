中環美食｜中環老字號西班牙餐廳Olé 5道全新春季限定菜式$188起

中環老字號西班牙餐廳Olé擁有超過26年歷史，向來都是城中的口碑之選。餐廳在今個新春特別推出5道春季限定菜式，包括香煎鹿鞍扒配栗子野菌、香煎法國Challans鴨胸配西班牙血腸椰菜雲吞等，價錢由$188起，菜式均是西班牙菜的傳統菜式，工序繁複，在香港少見，食客不妨襯機會來訪，在享用當地特色美食的同時一改對西班牙菜只有西班牙海鮮飯的刻板印象。

中環西班牙餐廳Olé春季限定美食 是次春季限定餐單誠意十足，以西班牙傳統菜式為主題，讓大眾在香港也能品嚐當地美味。香煎鹿鞍扒配栗子野菌 ($350)，呼應西班牙狩獵飲食文化而用上鹿肉作素材，用鹽和黑椒調味並煎香，再放入焗爐烤焗4分鐘，令肉質鮮嫩、口感柔軟而且肉汁充沛，散發出獨特的陣陣肉香。醬汁亦以西班牙的烹調傳統鍋物的方式製作，先將蘿蔔和洋蔥與紅酒一起炒香，在混入蘑菇、馬鈴薯、珍珠洋蔥、栗子和牛骨湯一起熬煮至軟熟，味道濃厚。

鷓鴣肉鵝肝Canelon麵卷配奶油忌廉汁($220)是來自西班牙加泰羅尼亞(Catalonia)的傳統菜式，先將原隻鷓鴣烹調，再人手拆肉，簡單調味炒香後再加入牛肝菌、野菌和鷓鴣湯汁一起烹調，並作為餡料包入麵皮裡成為Canelon麵卷，最後淋上由牛油、麵粉、牛奶和松露等素材製成的béchamel 醬汁，層次相當豐富。心水之選是香煎帶子配亞枝竹及防風草香滑薯蓉($188)，將亞枝竹與月桂葉、檸檬、鹽和胡椒一起在滾水中煮熟，將亞枝竹切片，然後沾上炸粉，再用中火炸至金黃香脆。而菜式中綿滑的薯醬(Parmentier)就用了歐洲防風草、馬鈴薯、蒜頭和忌廉一起打磨至幼細嫩滑的質感，最後面層放上香煎的帶子和灑上少許松露油，風味獨到。



5道全新春季限定菜式供應期限

由即日至2024年2月29日 晚市時段內供應