元朗美食｜倆口小吃 x Check In Taipei期間限定新菜 蠔仔煎蛋餅 + 台灣啤酒炸魚柳刈包

曾連續三年榮獲米芝蓮必比登推介、元朗人氣小店倆口小吃,與Check In Taipei臺北棧聯乘推出一系列全新期間限定菜式,有蠔仔煎蛋餅、台灣啤酒炸魚柳刈包、陳皮普洱壓餅。由倆口小吃兩位創辦人So Gun及Jun與Check In Taipei創辦人Jacky及台灣大廚Wei首次四手聯乘,小店突破了傳統fine dining常見的合作模式,新菜暫時只限Check In Taipei臺北棧元朗店供應。