元宵節習俗及禁忌一覽 為何被稱為中國情人節？

元宵節5習俗8禁忌一覽 為何被稱為中國情人節？

元宵節為農曆正月十五，是農曆新年後的第一個月圓之夜，象徵著春天的到來。佛教在農曆正月十五這天有點燈祭佛的習俗，而在道教中，元宵節是天官大帝的誕辰日，天官大帝亦稱「三界公」，是僅次於玉皇大帝的神明，因此屬於普天同慶的好節日！本文就整理了元宵節五個傳統習俗與八大禁忌，讓大家能更了解元宵節。

元宵節5習俗 1.元宵節期間都會食湯圓應節，湯圓名稱與「團圓」字音相近，象徵全家人團團圓圓、和睦幸福。 2.元宵節的點燈、掛燈籠習俗，傳統上人們除了認為燈火能驅除害蟲猛獸之外，也具有驅魔降福、祈許光明的象徵意義，所以點燈又具有「平安」的意義。 3.元宵節當天掛起各種花燈後，人們會把一些IQ題寫到紙上，然後用細線把每個問題掛上，讓人們來「猜燈謎」，謎語不僅象徵著啟發智慧且迎合節日氣氛，現在猜燈謎也成為元宵節不可或缺的娛樂節目。 4.古代女性更有「走橋」這習俗，象徵著祈求健康、驅除百病的意象。 5.元宵節在古時更稱為上元節，男女生會在這天出門賞燈，是未婚男女相遇約會的好時機。

元宵節8大禁忌 1.吵架打罵 元宵節是個喜慶的日子，應與家人、朋友、伴侶和睦相處，忌吵架或打罵小朋友，否則會染上霉氣。 2.剪頭髮 當天應盡量避免剪頭髮，因為「髮」的諧音近似「發」，因此剪頭髮象徵將發財剪去、和財富一刀兩斷，使得今年不僅無法累積財富，也留不住好運。 3.穿黑白間衫 民間有一說是盡量不要在元宵節那天穿「黑白線條相間」的衣服，因為黑與白這兩種顏色與牢獄之災、死亡有關聯，當天穿這款式的衣服可能會使得今年諸事不順、事事難以如願。 4.殺生 元宵節是個喜慶的日子，因此不宜殺生或見血，否則會引起破財或血光之災。而與職業有關的殺生則較不受影響。