亞洲素食展2024｜$40買OMNI最新「新雞肉」 必搶限量福袋 $100/7件植物肉產品

第十屆亞洲素食展將於 2024年3月8日假香港會議展覽中心 3FG開幕，踏入展覽十周年，食物科技品牌OMNI首次於亞洲素食展參展，為大家帶來一系列自家製造、榮獲多個國際食品獎項的植物性健康食品。而全新產品「OMNI新雞肉」亦推在會場內首次推出，新雞肉用途廣泛，無需解凍可立即煎煮，健康又美味，在會場率先以超抵優惠試食價$40(500 克)發售！另外更有會場獨家限定福袋，$100包含7件植物肉產品，包括新豬肉、新肉絲、新炸魚柳、新蟹餅等，買福袋更可獲贈實用保溫袋！
全新「OMNI新雞肉」方便美味
相信一眾追求健康美味的素食愛好者對OMNI都絕對不陌生，品牌特意在今年亞洲素食展推出OMNI首款植物雞產品 －「 OMNI 新雞肉」。新雞肉的烹調方法多變，輕輕解凍即可用手撕成雞絲，加上本身沒有添加太多調味，大家可隨意加入喜愛的調味來醃新雞肉，再烹煮出喜愛的家常菜式，例如：雞絲粉皮、露荀炒雞肉、韓式雞肉炒粉絲等等，適合作為日常烹飪食材。新雞肉主要由大豆蛋白、小麥蛋白等成份製成，每 100 克新雞肉含 23 克蛋白質，是 OMNI 產品系列含有最高蛋白質的產品，適合關注健康人仕進食。如果有興趣，在亞洲素食展2024可以優惠試食價$40(500 克)入手，值得一試！
必搶限量福袋 $100/7件植物肉產品
為回饙長期支持 OMNI的顧客，今次在亞洲素食展 OMNI推出多項爆抵優惠，包括：台灣直送田家千層烤餅$10/包，新豬肉及新肉絲$40/2 包，新餐肉、新牛丸及新漢堡排$50/任選 2 包，新魚堡、新炸魚條、新炸魚柳及新蟹位$50/任選 2 包，新吞拿$60/4 罐及原箱優惠$180/12 罐。心水推介會場限量福袋，只需$100即能一次過嚐盡多款植物肉產品，體驗零膽固醇的植物肉滋味，購買福袋更可獲贈實用保溫袋，一於到亞洲素食展搶購！如果想了解更多純素烹飪及 OMNI 產品入饌技巧，不妨於 3月 9－10日親臨現場的＜素食廚房＞，屆時將有由十里洋場行政總廚樂華宏及陳曉鶴師傅，及純素食譜作者 Priscilla Lam主持的烹飪示範。
亞洲素食展 2024
活動詳情日期：2024 年 3 月 8 至 10 日（星期五至日）
地點：香港會議展覽中心 - 展覽廳 3FG
開放時間：
2024 年 3 月 8-9 日（星期五-六）上午 11:00 – 下午 8:00
2024 年 3 月 10 日（星期日）上午 11:00 – 下午 7:00 OMNI 攤位號碼：F04