元朗美食｜倆口小吃 x Check In Taipei期間限定新菜 蠔仔煎蛋餅 + 台灣啤酒炸魚柳刈包

曾連續三年榮獲米芝蓮必比登推介、元朗人氣小店倆口小吃，與Check In Taipei臺北棧聯乘推出一系列全新期間限定菜式，有蠔仔煎蛋餅、台灣啤酒炸魚柳刈包、陳皮普洱壓餅。由倆口小吃兩位創辦人So Gun及Jun與Check In Taipei創辦人Jacky及台灣大廚Wei首次四手聯乘，小店突破了傳統fine dining常見的合作模式，新菜暫時只限Check In Taipei臺北棧元朗店供應。

不捨倆口小吃關店促成合作



當倆口小吃宣布關閉元朗店時，Jacky跟許多支持者一樣感到可惜，他立即聯絡倆口小吃兩位創辦人，了解她們的未來計劃。Jacky與So Gun及Jun首次見面時，分享大家的創業故事，發現彼此在經營自創品牌的過程中有深厚共鳴。即使面對近年香港經濟低迷的環境，大家對於出品品質都抱著高要求，希望能為客人帶來最誠懇的美食。雙方團隊經過三個月來多次鑽研，終於研發了三款全新菜式。



當中蠔仔煎蛋餅的靈感源自台灣著名夜市小吃蚵仔煎，將雙鴨蛋製成的蛋餅捲著三隻酥炸日本廣島蠔，並鋪上自家製青瓜萵筍莎莎及海山醬，蚵仔煎與蛋餅風味徹底融合。另一道台灣啤酒炸魚柳刈包，仿英式炸魚做法，將特大鱈魚柳裏上以台灣啤酒製成的炸漿，炸漿鬆脆，襯倆口著名的鬆軟刈包極為匹配。刈包內更加入洛神花調味的羅馬生菜及榨菜沙拉，最後再綴上自家製台灣腐乳蛋黃醬。

