中菜推介｜「阿翁小館」 聯乘法國頂級干邑馬爹利 罕見粵菜干邑配對 歎日本35頭皇冠吉品鮑魚

「阿翁小館」中式名饌餐酒體驗

今次中式名饌餐酒體驗包羅美酒佳餚，由即日起至 3 月 31 日，食客凡點選指定菜式，可以組合價格配搭一杯干邑。菜式方面，由餐廳總廚林偉良師傅率領其廚藝團隊精心烹調五道經典菜式，包括「阿翁四寶」、「紅燒花膠」、「川汁脆皮釀海參」、「紅燒金山勾翅 」及「蒜香生劏斑頭腩」。必食「阿翁四寶」，內有日本 35 頭皇冠吉品鮑魚、花膠、北海道關東遼參及鮑汁鵝掌，全通火候十足，鮑魚香濃軟腍，配搭任何一款干邑都能為菜式倍增美味。

紅燒海味湯羹為粵菜經典，「紅燒花膠」及「紅燒金山勾翅 」兩道菜式都風味獨特，前者使濃郁風味與軟糯有嚼勁的花膠交織，後者則是用料矜貴，原汁原味。另一道「川汁脆皮釀海參」口感豐富，釀入拌入馬蹄、冬菇、豬肉的蝦滑，淋上微辣的川汁，入口充滿層次，配搭順滑而圓潤、有鮮花和香料氣味的「馬爹利藍帶」，令風味更上一層樓。粵菜干邑配對實屬罕見，有預算的話不妨考慮下。



阿翁小館

地址：香港銅鑼灣英皇道 18 號銅鑼灣如心酒店酒店地庫 1 樓

電話：3553 2633