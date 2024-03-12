古月／娘惹嫁到／嚟食／星洲總廚 歎叻沙肉骨茶｜星馬菜餐廳推介

美食懶人包｜香港4間惹味星馬菜餐廳 米芝蓮推介古月／娘惹嫁到／La Eat嚟食 ／星洲總廚

星馬菜泛指星加坡、馬來西亞一帶的特色菜餚，其中美食眾多，如最受港人歡迎的叻沙、椰漿飯、咖央多士、肉骨茶等等，通通都味道鮮明，十分惹味！今次為大家精選四間人氣星馬菜餐廳，不止高CP值，其中更有米芝蓮推介，質素有保證！

北角平民米芝蓮－古月 位於北角的星馬菜小店古月，連續5年都獲得米芝蓮推介，價錢平民，因此深受客人歡迎。招牌藥膳黑肉骨茶最出色，用新鮮唐排、金菇、豆卜等，加上藥材煲煮，味道除了微微香辣，更富有藥膳的甘香，配上白飯，份量讓人滿足！另外，古滑雞飯亦是來到餐廳時的必點美食，雞肉選用無骨雞上脾，肉質超嫩滑，並配上秘製醬汁以及滷水豬耳， 出色！ 古月地址：北角錦屏街後街29號A舖地下 古月電話︰35684530

長洲正宗新加坡白胡椒肉骨茶－La Eat嚟食 如果週末放假去長洲，一定不要錯過這間風味小店，店舖由印尼華僑和是新加坡人夫婦經營，口味夠正宗。肉骨茶以新加坡的做法製作，源用當地香料，並加入馬來西亞沙勞越的白胡椒，入口濃烈的胡椒味，肉質香軟入味，冬天享用夠暖胃！吃星馬菜，少不了椰漿飯。椰漿飯用的白米，選用向米商特別訂購的泰國香米，口感獨特，以香茅、斑蘭葉浸米，煮好飯後拌入椰漿而成。上碟時配上青瓜粒、魚仔花生以及同樣自家炒製的參巴醬，吃用時攪拌好，有口感之餘椰香飄飄，非常惹味。 La Eat嚟食地址：長洲建新里3號地舖 La Eat嚟食電話︰52455961

大角咀驚喜－星洲總廚 大角咀一帶向來多美食，這間鄰近奧運站C3出口的星洲總廚就是其中之一。最推介滿堂椰漿飯拼盤，有齊雞肉、咖哩牛腩、叉燒及太陽蛋，能一次過享受多款招牌食物，其中咖喱入口香辣，牛肉軟腍，很有驚喜！而椰漿飯吃起來清香減膩，整體不錯。還有厚切豬扒叻沙摻摻，除叻沙惹味，不少客人也大讚這裡的炸豬扒足料厚切，廚師即點即炸，炸得外皮香脆，豬扒醃得入味。 星洲總廚地址：大角咀大全街57號地下 星洲總廚電話︰28138909/28138908