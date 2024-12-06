人氣台式餐廳Check In Taipei新推糖水 拉花開心果芋泥糊+栗子麻糬撻

拉花咖啡大家一定試過，開心果糊溝芋泥糊玩拉花應該未見過？如此有創意諗頭的不是糖水店，竟然是人氣台式餐廳 Check In Taipei 臺北棧跨界賣糖水，尖沙咀店將於12月10日推出拉花開心果芋泥糊、純磨開心果糊及手作芋泥糊，更可追加配料如本地老字號福元湯圓的黑芝麻湯圓以及台灣直送手工芋圓和番薯圓。

開心果糊堅果香氣濃郁 Check In Taipei一向走創新路綫，繼早前自創大閘蟹涮涮鍋粥、喇沙牛肉麵、鹹蛋黃芋泥球，現在又自家製一系列手作糊類糖水，天然無添加。如採用美國開心果純磨而成的開心果糊，真材實料，細膩光滑，堅果香氣濃郁；以100%純正芋頭做的芋泥糊，細膩綿密，每一口都嘗到濃郁芋香。想一次過試勻兩者味道，揀拉花開心果芋泥糊就滿足到多心慾望！一碗混合了開心果糊和芋泥糊，色澤呈現Pantone少女粉色系列，堅果的香氣結合芋泥輕柔的甜味，香滑順口，甜而不膩。更難得是店員逐碗親手畫拉花，打卡控又多個新焦點！

每日手工製作麻糬撻 甜品團隊趁聖誕佳節前夕又特製了全新的栗子蒙布朗麻糬撻，挑選了栗味香濃的法國優質栗子蓉製成，咬下先感受栗子蓉像雪糕般的軟滑質感，中間細嘗細膩的栗子慕絲，然後就體驗到麻糬的軟糯拉絲，層次豐富。店內所有撻包括開心果撻都堅持每日手工新鮮製作，果然誠意滿滿！

CHECK IN TAIPEI 臺北棧

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場2樓2204-6號舖

電話：3595 0995

IG/FB： @checkintaipeihk

備註：以上全部甜品只限尖沙咀店供應

