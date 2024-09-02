北角美食｜CRUISE空中餐廳逢星期二任食和牛扒晚餐 $538連主菜燒雞+虎蝦+豬肋骨+油甘魚

香港維港凱悅尚萃酒店CRUISE空中餐廳及酒吧全新推出逢星期二任食和牛晚餐，90分鐘無限量任食澳洲M5和牛牛扒、多款肉類主菜及前菜，每位只需$538。

任食澳洲M5和牛三大部位

極上和牛饗宴以南薑椰汁湯浸蜆、煎粟米餅及蟹肉沙律等分享式前菜揭開序幕。之後輪到主角澳洲M5和牛牛扒拼盤，提供三大不同部位有翼板牛扒、裙邊牛扒、板腱牛扒，各100克分量。客人可於90分鐘內無限任食牛扒、自家製精選醬汁及薯條，只要另加$68可升級享用M5和牛西冷。

大家更可任食多款肉類主菜，包括參巴燒雞、黑椒虎蝦、蜜汁豬肋骨、烤味噌油甘魚。客人亦可另加每位$158享90分鐘無限暢飲氣泡酒、特選紅酒、白酒和啤酒套餐；額外加$48配甜品，如雪糕兩球（自選奶茶味、椰子味或呍呢嗱味），或半份可可椰子甜品，又或半份芒果糯米飯。