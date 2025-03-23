可口可樂®Foodmarks燒肉主題店 玩遊戲贏$2,000現金券/餐具套裝/燒烤機

食燒肉飲可樂是絕襯組合！今次可口可樂®Foodmarks聯乘佐敦人氣燒肉店「和牛燒肉一郎」，化身期間限定可口可樂®Foodmarks燒肉主題店，特推燒肉王挑戰，更有機會贏得可口可樂®限量版精品及「和牛燒肉一郎」現金券。

燒肉主題店配合可口可樂®經典紅色主調，特設多個打卡位，最趣爆係座椅上加上幽默搞笑金句，如「無論幾成熟，坐埋一齊就Well Done。」、「嗌咩肉都好，最緊要嗌埋我thx!」新推的可樂主題燒肉放題套餐，主廚特別設計可口可樂®燒肉汁，甜中帶微酸，提升燒肉風味；又特創可口可樂®冷麵，配搭冰爽無糖可口可樂®，夠晒爽呀！

實體版:精準肉量挑戰

由即日起至4月16日期間，逢星期六及日每晚9時至10時在「和牛燒肉一郎」佐敦店參與精準肉量挑戰，準確燒出330克燒肉，頭4位完成挑戰者即可贏得可口可樂®限量版餐具套裝，以及「和牛燒肉一郎」$100現金券。

網上版:最夾燒肉挑戰

由即日起至4月16日期間，任何時間在「和牛燒肉一郎」任何分店消費，利用店內放題食材創作最夾無糖可口可樂®的創意菜式，將其相片或影片連同菜式名稱直按傳訊至可口可樂®Instagram，即有機會獲選成為「可口可樂®燒肉王」，獲選者可贏得可口可樂 TM 限量版無煙燒烤機及「和牛燒肉一郎」$2,000 現金券。