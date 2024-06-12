中秋節2024｜一個月餅=4碗飯？ 月餅沙田柚楊桃卡路里公開 減肥必睇

中秋節｜一個月餅=4碗飯？ 中秋月餅沙田柚楊桃卡路里及熱量大公開

2024年中秋節正日為9月17日，而中秋節翌日9月18日為公眾假期。中秋節快到，不少人家中都入手大量月餅。近年各大商家推出了不同類型的月餅，但每款邪惡度十足，吃一小塊月餅分分鐘卡路里爆標！以下為大家盤點8款中秋食物卡路里，包括月餅、沙田柚及楊桃，讓大家可以吃得安心又健康！

雙黃蓮蓉月熱量：800kcal 一提到中秋節就會想起月餅，而傳統月餅絕對是必食之選，不過它的卡路里也是月餅之冠！一碗白飯的卡路里為220kcal，而傳統月餅的卡路里大概為800kcal，代表吃一個月餅等於吃了4碗飯。而且它的糖份及熱量都比白飯為高。因此建議大家一日最好吃不超過1/4個傳統月餅，或半個迷你傳統月餅。 流心奶黃月餅熱量：382kcal 近年流心奶黃月成為每年中秋必搶月餅，雖然它的體積較一般傳統月餅為小，但其邪惡度絕對不能忽視！製作流心奶黃月需要用到牛油、雞蛋、煉奶及椰漿等材料，每個的卡路里大概為382kcal。比起一般奶黃月餅更肥膩，一日最好吃不超過半個的份量。