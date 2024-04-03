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飲食
2024-04-03 17:24:00

出賣年齡系列！四方果啫喱、kinder出奇蛋等已消失的童年零食

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小時候沒有很多吃零食的機會，因此總是非常珍惜吃零食的機會。不過其實有很多童年時候的零食已經消失，小編為大家整理了以下7款已經消失的經典零食，包括百福燉蛋、燉奶、kinder出奇蛋等。童年回憶食物之中，你又食過幾多樣！？

童年回憶食物｜四方果啫喱（am730製圖） 童年回憶食物｜奇趣杯（am730製圖） 童年回憶食物｜Mon cheri朱古力（am730製圖） 童年回憶食物｜百福燉蛋、燉奶（am730製圖） 童年回憶食物｜kinder出奇蛋（am730製圖） 童年回憶食物｜campino士多啤梨牛奶糖（am730製圖） 童年回憶食物｜歐陸滋味杯（am730製圖）

1. 四方果啫喱

一說到經典童年零食一定少不了它！四方果啫喱非常受學生們歡迎，五顏六色的包裝令人印象深刻。不但價格便宜，只需$3就可以買到，而且它更有多款不同口味，如青檸、黑加侖子及士多啤梨等。不知道大家喜歡用匙更食，還是用飲管吸來吃呢？

2. 奇趣杯

可以一次過滿足晒兩個願望的零食，一定非奇趣杯莫屬！它的最大賣點就是上部分為雪糕，而下面則裝有各式各樣的玩具。每次都會與當時最受歡迎的卡通聯乘，例如Mario、數碼暴龍等，仲一定要儲齊全set才罷休！

童年回憶食物｜四方果啫喱 童年回憶食物｜奇趣杯

3. Mon cheri朱古力

雖然不同公司都推出過不同口味的朱古力，但小編還是覺得Mon Cheri的朱古力是眾多品牌中最好吃的。在新年的時候收到Mon Cheri的朱古力禮盒，比收到金莎還要開心！不過現時連原產地法國都已經停產，只剩下車厘子味。想重括童年味道的可以在上網找代購！

4. 百福燉蛋、燉奶

大家對於百福的印象相信都是豆製品類的產品，事實上除了豆腐花之外，百福早年曾經推出過燉蛋和燉奶系列，大受網民歡迎！可惜現時已經停產，不少網民都懷念燉蛋的味道，又指以這樣的價錢就可以吃到燉蛋，非常抵食。

童年回憶食物｜ 百福燉奶 童年回憶食物｜ 百福燉蛋 童年回憶食物｜ Mon cheri朱古力

5. kinder出奇蛋

雖然大家仍可以在超級市場找到出奇蛋的蹤影，但它的已經換了包裝。由以前完整的朱古力蛋，一分為二變成兩個朱古力波。雖然舊的包裝總是會吃得滿手都是朱古力，但小時候還是期待打開朱古力包裝，裡面究竟藏著甚麼玩具。

6. campino士多啤梨牛奶糖

當時這個士多啤梨牛奶糖一推出，受到很多人歡迎。紅白扭紋的設計非常吸引，再加上它酸酸甜甜的味道，深得各位小學生歡迎。不過這個牛奶糖不知不覺就消失在大家眼前，大家只可以在德國及加拿大買到。

7. 歐陸滋味杯

近期非常流行各種懶人食譜，而即食食品的始祖可說非「歐陸滋味杯」莫屬。只需加入熱水攪勻，只需要5分鐘就可以吃到熱辣辣的薯蓉。更有不同口味讓大家選擇，如牛肉、脆香洋蔥、蘑菇、蕃茄等，絕對是懶人居家必備。

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