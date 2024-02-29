保暖方法｜日本節目實測 6款熱飲保暖排行 咖啡、綠茶三甲不入？

天氣寒冷的時候，通常都會飲用熱飲來讓身體保暖，但其實並非所有熱飲都具有保暖的作用。而日本節目《この差って何ですか？》便在2020年以6款常見的熱飲進行測試，以下就整理了6款常見熱飲的保暖排行，讓大家了解在嚴寒飲用什麼飲品最為保暖！

熱飲排行｜第6名：咖啡

咖啡與綠茶同樣擁有咖啡因，而且咖啡因的成份比起綠茶更高，所以降低體溫的效果更為顯著，在飲用咖啡9分鐘後體溫就回復至原本的水平，因此在嚴寒期間不建議飲用。

熱飲排行｜第5名：綠茶

綠茶中含有咖啡因，而咖啡因卻擁有降低體溫的效果，因此即使飲用溫熱的綠茶後身體反而會變涼，約14分鐘後體溫便回落至原本的溫度，基本上沒有任何保暖的作用。