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飲食
2023-12-21 07:30:00

元祖級日式燒肉總廚主理 純．日本產和牛 冬季限定飛驒牛祭開催！

資料由客戶提供

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元祖級日式燒肉總廚主理 純．日本產和牛 冬季限定飛驒牛祭開催！

元祖級日式燒肉總廚主理 純．日本產和牛 冬季限定飛驒牛祭開催！

若說日本產和牛是牛肉界的「天花板」，相信食家們都不會異議。自從和牛熱潮席捲香港後，坊間不乏以和牛作招徠的餐廳，可惜許多時「一食便知龍與鳳」。位於銅鑼灣及尖沙咀的「和牛燒肉．純」，屬「全國農業協同組合連合會（JA全農）」旗下的海外燒肉專門店，店內的肉材100%直接從日本多個縣市進口，就連岐阜、佐賀、宮崎、鳥取及鹿兒島的和牛都有得食，真正做到「純」日本和牛體驗。

「和牛燒肉．純」現正開始舉行飛驒牛祭，至明年1月31日。

「和牛燒肉．純」現正開始舉行飛驒牛祭，至明年1月31日。

「和牛燒肉．純」總廚雲永持（持哥）擁有超過20年主理日式燒肉餐廳經驗。

「和牛燒肉．純」總廚雲永持（持哥）擁有超過20年主理日式燒肉餐廳經驗。

「和牛燒肉．純」的總廚雲永持持哥），可謂香港日式燒肉界的「元祖級」人馬，擁有超過20年主理日式燒肉餐廳經驗，保證各項食材的配搭能夠為食客帶來最正宗、最高水準的味覺享受。「和牛燒肉．純」更會定期轉換菜單，以各縣份的和牛舉行祭典，而今年12月正開始舉行飛驒牛祭，想品嚐傳說中的「入口即融」記得明年131日前行動！

特選飛驒牛豪華二人餐 $2,080：「和牛燒肉．純」冬季限定「特選飛驒牛豪華二人餐」，一次過可以食到燒肉及日式涮涮鍋，以兩種食法品嚐不同部位的飛驒牛，體驗致臻味覺享受。

特選飛驒牛豪華二人餐 $2,080：「和牛燒肉．純」冬季限定「特選飛驒牛豪華二人餐」，一次過可以食到燒肉及日式涮涮鍋，以兩種食法品嚐不同部位的飛驒牛，體驗致臻味覺享受。

「特選飛驒牛豪華二人餐」中的「特選飛驒牛厚切西冷」是套餐內矜貴之選。持哥建議配搭烘烤麥包及其秘製味噌醬一同享用，既可以品嚐到飛驒牛的入口即融，麥包及甜中帶微辣的秘製味噌醬亦可以減輕其油膩感。

「特選飛驒牛豪華二人餐」中的「特選飛驒牛厚切西冷」是套餐內矜貴之選。持哥建議配搭烘烤麥包及其秘製味噌醬一同享用，既可以品嚐到飛驒牛的入口即融，麥包及甜中帶微辣的秘製味噌醬亦可以減輕其油膩感。

限定進口A4A5和牛 解構飛驒牛入口即融秘密

大家都知日本和牛有等級之分，「和牛燒肉．純」供應的和牛全部都是A4A5頂級貨色，每塊進口和牛上均貼有「JA全農」認證的「出世紙」，清楚列明和牛產地及等級。持哥表示，香港進口的正宗日本飛驒牛必定是A5級別，飛驒牛有嚴謹的血統管理，加上在岐阜縣高山飼養14個月以上，優質的空氣與水質，令飛驒牛油脂分佈更細緻均勻，肉味濃郁，入口油香餘韻留於口中。

「和牛燒肉．純」供應的和牛全屬A4及A5頂級貨色，每塊進口和牛上均貼有「JA全農」認證的「出世紙」，清楚列明和牛產地及等級。

「和牛燒肉．純」供應的和牛全屬A4及A5頂級貨色，每塊進口和牛上均貼有「JA全農」認證的「出世紙」，清楚列明和牛產地及等級。

全農和牛X日本米 油脂與米香交織出「世一」

「純」主打100%日本產和牛，當然亦特別挑選「JA全農」的日本越光米。其實燒肉配白飯是日本人的標準食法。持哥解釋，因優質和牛油脂豐富，配合白飯正好能夠帶起燒肉，而日本白飯充滿光澤，入口軟糯甘甜，油脂與米香在口腔中交織出的滋味，絕對是「世一」享受！

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和牛特上肉眼配牛舌 $420：「一個人原來都可以盡興」午市之選，套餐內含一整塊和牛肉眼及薄切牛舌，同樣備有多款配菜及日本米飯，價錢相宜可以一解和牛燒肉癮！

和牛特上肉眼配牛舌 $420：「一個人原來都可以盡興」午市之選，套餐內含一整塊和牛肉眼及薄切牛舌，同樣備有多款配菜及日本米飯，價錢相宜可以一解和牛燒肉癮！

A5和牛釜飯 $280：店員會即席於客人面前，以火槍將和牛於白飯上燒熟，讓和牛的油脂能夠滲入米飯之中，油脂與白飯完美混合，每一口飯都帶有肉香。

A5和牛釜飯 $280：店員會即席於客人面前，以火槍將和牛於白飯上燒熟，讓和牛的油脂能夠滲入米飯之中，油脂與白飯完美混合，每一口飯都帶有肉香。

JA-RICE日本產米

JA-RICE日本產米

JA-RICE日本產米由日本官方農業組織精心研究、培植和生產，配合先進的精米技術及嚴密的品質監控，保持高度新鮮及優質，保證吃得滋味又安心。越光米米種為日本產量第一，米飯黏軟適中、富光澤、味道甘甜，特別適合製作和食、壽司及丼飯，配搭和牛一同享用亦米香十足。

「和牛燒肉．純」銅鑼店12月全新裝修，環境不但寬敞，卡位設計用餐時更舒適，並設有兩間VIP房，私隱度高，適合多人聚餐。

「和牛燒肉．純」銅鑼店12月全新裝修，環境不但寬敞，卡位設計用餐時更舒適，並設有兩間VIP房，私隱度高，適合多人聚餐。

和牛燒肉．純
和牛燒肉．純
銅鑼灣店
地址：銅鑼灣邊寧頓街8HDH中心7
查詢：2807 0103
尖沙咀店
地址：尖沙咀東部加連威老道96號希爾頓大廈13
查詢：2723 3868
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