北角美食｜CRUISE空中餐廳逢星期二任食和牛扒晚餐 $538連主菜燒雞+虎蝦+豬肋骨+油甘魚

香港維港凱悅尚萃酒店CRUISE空中餐廳及酒吧全新推出逢星期二任食和牛晚餐，90分鐘無限量任食澳洲M5和牛牛扒、多款肉類主菜及前菜，每位只需$538。
任食澳洲M5和牛三大部位
極上和牛饗宴以南薑椰汁湯浸蜆、煎粟米餅及蟹肉沙律等分享式前菜揭開序幕。之後輪到主角澳洲M5和牛牛扒拼盤，提供三大不同部位有翼板牛扒、裙邊牛扒、板腱牛扒，各100克分量。客人可於90分鐘內無限任食牛扒、自家製精選醬汁及薯條，只要另加$68可升級享用M5和牛西冷。
大家更可任食多款肉類主菜，包括參巴燒雞、黑椒虎蝦、蜜汁豬肋骨、烤味噌油甘魚。客人亦可另加每位$158享90分鐘無限暢飲氣泡酒、特選紅酒、白酒和啤酒套餐；額外加$48配甜品，如雪糕兩球（自選奶茶味、椰子味或呍呢嗱味），或半份可可椰子甜品，又或半份芒果糯米飯。
「極上和牛饗宴」詳情
供應日期：於9月2日起逢星期二下午5時至晚上11時供應
價錢：每位$538
備註：於9月3日及9月10 日，客人可以限時優惠價$457.3網上預訂「極上和牛饗宴」晚餐套餐。按此訂購
CRUISE 空中餐廳及酒吧
地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓
電話：3896 9898
營業時間：
星期一至四下午5時至凌晨12時
星期五下午5時至凌晨1時
星期六中午12時至凌晨1時
星期日中午12時至凌晨12時