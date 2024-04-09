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飲食
2024-04-09 12:30:00

南高梅果醬食譜｜釀完梅酒零浪費　廿分鐘完成(有片)

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Esther教自製南高梅果醬食譜｜釀完梅酒零浪費　廿分鐘完成(am730製圖)

Esther教自製南高梅果醬食譜｜釀完梅酒零浪費　廿分鐘完成(am730製圖)

【今晚食乜餸】相信很多人都試過自釀日本南高梅酒，不過釀完酒的梅或會扔落垃圾筒。然而垃圾徵費推行在即，Esther就教大家點樣自製南高梅果醬，大概1520分鐘可完成，只要注意落材料先後次序及分量，還有貯藏小貼士，就可以放雪櫃備用，隨時用來搽多士麵包都好好味！其實可以物盡其用零浪費！

▼酒釀南高梅果醬材料▼

酒釀南高梅果醬材料

▼酒釀南高梅果醬步驟▼

酒釀南高梅果醬 酒釀南高梅果醬 酒釀南高梅果醬 酒釀南高梅果醬 酒釀南高梅果醬

酒釀南高梅果醬材料

  • 浸酒後之南高梅      500
  • 酒汁                        60
  • 砂糖 Part1             180
  • 砂糖 Part2              60
  • 果膠 (NH pectin)    14

準備消毒瓶子：準備消毒瓶子，瓶子用熱水烚一會，倒出瓶內水分後放入焗爐以100度焗20分鐘。

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酒釀南高梅果醬

酒釀南高梅果醬

酒釀南高梅果醬做法

1.先將南高梅肉剪開，連核放鍋內，連酒汁以中細火煮至攝氏40度。

2. 將砂糖(part1)及果膠混合，放入鍋子內，期間要不停攪拌至完全融解。

3. 放砂糖(part2)，完全拌勻後中火續煮3-5分鐘。(全程煮大約10分鐘)

4. 果醬放盤子上去核。

5.  最後入瓶，扭實樽蓋後倒轉樽身，攤涼後放雪櫃可以真空保存。

酒釀南高梅果醬零失敗貼士

-要做南高梅果醬，首次要預早半年時間浸梅酒，撈起後就可以造果醬。

-南高梅多分為2L至4L等級，以碩大的4L為佳，太細粒很容易浸至皺皮，「核味」亦會太突出影響整體味道，餘下的梅肉亦不足以做果醬。

-1公斤梅可對1公升果實酒，再加600g冰糖，怕甜可減至500g。

-果醬一定要在高溫下入樽。

 

*鳴謝煤氣烹飪中心借出場地

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