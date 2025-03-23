可口可樂®Foodmarks燒肉主題店 玩遊戲贏$2,000現金券/餐具套裝/燒烤機

食燒肉飲可樂是絕襯組合！今次可口可樂®Foodmarks聯乘佐敦人氣燒肉店「和牛燒肉一郎」，化身期間限定可口可樂®Foodmarks燒肉主題店，特推燒肉王挑戰，更有機會贏得可口可樂®限量版精品及「和牛燒肉一郎」現金券。
新推可樂冷麵+可樂燒肉汁
燒肉主題店配合可口可樂®經典紅色主調，特設多個打卡位，最趣爆係座椅上加上幽默搞笑金句，如「無論幾成熟，坐埋一齊就Well Done。」、「嗌咩肉都好，最緊要嗌埋我thx!」新推的可樂主題燒肉放題套餐，主廚特別設計可口可樂®燒肉汁，甜中帶微酸，提升燒肉風味；又特創可口可樂®冷麵，配搭冰爽無糖可口可樂®，夠晒爽呀！
實體版:精準肉量挑戰
由即日起至4月16日期間，逢星期六及日每晚9時至10時在「和牛燒肉一郎」佐敦店參與精準肉量挑戰，準確燒出330克燒肉，頭4位完成挑戰者即可贏得可口可樂®限量版餐具套裝，以及「和牛燒肉一郎」$100現金券。
網上版:最夾燒肉挑戰
由即日起至4月16日期間，任何時間在「和牛燒肉一郎」任何分店消費，利用店內放題食材創作最夾無糖可口可樂®的創意菜式，將其相片或影片連同菜式名稱直按傳訊至可口可樂®Instagram，即有機會獲選成為「可口可樂®燒肉王」，獲選者可贏得可口可樂 TM 限量版無煙燒烤機及「和牛燒肉一郎」$2,000 現金券。
享專屬餐飲優惠
同時可口可樂®於即日起推出 「可口可樂®燒肉嚐聚滋味賞」平台，透過「燒肉人設測試」，測出自己屬於「老Best系」、「同事系」、「戀人系」或「家人系」四大燒肉人設。平台包攬全城過百間餐廳，按照燒肉人設推薦最合你心水燒肉餐廳，提供專屬的餐飲優惠或無糖可口可樂®套餐驚喜。
此外，在「可口可樂®燒肉嚐聚滋味賞」平台購買餐飲券，按照燒肉餐廳的類別及消費額即可累積積分。每階段每個餐廳類別累積積分最高的參加者(名額:1名)將免費享有可口可樂®餐飲特賞體驗。活動分為兩階段進行(第一階段:即日起至2025年8月31日；第二階段: 2025年9月1日至2026年2月28日)。
可口可樂®Foodmarks期間限定燒肉主題店
和牛燒肉一郎
地址：佐敦道31-37號百誠大廈3樓
日期：3月20日至4月16日
營業時間：中午12時至晚上11時
「可口可樂®燒肉嚐聚滋味賞」網站：按此