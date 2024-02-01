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飲食
2024-02-01 11:05:00

去濕茶丨檸檬薏米水快速去除體內濕氣 穴位趕走頭重水腫

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去濕方法丨對付春夏濕氣重 去濕飲品、穴位趕走頭重水腫

去濕方法丨對付春夏濕氣重 去濕飲品、穴位趕走頭重水腫

一到天氣潮濕的春天，便會容易引發身體「外濕」。從中醫角度來看，人體的「濕」可以分為「外濕」和「內濕」，除了由外在環境原因引起的「外濕」，口肥味偏好膩、常喝凍飲的飲食習慣，也會傷害脾胃，讓濕氣容易積聚在體內。

濕氣重徵狀

常常感到睏乏、易胖、大便黏滯也是最容易令人察覺身體濕氣重的徵狀，想進一步確認自己是否有濕氣過多的情況，可以留意自己在以下的徵狀中，有沒有出現2個或以上。

  1. 頭重乏力，整天沒精打彩
  1. 嗜睡但睡醒後仍沒精神
  1. 體質變得易胖
  1. 大便軟身、黏滯，容易粘著馬桶
回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖）

濕氣重徵狀

  1. 胃脹
  1. 胃口不佳
  1. 面油多、女士白帶增多
  1. 舌苔厚

去濕穴位

透過改善飲食習慣，減少吃生冷、肥膩食物外，做運動排汗、按摩穴位和服用去濕茶、湯水也有助人體排走濕氣。常按以下幾個穴位，可以健脾排濕，讓人重拾朝氣。

1. 極泉穴

位處腋下的極泉穴在心包經的中點，以食指和中指按壓直至有痠軟感，能刺激排汗，更能去除心火。

極泉穴

極泉穴

2. 委中穴

委中穴在膝蓋後方，膝關節橫紋的中央。按摩時可以用姆指連續按10-20次，一般來說會出現痠軟感。

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委中穴

委中穴

3. 豐隆穴

從膝蓋骨外側陷下的位置開始畫一條直線，連接到外側腳踝，中間點就是豐隆穴的位置。用拇指按壓2-3分鐘，可以改善便祕、肥胖。

豐隆穴

豐隆穴

4. 承山穴

腳跟向上提時，在小腿後正中，看到的肌肉中間的凹陷處，就是承山穴。按壓承山穴會令人感到痠痛，它屬足太陽膀胱經，按揉有助排走濕氣、消除水腫。

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承山穴

承山穴

簡單去濕茶

想從飲食著手去濕，以下是幾款簡單易沖，甚至容易買到現成的去濕茶飲，適合體內有濕氣但又不想花心思煲湯的忙碌人士。

 1. 檸檬薏米水

檸檬薏米水材料：生薏米50g、熟薏米50g、檸檬1

檸檬薏米水做法︰將生熟薏米洗乾淨及瀝乾水份，在鍋中加入約1000ml水及生熟薏米，大火煲滾後轉小火煮45-60分鐘。這時可以試味及按口味加入冰糖，在冰糖融化後便可以熄火，待灘涼後才加入檸檬汁。生熟薏米分別具去水腫、健脾功效，檸檬內含的維他命C更有助增強抵抗力。

檸檬薏米水

檸檬薏米水

2. 粟米鬚冬瓜子茶

粟米鬚冬瓜子茶材料：粟米鬚20g、冬瓜子15g

粟米鬚冬瓜子茶做法︰將粟米鬚和冬瓜子洗乾淨，加入一杯滾水中泡20分鐘便可以飲用。粟米鬚及冬瓜子具利水消腫、清肝作用，有助身體消除水腫。

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粟米鬚冬瓜子茶

粟米鬚冬瓜子茶

3. 生薑茶

生薑茶材料：紅茶茶包一個、生薑片2-3

生薑茶做法︰先切好連皮的生薑片，在沖好茶後加入便可。生薑能去濕散寒，而紅茶性質溫和，具健脾作用，兩者特別適合改善因吃下生冷食物引起的濕氣重。

生薑茶

生薑茶

4. 紅豆（赤小豆）水

紅豆水材料：赤小豆一両

紅豆水做法︰將赤小豆和4碗水放進鍋中，大火煲滾後轉細火煮半小時便可。赤小豆的利水功效比紅豆高，而且同時具有血壓、調血脂功效，但由於屬性微寒，陰虛體質的人不宜飲用。

紅豆（赤小豆）水

紅豆（赤小豆）水

*孕婦及長期病患者應先咨詢醫師。
*如濕氣重問題持續或有其他不適，應盡快求醫。

原文刊登於 C9．達人

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