中環西餐｜LPM Restaurant & Bar香港分店5周年 期間限定紀念菜單＄88起 飽嚐法國南部滋味

位於中環 H Queen's 的 LPM Restaurant & Bar為慶祝香港分店開業五周年，由11月6日起隆重推出地中海風味特色晚餐，由主廚 Maurizio 悉心設計，為食客呈獻招牌法式佳餚，特意挑選沿海地區的豐富海鮮食材炮製，向餐廳在法國南部的美食文化根源致敬。

LPM Restaurant & Bar香港分店5周年

LPM Restaurant & Bar 於 2007 年在倫敦創立，在杜拜、邁阿密及香港等地擁有八間國際知名的餐廳，為慶祝香港分店開業五周年，主廚 Maurizio特意設計一系列期間限定紀念菜單，水準不錯。兩道清爽前菜分別為蟹肉配青瓜西班牙凍湯（$298 ）及柚子野生鯛魚他他（$ 278 ），前者為深受法國人喜愛的嫩綠凍湯，配上鮮甜蟹肉，完美平衡海陸滋味；後者入口鮮嫩多汁，亦用上少許柚子醬汁提鮮。此外還有奶油豆醬及香蒜蛋黃醬配藜麥脆片（＄ 88），濃郁的奶油豆醬和香蒜蛋黃醬配上鬆脆的藜麥脆片，令人一試難忘。主菜方面，推介自家製忌廉蘑菇粗管麵（＄210 ），以香濃幼滑的忌廉蘑菇配搭巴馬臣芝士，經典又美味。如果想品嚐鮮味海產，則可選擇龍蝦扁意粉（＄278），烹調方式簡約細膩，將龍蝦的鮮美極致昇華。另外餐廳亦有多款法國美食傳統，包括普羅旺斯砂鍋燉雞（＄ 1,498 ）、LPM 馬賽魚湯（＄ 1,298）等等，絕對不容錯過。