熱門搜尋:
消委會 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 曉柏峰 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
飲食
2024-02-16 10:41:00

元宵節習俗及禁忌一覽 為何被稱為中國情人節？

分享：
元宵節5習俗8禁忌一覽 為何被稱為中國情人節？

元宵節5習俗8禁忌一覽 為何被稱為中國情人節？

元宵節為農曆正月十五，是農曆新年後的第一個月圓之夜，象徵著春天的到來。佛教在農曆正月十五這天有點燈祭佛的習俗，而在道教中，元宵節是天官大帝的誕辰日，天官大帝亦稱「三界公」，是僅次於玉皇大帝的神明，因此屬於普天同慶的好節日！本文就整理了元宵節五個傳統習俗與八大禁忌，讓大家能更了解元宵節。

冬至｜食湯圓意義及冬至5大禁忌（am730） 冬至｜食湯圓意義及冬至5大禁忌（am730） 冬至｜食湯圓意義及冬至5大禁忌（am730） 冬至｜食湯圓意義及冬至5大禁忌（am730）

元宵節5習俗

1.元宵節期間都會食湯圓應節，湯圓名稱與「團圓」字音相近，象徵全家人團團圓圓、和睦幸福。

2.元宵節的點燈、掛燈籠習俗，傳統上人們除了認為燈火能驅除害蟲猛獸之外，也具有驅魔降福、祈許光明的象徵意義，所以點燈又具有「平安」的意義。

3.元宵節當天掛起各種花燈後，人們會把一些IQ題寫到紙上，然後用細線把每個問題掛上，讓人們來「猜燈謎」，謎語不僅象徵著啟發智慧且迎合節日氣氛，現在猜燈謎也成為元宵節不可或缺的娛樂節目。

4.古代女性更有「走橋」這習俗，象徵著祈求健康、驅除百病的意象。

5.元宵節在古時更稱為上元節，男女生會在這天出門賞燈，是未婚男女相遇約會的好時機。

 

元宵節8大禁忌

1.吵架打罵

元宵節是個喜慶的日子，應與家人、朋友、伴侶和睦相處，忌吵架或打罵小朋友，否則會染上霉氣。

2.剪頭髮

當天應盡量避免剪頭髮，因為「髮」的諧音近似「發」，因此剪頭髮象徵將發財剪去、和財富一刀兩斷，使得今年不僅無法累積財富，也留不住好運。

3.穿黑白間衫

民間有一說是盡量不要在元宵節那天穿「黑白線條相間」的衣服，因為黑與白這兩種顏色與牢獄之災、死亡有關聯，當天穿這款式的衣服可能會使得今年諸事不順、事事難以如願。

4.殺生

元宵節是個喜慶的日子，因此不宜殺生或見血，否則會引起破財或血光之災。而與職業有關的殺生則較不受影響。

流感症狀。（am730製圖） 流感症狀之頭暈。（am730製圖） 流感症狀之頭痛。（am730製圖） 流感症狀之嘔吐。（am730製圖） 流感症狀之傷風、打噴嚏.。（am730製圖） 流感症狀之發燒。（am730製圖） 流感症狀之發冷。（am730製圖） 流感症狀之喉嚨痛。（am730製圖） 流感症狀之咳嗽。（am730製圖） 流感症狀之肚瀉。（am730製圖） 流感症狀之肌肉痠痛。（am730製圖）

元宵節8大禁忌

5.講粗口

元宵節當天盡量不要罵髒話、爆粗口，免得今年引來禍從口出、不經意說錯話而帶來的口角是非。

6.借錢給別人

有說是元宵節當天不要借錢給別人，因為別人會把你的好運一起「借走」。不論是和家人、朋友、情人聚餐等等，還是提醒對方多帶一些錢、信用卡在身上，免得不小心把自己一整年的好運氣都借給別人了！

7.米缸見底

元宵節這天不要讓米缸見底，不然象徵著家庭有斷炊之虞，影響一整年的財運。因此元宵節前夕記得提前多買一些米存放在家中，象徵整年衣食無憂！

8.家中燈光昏暗

在家中盡量保持燈火通明，避免昏暗，因為若是家中燈光黯淡，象徵前途晦暗不明的意思，這也是為何元宵節家家都要點上燈籠

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受