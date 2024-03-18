中環美食｜蘇豪新開酒吧餐廳Bambino 15款雞尾酒 $110起食菠菜芝士油炸餅

中環蘇豪向來不缺酒吧餐廳，最近又一間加入戰團！「Bambino」由法國藉創辦人 Matthieu Maury經營，並由來自加拿大的大廚 Andy Mast主理，薈萃法國和意大利美食，菜單上有多款以時令食材炮製的新穎佳餚及手工意粉，如意式香蒜青醬薯仔意粉、海鱸魚配時菜等，另外亦有多達15款的手工調製雞尾酒，大家一於相約同事好友前來飲飽食醉。

中環蘇豪新餐廳Bambino

Bambino裝修摩登，牆上掛滿由食客和創辦人精心貢獻的黑膠唱片收藏，每周舉行的 DJ 表演，氣氛一流。食物方面亦煮得出色，如可口鬆脆的菠菜芝士油炸餅(HK$110)、多汁鮮嫩的安格斯牛扒配薯仔(HK$250)、意式香蒜青醬薯仔意粉(HK$160)、海鱸魚配時菜(HK$180)等，每道菜式盡顯主廚功架。餐廳引入了超過 40 款獨家的法國和意大利葡萄酒，每款葡萄酒均經過團隊把關，以確保葡萄酒與主廚多元的烹飪創作相得益彰。另外餐廳亦提供了 15 款手工調製的雞尾酒任君選擇，將意大利和法國經典雞尾酒重新詮釋，包括 Absinthe Colada(HK$90)、Aperol Spritz(HK$70)，以及創辦人最愛的Pisco Sour(HK$90)，入口酸甜清爽，配搭得宜。