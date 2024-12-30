人氣四川小麵「撒冒」將軍澳店開幕 限時優惠小麵買一送一

主打性價比高重慶小麵和成都冒菜的「撒冒」，自奧海城首店開業，半年內連開兩間分店。繼10月開設灣仔2號店之後，3號店已登陸將軍澳廣場。新店開幕例牌大推jetso，由12月30日起至1月6日，3間分店都各有不同限時著數優惠。



小麵買一送一優惠限定5日

將軍澳新店優惠：星期一至五5pm前下單，各款小麵買一送一，優惠期限定5日(12月30、31日及1月2、3、6日)。灣仔店優惠：星期六及日各款小麵全日一律優惠價$39。奧海城店優惠：1)星期一至日全日會員價$148享串燒放題，再送指定小麵一碗 (原價$39至$59不等，串燒放題星期六及日另加$20)；2)星期一至日啤酒買一送一，或以優惠價$58任飲指定啤酒；3)二人雞煲套餐會員價$188 (原價$198);4)星期一至日全日特設小麵盲盒，食客可以$39推廣價品嘗由店員為客人隨機挑選的一款小麵 (原價$39至$59不等)。

川渝師傅監修出品

說回出品，店家為了做出最道地四川風味，大部分配料由四川源頭直送本地，出品由來自川渝的師傅監修。麵食款式有經典重慶小麵、當地人最愛的重慶豌雜麵、材料由成都直送的香滷肥腸小麵、惹味的川燒牛腩小麵、四川特色小吃乾拌抄手雲吞等。獨家秘製醬料選用上等香菇、花椒、芝麻等天然食材熬製，經多次改良才推出。另一主打成都冒菜系列，有多達20款配料選擇，包括巴掌肥牛、香滷肥腸、麻辣豬蹄、虎皮鳳爪等。湯底可選麻辣、藤椒、金湯酸辣及番茄，湯頭以老母雞慢燉而成，用料天然無添加，味道濃厚醇香。



$9任食自助冰粉

店內設有冰粉自助區，每位食客加$9就可以無限追加冰粉，冰粉晶瑩爽滑，口感似愛玉及果凍的混合體。客人可依自己喜好添加紅糖汁、葡萄乾、桃膠、薄荷葉等配料，作甜品解辣。



撒冒 (將軍澳店)

地址：西貢將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓Kiosk A

電話：2812 8862

營業時間：11:30am-9:45pm

備註：優惠詳情以官方Facebook「撒冒小面 Small Noodles」為準 撒冒 (灣仔店)

地址：灣仔港灣道28號灣景中心大廈1/F 3號舖

電話：2622 2323

營業時間：8am-10pm 撒冒 (奧海城店)

地址：大角咀海泓道1號奧海城3期UG樓G28號舖

電話：2336 3233

營業時間：11:30am-11:30pm 備註：會員價可於以下連結優先預訂

https://bit.ly/40ck0Vj