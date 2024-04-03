出賣年齡系列！四方果啫喱、kinder出奇蛋等已消失的童年零食

小時候沒有很多吃零食的機會，因此總是非常珍惜吃零食的機會。不過其實有很多童年時候的零食已經消失，小編為大家整理了以下7款已經消失的經典零食，包括百福燉蛋、燉奶、kinder出奇蛋等。童年回憶食物之中，你又食過幾多樣！？

1. 四方果啫喱 一說到經典童年零食一定少不了它！四方果啫喱非常受學生們歡迎，五顏六色的包裝令人印象深刻。不但價格便宜，只需$3就可以買到，而且它更有多款不同口味，如青檸、黑加侖子及士多啤梨等。不知道大家喜歡用匙更食，還是用飲管吸來吃呢？ 2. 奇趣杯 可以一次過滿足晒兩個願望的零食，一定非奇趣杯莫屬！它的最大賣點就是上部分為雪糕，而下面則裝有各式各樣的玩具。每次都會與當時最受歡迎的卡通聯乘，例如Mario、數碼暴龍等，仲一定要儲齊全set才罷休！

3. Mon cheri朱古力 雖然不同公司都推出過不同口味的朱古力，但小編還是覺得Mon Cheri的朱古力是眾多品牌中最好吃的。在新年的時候收到Mon Cheri的朱古力禮盒，比收到金莎還要開心！不過現時連原產地法國都已經停產，只剩下車厘子味。想重括童年味道的可以在上網找代購！ 4. 百福燉蛋、燉奶 大家對於百福的印象相信都是豆製品類的產品，事實上除了豆腐花之外，百福早年曾經推出過燉蛋和燉奶系列，大受網民歡迎！可惜現時已經停產，不少網民都懷念燉蛋的味道，又指以這樣的價錢就可以吃到燉蛋，非常抵食。