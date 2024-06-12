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飲食
2024-06-12 13:00:00

中秋節2024｜一個月餅=4碗飯？ 月餅沙田柚楊桃卡路里公開 減肥必睇

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中秋節｜一個月餅=4碗飯？ 中秋月餅沙田柚楊桃卡路里及熱量大公開

中秋節｜一個月餅=4碗飯？ 中秋月餅沙田柚楊桃卡路里及熱量大公開

2024年中秋節正日為9月17日，而中秋節翌日9月18日為公眾假期。中秋節快到，不少人家中都入手大量月餅。近年各大商家推出了不同類型的月餅，但每款邪惡度十足，吃一小塊月餅分分鐘卡路里爆標！以下為大家盤點8款中秋食物卡路里，包括月餅、沙田柚及楊桃，讓大家可以吃得安心又健康！

大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖） 大閘蟹季節來臨，公乸分別及禁忌（am730製圖）

雙黃蓮蓉月熱量：800kcal

一提到中秋節就會想起月餅，而傳統月餅絕對是必食之選，不過它的卡路里也是月餅之冠！一碗白飯的卡路里為220kcal，而傳統月餅的卡路里大概為800kcal，代表吃一個月餅等於吃了4碗飯。而且它的糖份及熱量都比白飯為高。因此建議大家一日最好吃不超過1/4個傳統月餅，或半個迷你傳統月餅。

流心奶黃月餅熱量：382kcal

近年流心奶黃月成為每年中秋必搶月餅，雖然它的體積較一般傳統月餅為小，但其邪惡度絕對不能忽視！製作流心奶黃月需要用到牛油、雞蛋、煉奶及椰漿等材料，每個的卡路里大概為382kcal。比起一般奶黃月餅更肥膩，一日最好吃不超過半個的份量。

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中秋節｜流心奶黃月餅 382kcal 中秋節｜雙黃蓮蓉月 800kcal

冰皮月餅熱量：380kcal

大人及小朋友都喜歡的冰皮月餅，由於外皮使用糯米粉及水製成，因此比起加入大量牛油及豬油的傳統月餅皮，卡路里較低，每個為大概為280kcal。不過大部分冰皮月餅都是水果口味，會加入果醬及弄蓉等餡料，令糖份含量與傳統月餅一樣高。

雪糕月餅熱量：400kcal

小朋友至愛的雪糕月餅，與冰皮月餅相似，有異曲同工之妙。但其實就是一般雪糕，每個大約400kcal，再加上朱古力脆皮、果仁、朱古力醬等，令卡路里變得更高。近年推出不少低脂版雪糕月餅，適合注重你健康的你！

五仁月餅熱量：350kcal

相信不少人家中的長輩都是五仁月餅的忠實粉絲，雖然不受年輕人歡迎，但五仁月餅內包含欖仁、杏仁、合桃、瓜子仁和芝麻，更有冰肉、桔餅、金華火腿等，絕對是超足料！不過它的卡路里約350kcal，老人家還是小食為妙！

中秋節｜冰皮月餅 380kcal 中秋節｜雪糕月餅 400kcal 中秋節｜五仁月餅 350kcal

中秋節應節水果

沙田柚熱量：200kcal

不要以為水果等於健康！中秋節除了會食月餅外，很多都會必定會食沙田柚。一整個沙田柚的熱量為200kcal，等於一大碗飯。而它的糖份亦非常高，因此每次進食不宜超過一至兩瓣。

柿子熱量：80kcal

柿子同樣是中秋節的主角之一，它非常健康，不但有大量維他命C，更可以補虛勞。不過它的糖份較高，糖尿病患者不宜多吃。不過柿子能降低血壓，減少心血管疾病致病的危險因子，進而保護心血管健康。

楊桃熱量：55kcal

另外楊桃只有55kcal，吃一整個都不怕肥，除了中秋，減肥的時候都可以進食！加上楊桃有清熱止渴、生津消煩、利尿、解毒、醒酒、助消化等功效，咽喉疼痛是進身特別有效。

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中秋節水果｜楊桃 55kcal 中秋節水果｜柿子 80kcal 中秋節水果｜沙田柚 200kcal
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